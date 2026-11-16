EU SOU UM CABARÉ (I’m a Cabaret) Challenges Ageism With Music, Humor and Attitude

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SÃO PAULO - BRAZIL — Starring Giovana Zotti, Eu Sou um Cabaré (I’m a Cabaret) is a new Brazilian musical that explores the ups and downs of an actress's career through humor, personal stories and beloved Broadway songs. Written, conceived and directed by Rafael Primot, the production premieres at Teatro West Plaza in São Paulo on November 21, running through December 13, with performances on Saturdays and Sundays at 8 p.m.

Drawing on episodes from Zotti's own professional journey, the show takes audiences behind the scenes of an artist facing career setbacks, disappointing auditions and unexpected opportunities. Among the stories is her experience joining the cast of Women on the Verge of a Nervous Breakdown, directed by Miguel Falabella. When acting opportunities become scarce, she finds an unconventional way to keep working: making and selling bread, an episode that provides one of the show's funniest moments.

Featuring songs such as "Cabaret", "Maybe This Time" and "Don't Rain on My Parade," the musical blends comedy, intimate confessions and musical numbers while addressing the challenges faced by mature women in the entertainment industry. With sharp humor, it questions an industry that often equates youth with relevance and explores themes of rejection, self-esteem, desire and the freedom to reinvent oneself at any age. The production also pays tribute to the artists and backstage experiences that shape the collective memory of theater.

An actress, singer and dancer, Zotti has appeared in musical theater productions including Hairspray, Hebe, Mães, A Funny Thing Happene On the Way to the Forum and The Producers, as well as the television series Chuva Negra and Eu, a Vó e a Boi. The creative team includes musical director Renato Bellini, lighting designer Sarah Salgado and composer Vini Bini. At its heart, Eu Sou um Cabaré celebrates an artist's resilience and her determination to keep creating, working and taking center stage.

With humor, music and plenty of attitude, Giovana Zotti refuses to disappear in Eu Sou um Cabaré.

photo by Junior Correa.

Estrelado por Giovana Zotti, musical escrito e dirigido por Rafael Primot mistura histórias pessoais, clássicos da Broadway e uma reflexão bem-humorada sobre os desafios da carreira artística e o envelhecimento feminino.

O que acontece com uma atriz quando o telefone para de tocar, os convites diminuem e o mercado começa a tratá-la como se seu tempo tivesse passado? É a partir dessa questão que nasce Eu Sou um Cabaré, musical protagonizado por Giovana Zotti, com texto, idealização e direção de Rafael Primot. O espetáculo estreia no Teatro West Plaza, em São Paulo, no dia 21 de novembro, e fica em cartaz até 13 de dezembro, com apresentações aos sábados e domingos, às 20h. Entre canções, confissões e histórias tão hilárias quanto comoventes, Giovana conduz o público pelos bastidores de uma carreira marcada por expectativas, frustrações e recomeços. Com humor afiado e muita autoironia, aborda temas como sexo, rejeição, autoestima e a constante necessidade de ser escolhida.

Inspirada em episódios de sua própria trajetória, a dramaturgia revisita desde os primeiros testes e as promessas de uma carreira promissora até as audições frustradas e os papéis que deixaram de chegar. Entre as lembranças está sua entrada no elenco de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, dirigido por Miguel Falabella, depois de uma experiência profissional que parecia representar mais uma porta fechada.

A musical journey through career setbacks, unexpected turns and the

freedom to reinvent oneself at any age.

photo by Junior Correa.

Quando as oportunidades no palco diminuem, a atriz encontra uma maneira inusitada de continuar trabalhando: passa a fazer e vender pães. A experiência, transformada em um dos momentos mais divertidos do espetáculo, revela as contradições de uma profissão em que talento e reconhecimento nem sempre caminham juntos. Com referências aos grandes musicais da Broadway e canções como "Cabaret", "Maybe This Time" e "Don't Rain on My Parade", o espetáculo alterna números musicais, comédia e momentos de delicadeza, revelando uma mulher que se recusa a desaparecer. Além dos episódios pessoais, Eu Sou um Cabaré questiona os padrões de uma indústria do entretenimento que frequentemente associa juventude a relevância e oferece às atrizes maduras papéis limitados, como o de mães de personagens quase da mesma idade. A produção transforma essa realidade em matéria-prima para o humor, sem deixar de abordar temas como liberdade, desejo e a possibilidade de reinventar a própria trajetória.

A dramaturgia de Rafael Primot combina elementos autobiográficos, humor de observação e números musicais para aproximar a protagonista da plateia. Longe da imagem da diva impecável, Giovana apresenta uma mulher contraditória, vulnerável, engraçada e, por vezes, inconveniente, mas profundamente apaixonada por seu ofício. O espetáculo também presta homenagem aos artistas que vieram antes e às histórias e aos encontros que fazem parte da memória afetiva do teatro. No fundo, a mensagem é sobre o direito de continuar trabalhando, amando, desejando, errando e recomeçando em qualquer idade. Depois de uma vida tentando se encaixar nos papéis que lhe ofereceram, Giovana chega a uma conclusão libertadora: não precisa mais esperar que alguém lhe dê permissão para subir ao palco e brilhar.

Atriz, cantora e bailarina, Giovana Zotti tem trajetória marcada pelo teatro musical, com participações em produções como Hairspray, Hebe, Mães, Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum e Os Produtores. No audiovisual, integrou o elenco das séries Chuva Negra e Eu, a Vó e a Boi. Com direção musical de Renato Bellini, iluminação de Sarah Salgado e trilha sonora de Vini Bini, Eu Sou um Cabaré celebra o talento, a resiliência e a liberdade de uma artista que ainda tem muito a dizer.

Actress, singer and dancer Giovana Zotti takes the spotlight in Eu Sou um Cabaré, written and directed by Rafael Primot.

photo by Junior Correa.

No longer waiting for permission to shine, Giovana Zotti takes

center stage in Eu Sou um Cabaré.

photo by Junior Correa.



Ficha Técnica

Com: Giovana Zotti

Texto, idealização e direção: Rafael Primot

Diretora residente e ass. produção: Talita Franceschini

Direção musical: Renato Bellini

Desenho de Luz: Sarah Salgado e Nicolas Manfredini

Trilha sonora: Vinícius Bini

Cenário e figurino: Rafael Primot

Produtor geral: Fábio Câmara

Assessoria: Pombo Correio

Fotos divulgação: Junior Correa

Fotos de cena: Kim Leekyung

Arte gráfica: Haroldo Miklos

Assistente Enkapothado: Franz Keppler e Maria Lúcia Silva

Produção e realização: Enkapothado Produções Artísticas

Co-produção: Lugibi Produções

Agradecimentos: Miguel Falabella (letra de Vamos Todos Cair), Victor Mühlethaler e Mariana Elisabetsky (letra de As We Never Say Goodbye),

Serviço

EU SOU UM CABARÉ, com Giovana Zotti



Temporada: 21 de novembro a 13 de dezembro de 2026

Aos sábados e domingos, às 20h

Teatro West Plaza - Av. Antártica, 408, Água Branca - São Paulo - dentro do Shopping West Plaza

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$50 (meia-entrada)

Vendas online em https://www.ticketmaster.com.br/

Bilheteria: terça a domingo, das 14h às 20h, ou até o horário das sessões.

Classificação: 14 anos

Duração: 65 minutos

Capacidade: 140 lugares

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

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