ORDINARY DAYS Makes Its São Paulo Debut, Exploring Love, Loneliness and Unexpected Connections

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SÃO PAULO - BRAZIL — Adam Gwon’s Off-Broadway musical Ordinary Days is making its São Paulo debut on November 9 at Teatro Ruth Escobar, ten years after its first Brazilian production in Rio de Janeiro. Directed by Glaucia da Fonseca, with musical direction by Laura Loup, the production follows four young New Yorkers whose lives unexpectedly intersect, exploring love, loneliness, relationships and the search for meaningful connections in the midst of urban life. The cast features Camila Vergasta as Deb, Éri Correia as Claire, n as Warren and Mau Alves as Jason, with Ma Ikeda, Bruna Guimarães, Thiago Gonçalves, Nestor Fonseca and Bernardo Rasador as swings.

The story unfolds through two parallel relationships: Jason and Claire face the challenges of sharing an apartment and confronting their expectations for the future, while college student Deb loses the notebook containing her thesis research and meets Warren, the young man who finds it. Their unexpected encounter develops into a friendship that changes how they see themselves and the world around them. Featuring book, music and lyrics by Gwon, the musical uses songs to reveal the characters’ hopes, insecurities and personal struggles, blending humor with emotional moments. Although set in New York, its themes are particularly relatable to audiences in a metropolis like São Paulo, where unexpected encounters can transform ordinary routines.

Originally developed by New York Theatre Barn, Ordinary Days premiered in 2008 at Pennsylvania Centre Stage before being featured in the National Alliance for Musical Theatre’s Festival of New Musicals and receiving its first European production at London's Finborough Theatre. The musical made its Off-Broadway debut in 2009 in a production by the Roundabout Theatre Company and later played at London's Trafalgar Studios in 2011. Since then, it has received productions in countries including Australia, South Korea, Argentina and Brazil. Its distinctions include a 2019 Drama League Award nomination for Outstanding Revival of a Musical for the Keen Company production, while composer Adam Gwon has received the Fred Ebb Award and the Kleban Award.

The São Paulo staging also marks the debut of COALVE Produções, a newly established independent production company committed to developing musical theater projects that embrace diverse perspectives, encourage female leadership and expand opportunities for racially diverse and LGBTQIA+ artists and professionals. The creative team includes assistant director Larissa Garcia, vocal coach Pedro Coppeti, Brazilian Portuguese translations by Caio Loki and the cast, costumes and visual design by Luan Carvalho, scenic adaptation by Rodrigo Gomes, lighting by Luiz Fernando Vaz Jr. and sound design by Mattheus Silva. Tickets are available through Ticketmaster Brazil and at the theater box office.

Gabriel Alvim, Camila Vergasta, Éri Correia and Mau Alves star in the São Paulo production of Adam Gwon’s Ordinary Days, opening November 9 at Teatro Ruth Escobar.

photo by Divulgação.

Musical Off-Broadway do compositor norte-americano Adam Gwon chega à capital paulista em 9 de novembro, em uma nova montagem dirigida por Glaucia da Fonseca, com direção musical de Laura Loup.

O musical Off-Broadway Ordinary Days, de Adam Gwon, estreia pela primeira vez em São Paulo no dia 9 de novembro, no Teatro Ruth Escobar, dez anos após sua primeira montagem brasileira, realizada no Rio de Janeiro. Com direção de Glaucia da Fonseca e direção musical de Laura Loup, o espetáculo acompanha quatro jovens nova-iorquinos cujas vidas se cruzam inesperadamente, em uma história que aborda amor, solidão, relacionamentos e a busca por conexões significativas em meio à vida urbana. O elenco reúne Camila Vergasta como Deb, Éri Correia como Claire, Gabriel Alvim como Warren e Mau Alves como Jason, além de Ma Ikeda, Bruna Guimarães, Thiago Gonçalves, Nestor Fonseca e Bernardo Rasador como swings.

A trama se desenvolve a partir de duas relações paralelas: Jason e Claire enfrentam os desafios da convivência quando ele se muda para o apartamento dela, colocando em questão suas expectativas para o futuro, enquanto Deb, uma estudante universitária, perde o caderno com as anotações de sua tese e conhece Warren, o jovem que encontra o objeto. O encontro inesperado dá início a uma amizade que transforma a maneira como ambos enxergam a si mesmos e o mundo ao redor. Com texto, músicas e letras de Gwon, o musical utiliza as canções para revelar as esperanças, inseguranças e conflitos pessoais dos personagens, alternando humor e momentos de emoção. Embora ambientada em Nova York, a história apresenta temas especialmente próximos do público de uma metrópole como São Paulo, onde encontros inesperados podem transformar a rotina.

The Brazilian production of Ordinary Days brings Adam Gwon’s

intimate musical about love, friendship and unexpected

encounters to São Paulo for the first time.

photo by Divulgação.

Desenvolvido originalmente pelo New York Theatre Barn, Ordinary Days estreou em 2008 no Pennsylvania Centre Stage, antes de integrar o Festival of New Musicals da National Alliance for Musical Theatre e ganhar sua primeira montagem europeia no Finborough Theatre, em Londres. O musical chegou ao circuito Off-Broadway em 2009, em uma produção da Roundabout Theatre Company, e posteriormente foi apresentado no Trafalgar Studios, em Londres, em 2011. Desde então, conquistou montagens em países como Austrália, Coreia do Sul, Argentina e Brasil. Entre seus reconhecimentos está a indicação ao Drama League Award de 2019, na categoria Destaque em Remontagem de Musical, pela produção da Keen Company. O compositor Adam Gwon também recebeu importantes distinções, como o Fred Ebb Award e o Kleban Award.

A montagem paulistana marca ainda a estreia da COALVE Produções, uma nova produtora independente comprometida com o desenvolvimento de projetos de teatro musical que valorizem diferentes perspectivas, incentivem a liderança feminina e ampliem oportunidades para artistas e profissionais com representatividade racial e LGBTQIA+. A equipe criativa conta com assistência de direção de Larissa Garcia, preparação vocal de Pedro Coppeti, versões brasileiras de Caio Loki e elenco, figurinos e visagismo de Luan Carvalho, adaptação cenográfica de Rodrigo Gomes, iluminação de Luiz Fernando Vaz Jr. e desenho de som de Mattheus Silva. Os ingressos estão disponíveis pelo Ticketmaster Brasil e na bilheteria do teatro.

Após uma trajetória de dez anos desde sua estreia brasileira, Ordinary Days chega a São Paulo com uma mensagem simples, mas bastante significativa: às vezes, os momentos mais extraordinários nascem justamente dos dias mais comuns.



Ficha Técnica:

Direção: Glaucia da Fonseca

Direção Musical: Laura Loup

Assistente de Direção: Larissa Garcia

Preparação Vocal: Pedro Coppeti

Versões: Caio Loki e Elenco

Fonoaudióloga: Noemi de Oliveira

Design de Luz: Luiz Fernando Vaz Jr.

Desenho e Operação de Som: Mattheus Silva

Visagismo e Figurino: Luan Carvalho

Adaptação Cenográfica: Rodrigo Gomes

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação

Realização: COALVE Produções

Produtores: Camila Vergasta, Éri Correia e Gabriel Alvim

Produção associada: Amanda Lemos e Rodrigo Marques

Direção de Palco: Beatriz Bortoletto

Assistentes de Produção: Valentina Rosa, Amanda Bonato, Noemi de Oliveira.

Artes: Mau Alves

Patrocínio: Frevo

Apoio: CO.ART, Cinzia Álvarez, Cerejeira Produções, Casa de Artes Operária

SERVIÇO:

Local: Teatro Ruth Escobar, Sala Gil Vicente

Endereço: Rua dos Ingleses, 209, Morro dos Ingleses, São Paulo/SP

Temporada: 9 de novembro a 15 de dezembro de 2026

Sessões: Segundas e terças-feiras, às 20h. Apresentações adicionais nos dias 12, 21 e 28 de novembro e 3 de dezembro.

Ingressos: De R$ 30 a R$ 120, conforme setor e modalidade

Vendas: Ticketmaster e bilheteria do teatro

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

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