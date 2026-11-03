Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
NAKED BOYS SINGING! Returns to São Paulo With a New Cast and a Celebration of Freedom and Body Positivity
by Claudio Erlichman. The production runs from November 07h through December 13th, at Teatro Ruth Escobar.
SÃO PAULO - BRAZIL — The internationally acclaimed Off-Broadway musical Naked Boys Singing! returns to São Paulo on November 7 for a limited engagement at Teatro Ruth Escobar, running through December 13. Directed by Rodrigo Alfer and produced by Bacana Produções Artísticas, the new Brazilian production features an entirely renewed cast of ten performers, combining live music, comedy, and an entertaining exploration of masculinity, self-esteem, desire, and personal freedom.
Celebrating more than 25 years of international success, the musical has enjoyed over 50 productions in more than 20 countries, becoming an iconic work of LGBTQIA+ culture and independent musical theater. In Brazil, previous seasons have attracted more than 14,000 spectators and received recognition from awards including Prêmio Musical RIO, Prêmio Guia Gay SP, and Prêmio É Sobre Musicais, alongside nominations for the Prêmio Bibi Ferreira and the Prêmio DID for choreography.
Despite its provocative title, nudity is not the show's central theme but rather an artistic starting point for exploring body image, aging, relationships, diversity, and acceptance. Through a series of independent musical numbers, the performers approach male nudity with humor and sensitivity, challenging stereotypes and celebrating different bodies and identities. Ultimately, the production is less about the naked body than about the people behind it, their vulnerabilities, and their freedom to be themselves.
The 90-minute production features Akim, Átila Bonfim, Caio Junquilio, Davi Lopes, Diego Lemos, Gabe Fabbri, Kaike Cruz, Pedro Proensa, Sergio Blur and Tuco Zamonaro. Musical accompaniment includes pianists Éttore Veríssimo and Gabe Fabbri, percussion, and electronic programming by Luiz Fukushiro. Performances take place at the Sala Gil Vicente, Teatro Ruth Escobar, from November 7 through December 13, 2026. Tickets range from R$40 to R$160 and are available through Ticketmaster Brasil.
O aclamado musical Off-Broadway Naked Boys Singing! retorna a São Paulo em 7 de novembro para uma curta temporada no Teatro Ruth Escobar, em cartaz até 13 de dezembro. Com elenco brasileiro inteiramente renovado, a produção combina música ao vivo, comédia e uma abordagem franca e bem-humorada sobre masculinidade, autoestima, desejo e liberdade individual.
Dirigida por Rodrigo Alfer e produzida pela Bacana Produções Artísticas, a montagem brasileira reúne dez atores em uma série de números musicais independentes que exploram as inseguranças, os relacionamentos, os sonhos e as experiências cotidianas dos homens. Com humor, sensibilidade e muita irreverência, o espetáculo convida o público a olhar além das aparências e refletir sobre as diferentes maneiras de vivenciar e expressar a própria identidade.
Apresentado pela primeira vez há mais de 25 anos, Naked Boys Singing! tornou-se um fenômeno internacional, com mais de 50 produções em mais de 20 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Itália, Espanha, Portugal e México. Seu sucesso mundial consolidou o musical como um ícone da cultura LGBTQIA+ e uma referência do teatro musical independente. No Brasil, as montagens anteriores já atraíram mais de 14 mil espectadores e conquistaram reconhecimento em diversas premiações, como o Prêmio Musical RIO, o Prêmio Guia Gay SP e o Prêmio É Sobre Musicais, além de indicações ao Prêmio Bibi Ferreira e ao Prêmio DID, na categoria de coreografia.
Apesar de seu título provocativo, a nudez não é o tema central do musical, mas seu ponto de partida artístico. Os intérpretes utilizam o corpo humano como linguagem para discutir masculinidade, imagem corporal, envelhecimento, afetividade, diversidade e aceitação. Ao abordar a nudez masculina com naturalidade e humor, a produção desafia estereótipos e preconceitos, transformando o palco em um espaço de reflexão e liberdade. Em vez de sexualizar os intérpretes, o espetáculo celebra a pluralidade dos corpos e das identidades, valorizando a inclusão, a representatividade e o direito de cada um ser quem é.
A nova temporada acontece na Sala Gil Vicente do recentemente revitalizado Teatro Ruth Escobar, um dos espaços mais tradicionais e importantes da história do teatro brasileiro. Com duração de 90 minutos, a montagem reúne Akim, Átila Bonfim, Caio Junquilio, Davi Lopes, Diego Lemos, Gabe Fabbri, Kaike Cruz, Pedro Proensa, Sergio Blur e Tuco Zamonaro. O acompanhamento musical conta com os pianistas Éttore Veríssimo e Gabe Fabbri, além de percussão e programações eletrônicas de Luiz Fukushiro. Confira artigo sobre a primeira temporada aqui.
Com sua combinação de música, comédia e comentário social, Naked Boys Singing! retorna em um momento no qual as discussões sobre liberdade, diversidade e representatividade permanecem especialmente relevantes. Mais do que uma celebração do corpo masculino, o musical é, acima de tudo, uma homenagem às pessoas, às suas vulnerabilidades e ao direito de viver sem máscaras ou julgamentos.
SERVIÇO
NAKED BOYS SINGING!
Temporada: 07 de novembro até 13 de dezembro de 2026
Ingressos: Ticketmaster Brasil.
Horários: Novembro - Sexta e Sábado às 22h (abertura da sala 21h45) / Domingo às 21h (abertura da sala 20h45)
Dezembro - Sexta a Domingo às 21h (abertura da sala 20h45)
Local: Teatro Ruth Escobar – 301 lugares - Rua dos Ingleses, 209 – Bela Vista – São Paulo - SP
Classificação etária: 16 anos. * Menores apenas acompanhados dos responsáveis legais.
Ficha Técnica
Idealização: Robert Schrock
Direção Geral: Rodrigo Alfer
Versão Brasileira: Rafael Oliveira
Elenco: Akim, Átila Bonfim, Caio Junquilio, Davi Lopes, Diego Lemos, Gabe Fabbri, Kaike Cruz, Pedro Proensa, Sergio Blur e Tuco Zamonaro
Direção Musical: Éttore Veríssimo
Direção Coreográfica: Alex Martins
Cenário e Figurinos: Daniele Desierrê
Diretor Musical Residente: Gabe Fabbri
Pianos: Éttore Veríssimo e Gabe Fabbri
Percussão e programação eletrônica: Luiz Fukushiro
Produção Executiva: Alexandre de Marco
Assessoria de Imprensa: Vicente Negrão Assessoria
Realização: Bacana Produções Artísticas
Créditos autorais/Música e letras originais
Stephen Bates,Marie Cain,Perry Hart,Shelly Markham, Jim Morgan, David Pevsner, Rayme Sciaroni, Mark Savage, Ben Schaechter, Robert Schrock, Trance Thompson, Bruce Vilanch, Mark Winkler
Versão brasileira: Rafael Oliveira (Musical em bom português)
Contribuições: Éttore Veríssimo, Rodrigo Alfer, Rafael Gamboa
Revisão de texto: Lia Bittencourt
Comunicação: Kaike Cruz e Raí Geovani
Vinicius Lopes: Stage Manager
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