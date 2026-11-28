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SÃO PAULO - BRAZIL — One of Brazil’s most beloved comedy actresses, Grace Gianoukas returns to the stage in Dora, a witty and heartfelt comedy about the courage to begin again and the unexpected possibilities life can offer at any age. Written by Thereza Falcão and directed by Gilberto Gawronski, the production arrives in São Paulo on December 3 at Teatro Ruth Escobar, following a highly successful run in Rio de Janeiro, sold-out performances in Brasília, and presentations in several cities across Rio Grande do Sul.

Gianoukas plays Dora, a spirited, outspoken woman who has spent decades devoted to her family, taking care of others, and putting her own dreams aside. Convinced that her life story had already been written, she suddenly finds herself facing unexpected questions and reconsidering the choices that shaped her past. As she revisits family relationships, interrupted romances, unfulfilled promises, and long-postponed desires, Dora discovers that memories can take on new meanings and that it is never too late to change direction.

Moving naturally between comedy and emotion, the play explores universal themes such as grief, belonging, guilt, aging, loneliness, and desire. Dora’s eccentricities, contradictions, and attempts to maintain control over everyday life — including her relationships with family, neighbors, work, and technology — create humorous and relatable situations. Beneath the laughter, the production invites audiences to reflect on the compromises they have made, the dreams they have abandoned, and the freedom to make different choices.

Dora runs at Teatro Ruth Escobar with performances taking place Thursday through Saturday at 8 p.m. and Sunday at 6 p.m. With Grace Gianoukas leading the production, the comedy celebrates reinvention and the possibility of rewriting one's own story, reminding audiences that some of life's most meaningful chapters may still lie ahead.

In Dora, Grace Gianoukas portrays a spirited woman who discovers that life may still have unexpected chapters in store.photo by Dalton Valério.

Com texto de Thereza Falcão e direção de Gilberto Gawronski, aclamada comédia chega ao Teatro Ruth Escobar para curtíssima temporada a partir de 3 de dezembro.

Uma das mais queridas atrizes da comédia brasileira, Grace Gianoukas retorna aos palcos com Dora, um novo espetáculo que aborda a coragem de recomeçar, as surpresas da vida e a possibilidade de descobrir a si mesma em qualquer idade. Com texto de Thereza Falcão e direção de Gilberto Gawronski, a peça estreia em São Paulo no dia 3 de dezembro, no Teatro Ruth Escobar, depois de uma temporada de grande sucesso no Rio de Janeiro, apresentações com ingressos esgotados em Brasília e passagens por diversas cidades do Rio Grande do Sul. Dora fica em cartaz até 20 de dezembro, com sessões de quinta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h.

No centro dessa comédia sensível e bem-humorada está uma mulher que passou boa parte da vida cuidando dos outros. Dedicada à família, Dora preservou lembranças, assumiu responsabilidades e adiou desejos pessoais, sempre convencida de que compreendia sua própria história e as escolhas que determinaram seu caminho. Acreditava que sua vida já estava escrita. Mas, como descobrirá, ainda existem alguns capítulos à espera de serem vividos. Quando as certezas que sustentaram sua existência começam a desmoronar, Dora se vê diante de perguntas que evitou durante anos. Ao revisitar relações familiares, amores interrompidos, promessas não cumpridas e sonhos deixados para trás, ela percebe que o passado não é necessariamente uma narrativa imutável. As lembranças podem ganhar novos significados, e verdades há muito estabelecidas podem transformar a maneira como nos enxergamos.

Dora, Thereza Falcão’s comedy about life’s unexpected surprises, directed by Gilberto Gawronski (left).

photo by Dalton Valério.

Com um humor peculiar e uma visão bastante particular do mundo, Dora é espirituosa, contraditória, impaciente, afetuosa e determinada a manter o controle sobre tudo ao seu redor. Suas relações com familiares, vizinhos, trabalho, tecnologia e até mesmo com sua própria concepção de felicidade criam situações que são, ao mesmo tempo, absurdas e imediatamente reconhecíveis pelo público. Embora sua família já não esteja fisicamente presente, seus integrantes continuam influenciando seus gestos, decisões e sentimentos. Transitando com naturalidade entre o riso e a emoção, o espetáculo aborda temas universais como luto, pertencimento, culpa, envelhecimento, solidão e desejo. Por meio das frustrações cotidianas, excentricidades e descobertas inesperadas de Dora, a peça convida o público a refletir sobre as escolhas que fez e as diferentes versões de si mesmo que construiu ao longo dos anos.

Mais do que apresentar uma história sobre aquilo que se perdeu ou ficou para trás, Dora celebra as possibilidades que ainda existem. Suas perguntas centrais são simples e profundas: quantas de nossas escolhas foram feitas para agradar aos outros? Quantos sonhos descartamos como impossíveis simplesmente porque tivemos medo de realizá-los? E quem poderíamos nos tornar se finalmente nos permitíssemos escolher livremente? Com Grace Gianoukas à frente do espetáculo, Dora propõe uma reflexão bem-humorada e emocionante sobre reinvenção, família e liberdade para abraçar novos começos. A montagem lembra que nunca é tarde para reescrever a própria história — e que alguns dos capítulos mais significativos da vida ainda podem estar por vir.

Gianoukas explores the humor and surprises of life in Dora.

photo by Dalton Valério.

Serviço:

Temporada: de 03 a 20 de dezembro, de quinta a sábado, às 20h, e domingo às 18h

Local: Teatro Ruth Escobar - Rua dos Ingleses, 209, Morro dos Ingleses, São Paulo - SP

Ingressos: de R$ 40 a R$ 140, vendas pelo site https://www.ticketmaster.com.br/event/grace-gianoukas-na-comedia-dora-teatro-ruth-escobar

Gênero: comédia

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Rede social: https://www.instagram.com/dora.acomedia/

Ficha técnica:

Autora: Thereza Falcão

Direção: Gilberto Gawronski

Cenógrafo: Nello Marrese

Figurinista: Rosina Lobosco

Iluminador: Vilmar Olos

Direção Musical e Trilha Sonora: Rodrigo Marçal

Vídeos: Rico Vilarouca

Visagismo: Vitor Martinez

Direção de Arte Gráfica: Mauricio Tavares

Designer Gráfico: Ramon Silva

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho

Fotos de Estúdio: João Pedro Hachiya

Fotos de Cena: Dalton Valerio

Produtor de Elenco: Felipe Ventura

Aderecista: André Wonder

Costureira: Railda Costa

Assistentes de Produção: Michele Spindola e Thaisa Azeredo

Assistente de Direção: Wesley May

Assistente de Cenografia: Avner

Coordenação de Produção: Filomena Mancuzo

Diretor de Produção: Sergio Lopes

Marketing, Comercial e Coordenador de Projeto: Mauricio Tavares

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