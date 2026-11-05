Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
ON YOUR FEET! Brings Gloria and Emilio Estefan's Inspiring Story to São Paulo
by Claudio Erlichman. The production runs from November 06th through December 20th, at Teatro Claro Mais SP.
SÃO PAULO - BRAZIL — The inspiring story of music icons Gloria and Emilio Estefan arrives in São Paulo with On Your Feet!, the Broadway hit celebrating the couple's journey from their Cuban roots to international stardom. The Brazilian production opens November 6, 2026, at Teatro Claro Mais SP, located at Shopping Vila Olímpia. Camilla Camargo stars as Gloria Estefan, Venezuelan actor Esteban Velásquez makes his Brazilian musical theater debut as Emilio Estefan, and Renata Brás plays Gloria Fajardo, Gloria's mother. Directed by Ricardo Marques, with an adaptation by Silvano Vieira, the production features musical direction by Paulo Nogueira and choreography by Tutu Morasi.
Based on the couple's true story, the musical follows Gloria and Emilio from their first meeting in 1975 through the obstacles and achievements that transformed them into international stars. Together, they helped bring Latin music into mainstream American pop culture, overcoming industry resistance and cultural barriers. The show also explores the personal challenges behind their success, including Gloria's devastating 1990 tour bus accident, which left her temporarily paralyzed and threatened her career, as well as her remarkable recovery and return to the stage.
Featuring an infectious soundtrack of the couple's greatest hits, On Your Feet! brings audiences favorites such as "Conga," "Rhythm Is Gonna Get You," "1-2-3," "Get On Your Feet," "Don't Wanna Lose You," "Coming Out of the Dark" and "Mi Tierra." The musical features a book by Alexander Dinelaris Jr., the Academy Award-winning screenwriter of Birdman. Originally premiered in Chicago in 2015, the production opened on Broadway at the Marquis Theatre on November 5 of that year, directed by Jerry Mitchell with choreography by Sergio Trujillo. Its Broadway run continued through August 2017, earning a Tony Award nomination for Best Choreography, among other honors.
Following its Broadway success, On Your Feet! expanded internationally, with productions and tours in countries including the Netherlands, Germany, Italy, Mexico, Japan and France, as well as a London West End engagement. The São Paulo production now brings this celebration of music, love, cultural identity and perseverance to Brazilian audiences. More than a jukebox musical filled with familiar hits, it is an uplifting story about overcoming adversity, believing in one's dreams and staying true to one's roots. Tickets range from R$25 to R$220 and are available through Uhuu.
O sucesso da Broadway que celebra a música, o amor e a determinação do casal vencedor do Grammy estreia em 6 de novembro no Teatro Claro Mais SP, com Camilla Camargo e Esteban Velásquez nos papéis principais.
A inspiradora história dos astros da música Gloria e Emilio Estefan chega a São Paulo com On Your Feet!, o musical da Broadway que celebra a extraordinária trajetória do casal, de suas raízes cubanas ao estrelato internacional. A produção brasileira estreia em 6 de novembro de 2026, no Teatro Claro Mais SP, localizado no Shopping Vila Olímpia, levando ao palco uma história de amor, perseverança, identidade cultural e poder transformador da música. Camilla Camargo interpreta Gloria Estefan, enquanto o ator venezuelano Esteban Velásquez faz sua estreia nos musicais brasileiros no papel de Emilio Estefan. Renata Brás interpreta Gloria Fajardo, mãe da cantora. A direção é de Ricardo Marques, com adaptação de Silvano Vieira e direção associada de n. A direção musical é assinada por Paulo Nogueira, e as coreografias são de Tutu Morasi.
Inspirado na história real do casal, On Your Feet! acompanha Gloria e Emilio desde o primeiro encontro, em 1975, até os desafios e conquistas que os transformaram em ícones da música internacional. Apesar das sucessivas negativas e da resistência de uma indústria musical norte-americana que ainda não estava preparada para acolher os ritmos latinos, os dois artistas permaneceram determinados a levar sua identidade musical a um público cada vez maior. Seu talento, ambição e apoio mútuo ajudaram a romper barreiras culturais e musicais, abrindo caminho para que a música latina conquistasse reconhecimento sem precedentes nos Estados Unidos e em todo o mundo. Nascida em Havana, Cuba, e criada em Miami, Gloria Estefan tornou-se uma das artistas latinas mais influentes da música popular. Ao lado de Emilio, ajudou a consolidar o Miami Sound Machine, combinando ritmos latinos e influências pop para criar uma sonoridade que conquistaria as rádios, a televisão e as pistas de dança em todo o mundo. O sucesso, porém, não veio sem desafios pessoais e profissionais, incluindo conflitos familiares, resistência da indústria e o devastador acidente de ônibus durante uma turnê, em 1990, que deixou Gloria temporariamente paralisada e colocou sua carreira em risco. Sua extraordinária recuperação e seu retorno aos palcos se tornaram um dos capítulos mais emocionantes dessa trajetória. O musical apresenta essa história por meio de uma trilha sonora vibrante, reunindo alguns dos maiores sucessos do casal, entre eles "Conga", "Rhythm Is Gonna Get You", "1-2-3", "Get On Your Feet", "Don't Wanna Lose You", "Coming Out of the Dark" e "Mi Tierra". Com ritmos latinos contagiantes, números de dança energéticos, figurinos coloridos e coreografias dinâmicas, a produção recria a atmosfera de Little Havana, em Miami, ao mesmo tempo que celebra a herança cultural que moldou a música dos Estefan.
Concebido originalmente como um musical jukebox da Broadway, On Your Feet! tem libreto de Alexander Dinelaris Jr., vencedor do Oscar pelo roteiro de Birdman, e uma trilha construída a partir das canções que transformaram Gloria Estefan e o Miami Sound Machine em fenômenos internacionais. O espetáculo também apresenta a canção original "If I Never Got to Tell You", com letra de Gloria Estefan e música de sua filha, Emily Estefan. O musical estreou mundialmente em Chicago, no verão de 2015, antes de chegar à Broadway, no Marquis Theatre, em 5 de novembro daquele ano. A montagem original teve direção de Jerry Mitchell e coreografias de Sergio Trujillo, permanecendo em cartaz até agosto de 2017, com uma trajetória de sucesso. A produção recebeu sete indicações ao Outer Critics Circle Award, três indicações ao Drama League Award e uma indicação ao Tony Award de Melhor Coreografia, na 70ª edição da premiação.
Após o sucesso na Broadway, On Your Feet! ganhou projeção internacional, com produções e turnês em diversos países, incluindo Holanda, Alemanha, Itália, México, Japão e França, além de uma montagem no West End de Londres. Agora, a versão brasileira traz essa consagrada história musical ao público local, oferecendo a oportunidade de conhecer de perto as canções, os ritmos e a trajetória pessoal por trás de uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da música latina. Mais do que uma celebração de sucessos conhecidos do grande público, On Your Feet! é, acima de tudo, uma história sobre acreditar em si mesmo, enfrentar as adversidades e permanecer fiel às próprias raízes. Como sugere o título, é um convite para levantar, dançar e celebrar a extraordinária trajetória de dois artistas que ajudaram a transformar a música pop internacional.
Elenco
Camilla Camargo - Gloria Estefan
Esteban Velásquez - Emilio Estefan
Renata Brás - Gloria Fajardo
Rafael de Castro - José Fajardo
Lilian de Lima - Consuelo García
Julia Pronio - Rebecca Fajardo / Cover de Gloria Estefan
Júlio Oliveira - Phil
Alessandro Balbi-Ensemble / Cover José e Phil
Anny Gianoti - Ensemble
Beatriz Kizima - Ensemble / Cover de Gloria Jovem e Rebecca
Gabriella Medeiros - Ensemble / Cover Rebecca
Henrique Fernandes - Swing
João Hespanholeto-Ensemble
Leo Costa - Ensemble
Maria Potacio - Ensemble / Cover Consuelo García e Gloria Fajardo
Mari Moreira - Ensemble / Cover Gloria Estefan
Miquéias Martins - Ensemble
Pietro Borba - Ensemble / Cover Phil e Emilio Estefan
Rapha Mota - Ensemble / Cover Emilio Estefan e Jose Fajardo
Vicky Maila - Ensemble / Cover Consuelo e Gloria Fajardo
Vivian Bugno - Swing
Antonella Dez - Gloria Jovem
Lorenzo Bozzella - Nayib / Emilio Jovem
Luani Bordini - Gloria Jovem
Pedro Ken - Nayib / Emilio Jovem
Serviço
ON YOUR FEET! — O MUSICAL DA Gloria Estefan
Estreia: 6 de novembro de 2026
Temporada: 6 de novembro a 20 de dezembro de 2026
Local: Teatro Claro Mais — Shopping Vila Olímpia — São Paulo/SP
Sessões: quintas e sextas-feiras, às 20h30; sábados, às 16h30 e 20h30; domingos, às 16h e 20h
Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 220,00
Vendas: Uhuu e bilheteria do Teatro Claro Mais
https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/on-your-feet-o-musical-da-gloria-estefan-16378
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