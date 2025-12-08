Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards; Leads Favorite Theatre!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Boston Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Suede - JINGLE ALL THE SUEDE - Cotuit Center for the Arts 14%

GAY AS A DAISY IN MAY

13%

Bella Grace Harris -- Club Cafe Boston

BROADWAY, ROCK, AND POP

12%

Adam Sherkanowski -- Voices of Hope Boston

BROADWAY, ROCK, AND POP

10%

Jamie Cook -- Voices of Hope Boston

IN CONCERT

8%

Denyce Graves -- Cotuit Center for the Arts

GENERATION COMPILATION

8%

Allison Nawotny -- Stageworks

COMPOSED OF NOWS

7%

Studio Belt -- Club Cafe Boston

GENERATION COMPILATION

7%

Meg Fisher -- Stageworks

BROADWAY, ROCK, AND POP

6%

Kenny Meehan -- Voices of Hope Boston

BROADWAY, ROCK, AND POP

6%

Hayley Jasmin -- Voices of Hope Boston

GENERATION COMPILATION

5%

Mikhail Gelineau -- Stageworks

GENERATION COMPILATION

5%

Jon Paul Gualdarrama -- Stageworks

IT GOES WITHOUT SAYING

18%

Bill Bowers -- Provincetown Theater

A JUNETEENTH CABARET

16%

James Jackson Jr -- Gifford House

SIGNS OF LIFE

16%

Cheyenne Jackson -- Broadway in Worcester

TRIO

13%

Sara Sneed -- Cotuit Center for the Arts

A SWINGING CHRISTMAS

13%

Billy Stritch -- JM Productions

HISTORY OF ROCK AND ROLL

10%

Nat Zegree -- Cape Playhouse

A SWINGING CHRISTMAS

7%

Klea Blackhurst -- JM Productions

A SWINGING CHRISTMAS

6%

Jim Caruso -- JM Productions

JESUS CHRIST SUPERSTAR

12%

Alison Fox -- Voices of Hope Boston

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

11%

Sally Ashton Forrest -- The Company Theatre

LITTLE WOMEN

7%

Alexandra Dietrich -- Marblehead Little Theatre

ANYTHING GOES

7%

Alison Hall -- Theater At The Mount

GREASE

6%

Kaiden Scopelliti -- Theatre at the Mount

SHREK

6%

Johanna Stipetic -- Cotuit Center for the Arts

URINETOWN

6%

Jamie Cook -- Concord Players

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

Lori Duxbury and Kristen Piekos -- Acting Out! Theater Company Inc.

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

5%

Amy McGowan and Carolyn Luciano -- New Life Fine Arts

INTO THE WOODS

4%

Camryn MacIver -- Walpole Footlighters

EVITA

4%

Michele Colley -- Cotuit Center for the Arts

SOMETHING ROTTEN!

4%

Hallie Grace Nowicki -- Curtain Call Theatre

EVIL DEAD, THE MUSICAL

3%

Jason Hair-Wynn, Jill Tokac -- Theatre Company of Saugus

ALICE BY HEART

3%

Will Fafard Jr. -- Acting Out! Theater Company Inc.

BANDSTAND

3%

Meg Morris -- Cotuit Center for the Arts

ANYTHING GOES

3%

Samantha Brior-Jones Sullivan -- Hingham Civic Music Theatre

PIPPIN

3%

Samantha Brior-Jones Sullivan -- Massasoit Theatre Company

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

Sydney T. Grant -- Yorick Ensemble

LEGALLY BLONDE

2%

Juliana Ferolie -- Firehouse thestrecfor the arts

WORKING FOR CRUMBS

2%

Andrew Rhodes -- Burlington Players

THE JACK OF HEARTS CLUB

17%

Jeffrey Gugliotti -- Provincetown Theater

WAITRESS

10%

Ashley Chasteen -- North Shore Music Theatre

A YEAR WITH FROG & TOAD

7%

Brad Reinking -- Wheelock Family Theatre

ANASTASIA

7%

Al Blackstone -- Cape Playhouse

GREASE

6%

Kevin P Hill -- North Shore Music Theatre

25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE

5%

Brooklyn Toli -- New Bedford Festival Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

5%

Brad Reinking -- Moonbox

GATSBY - AN AMERICAN MUTH

5%

Sonya Tayeh -- A.R.T.

HELLO, DOLLY!

4%

Ashley En-Fu Matthews -- Priscilla Beach Theatre

HELLO, DOLLY!

4%

Ilyse Robbins -- Lyric Stage Boston

CINDERELLA

3%

Cailin Dyke Kelly -- Norwood theatre

THE BOOK OF MORMON

3%

Casey Nicholaw -- Citizens Opera House

EVITA

3%

Rachel Bertone -- Reagle Music Theatre of Greater Boston

SCHOOL OF ROCK

3%

Clay Rice Thompson -- Franklin Performing Arts Center

A CHRISTMAS CAROL

3%

Ilyse Robbins -- The Hanover Theatre

URINETOWN

2%

Christopher Shin -- The Lyric Stage Company of Boston

SHREK

2%

Denise Caston-Clark -- Priscilla Beach Theatre

THE PROM

2%

Larry Sousa -- Wheelock Family Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

2%

Joy Clark -- Wheelock Family Theatre

PARADE

2%

LAUREN YALANGO-GRANT AND CHRISTOPHER CREE GRANT -- Emerson Colonial Theatre

HAUNTED

2%

Tara Moses -- Company One

NOISES OFF!

1%

Ilyse Robbins -- Lyric Stage Boston

BEAUTIFUL

1%

Deanna Dys -- Reagle Music Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

12%

Kiera O’Connor -- The Company Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

10%

Anna Silva -- Voices of Hope Boston

RENT

10%

Joe Michienzie -- The Company Theatre

SHREK

8%

Tami Trask -- Cotuit Center for the Arts

MACBETH

7%

Chelsea Kerl -- Commonwealth Shakespeare Company

JESUS CHRIST SUPERSTAR

6%

Stacey Moore -- Acting Out! Theater Company Inc.

EVITA

5%

Tami Trask -- Cotuit Center for the Arts

LEGALLY BLONDE

5%

Juliana Ferolie -- Firehouse theatre of arts

INTO THE WOODS

5%

Donna Cabibbo -- Walpole Footlighters

HAMLET

4%

Josh Telepman -- Yorick Ensemble

URINETOWN

4%

Kim Cook -- The Concord Players

MACBETH

4%

Hannah Clifford -- The World's A Stage Players

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

3%

Rebekah Olson -- New Life Fine Arts

EURYDICE

3%

Kat Lawrence -- Brandeis University

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

Josh Telepman -- Yorick Ensemble

BAREFOOT IN THE PARK

3%

Laura Dillon -- Colonial Chorus Players

ENCHANTED APRIL

2%

Shawn Cannon -- The Cannon Theatre

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

2%

Lori Rabeler -- Beatice Herford's Vokes Theatre

SHE KILLS MONSTERS

2%

Malorie Grillo -- Boston Conservatory at Berklee

THE BOOK OF WILL

2%

Pat Brawly -- Curtain Call Theatre

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

10%

Thom Markee -- Provincetown Theater

THE LIGHT IN THE PIAZZA

9%

Alex Jaeger -- The Huntington Theatre

ANASTASIA

7%

Annie Le -- Cape Playhouse

THE SPONGEBOB MUSICAL

6%

Chloe Moore -- Wheelock Family Theatre

RENT

6%

Rebecca Glick -- North Shore Music Theatre

TITANIC

6%

Jeffrey Meek -- North Shore Music Theatre

BEAUTIFUL

6%

Alejo Vietti -- Reagle Theatre

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

5%

Sydney Hawes -- New Bedford Festival Theatre

THE BOOK OF MORMON

5%

Ann Roth -- Citizens Opera House

A CHRISTMAS CAROL

4%

Gail Astrid Buckley -- The Hanover Theatre

COME FROM AWAY

4%

Gail Baldoni -- Cape Playhouse

HELLO, DOLLY!

4%

Kelly Baker -- Lyric Stage Boston

A YEAR WITH FROG & TOAD

4%

Chelsea Kerl -- Wheelock Family Theatre

THE PROM

3%

Zoe Sundra -- Wheelock Family Theatre

THE WIZ

3%

Sharen Davis -- Citizens Opera House

RENT

3%

Nia Safarr Banks -- Cape Playhouse

THE HILLS OF CALIFORNIA

2%

Jennifer von Mayrhauser -- The Huntington Theatre

AS YOU LIKE IT

2%

Miranda Guirleo -- CommShakes

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Penney Pinette -- The Hanover Theatre Repertory

PARADE

2%

Susan Hilferty & Mark Koss -- Emerson Colonial Theatre

JOAN

2%

Gail Baldoni and Alejo Vietti -- Cape Playhouse

TARTUFFE

2%

Marissa Wolf -- Hub Theatre Company

NIA SAFAR BANKS

2%

Flora & Ulysses -- Wheelock Family Theatre

DOUBT: A PARABLE

1%

Penney Pinette -- The Hanover Theatre Repertory

FLORA & ULYSSES

0%

Nia Safarr Banks -- Wheelock Family Theatre

CINDERELLA

28%

- Norwood theatre

LEGALLY BLONDE

25%

- Firehouse theatre of arts

SHREK

17%

- Cotuit Center for the Arts

EVITA

17%

- Cotuit Center for the Arts

BANDSTAND

13%

- Cotuit Center for the Arts

THE NUTCRACKER

56%

- The Hanover Theatre

EVITA

44%

- Reagle Music Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

9%

Zoe Bradford & Sally Ashton Forrest -- The Company Theatre

CINDERELLA

9%

Ashley DiFranza -- Norwood Theatre

THE WEDDING SINGER

8%

Christie Reading -- The Company Theatre

LITTLE WOMEN

8%

Alexandra Dietrich -- Marblehead Little Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

Dana Siegal -- Voices of Hope Boston

INTO THE WOODS

5%

Adam Crescenzi -- Walpole Footlighters

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

Linda Schoonmaker -- Acting Out! Theater Company Inc.

GREASE

4%

Will Gelinas -- Theatre at the Mount

SHREK

4%

Donna Wresinski -- Cotuit Center for the Arts

EVITA

4%

Tedi Marsh -- Cotuit Center for the Arts

INTO THE WOODS

4%

David Allen Prescott -- Theatre at the Mount

ANYTHING GOES

3%

Craig Cormier -- Theater At The Mount

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

3%

David K. MacAdam -- New Life Fine Arts

ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS

3%

Corey Cadigan -- Norton Singers

FUN HOME

3%

Stephanie Manning -- Weston Drama Workshop

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE

2%

Maryann Zschau -- Norton Singers

RENT

2%

Joan Makenzie Baird -- Falmouth Theatre Guild

THE SOUND OF MUSIC

2%

Gail Steele -- Theatre at the Mount

FIRST DATE

2%

Allison Holloway -- Colonial Chorus Players

EVIL DEAD, THE MUSICAL

2%

Jason Hair-Wynn -- Theatre Company of Saugus

A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER

2%

Katie Swimm -- Vokes Players

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Jamie Cook -- The Concord Players

ANYTHING GOES

2%

Nathan Fogg-DeSisto -- Hingham Civic Music Theatre

LEGALLY BLONDE

2%

Juliana Ferolie -- Firehouse theatre of arts

BANDSTAND

1%

Holly Hansen -- Cotuit Center for the Arts

THE JACK OF HEARTS CLUB

16%

Leda Hoffmann -- Provincetown Theater

HAIRSPRAY

9%

Dan Sullivan -- Sullivan Rep

SCHOOL OF ROCK

7%

Clay Rice Thompson -- Franklin Performing Arts Company

TITANIC

5%

Kevin P. Hill -- North Shore Music Theatre

THE PIRATES OF PENZANCE

5%

Hannah Shanefield -- Boston Summer Opera

COME FROM AWAY

5%

Kelly Devine -- Cape Playhouse

THE WIZARD OF OZ

4%

Robert W. Schneider -- North Shore Music Theatre

ANASTASIA

4%

Eric Rosen -- Cape Playhouse

GREASE

4%

Kevin P. Hill -- North Shore Music Theatre

THE SPITFIRE GRILL

4%

Ilyse Robbins -- Umbrella Arts Center

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

4%

Liz Bettencourt -- New Bedford Festival Theatre

KIMBERLY AKIMBO

4%

Jessica Stone -- Emerson Colonial Theatre

THE LIGHT IN THE PIAZZA

3%

Loretta Grecco -- Huntington Theatre

FEBRUARY HOUSE

3%

Katie Swimm -- Treehouse Collective Theatre

PARADE

3%

Michael Arden -- Emerson Colonial Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

3%

Nick Vargas -- Wheelock Family Theatre

HELLO, DOLLY!

3%

Maurice Parent -- Lyric Stage Boston

A YEAR WITH FROG & TOAD

3%

Leigh Barrett -- Wheelock Family Theatre

THE PROM

2%

Larry Sousa -- Wheelock Family Theatre

EVITA

2%

Rachel Bertone -- Reagle Music Theatre of Greater Boston

SHREK

2%

Paul Finocchario -- Priscilla Beach Theatre

ONCE

2%

James Warwick -- Majestic Theater

BEAUTIFUL

2%

Deanna Dys -- Reagle Music Theatre

HELLO, DOLLY!

1%

Michael Blatt -- Priscilla Beach Theatre

THE COTTAGE

12%

Michael Hammond -- The Company Theatre

CINDERELLA

11%

Ashley DiFranza -- Norwood Theatre

MACBETH

8%

Bryn Boice -- Commonwealth Shakespeare Company

STUPID F%#*ING BIRD

7%

Jason Mellin -- Cotuit Center for the Arts

LITTLE WOMEN

6%

Morgan Flynn -- Needham Community Theatre

STEEL MAGNOLIAS

6%

Maryann Zschau -- Riverside Theatre Works

THE MINUTES

6%

Christa Dunn -- Bay Players of Duxbury

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

5%

Zach Best -- Beatice Herford's Vokes Theatre

RADIUM GIRLS

5%

Eric Roberts -- Theatre III

BAREFOOT IN THE PARK

5%

David Costa -- Colonial Chorus Players

HAMLET

4%

Colton Chaney -- Yorick Ensemble

F*CKING A

4%

Kate Kohler Amory -- Boston Conservatory at Berklee

THE BOOK OF WILL

4%

Toni Ruscio -- Curtain Call Theatre

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

4%

Lynne Johnson -- Eventide Theater Company

WORKING FOR CRUMBS

4%

Chris Rose -- Burlington Players

SHAKESPEARE IN LOVE

3%

Michelle Leibowitz -- The Concord Players

THE GLASS MENAGERIE

2%

Donn Taylor -- Marion Arts Center

MACBETH

2%

Nicholas Meunier -- The World's A Stage Players

HOLY WATER

2%

Joseph Lark-Riley -- Apollinaire Theatre

ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA

14%

David Drake -- Provincetown Theater

MUCH ADO ABOUT NOTHING

10%

Brendon Fox -- The Hanover Theatre Repertory

THE SHARK IS BROKEN

7%

Guy Masterson -- North Shore Music Theatre

THE BOHEMIAN

6%

Brenda Withers -- Harbor Stage Company

JOAN

6%

Tye Blue -- Cape Playhouse

NOISES OFF!

6%

Ilyse Robbins -- Lyric Stage Boston

OUR TOWN

6%

Courtney O'Connor -- Lyric Stage Boston

A CHRISTMAS CAROL

5%

Troy Siebels -- The Hanover Theatre

THE HILLS OF CALIFORNIA

5%

Loretta Greco -- The Huntington Theatre

THE MINUTES

4%

Mitch Kiliulis -- Studio Theatre Worcester

TARTUFFE

3%

Bryn Boice -- Hub Theatre Company

AS YOU LIKE IT

3%

Steven Maler -- Commonwealth Shakespeare Company

BULL IN A CHINA SHOP

3%

Lisa Tierney -- Treehouse Collective Theatre

ART

3%

Courtney O'Connor -- Lyric Stage Boston

HAUNTED

3%

Tara Moses -- Company One

A CHRISTMAS CAROL

3%

Steven Maler -- CommShakes

OUR CLASS

2%

Igor Golyak -- Arlekin Players Theatre

CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY

2%

Tasia A. Jones -- Lyric Stage Boston

DOUBT: A PARABLE

2%

Olivia Scanlon -- The Hanover Theatre Repertory

MY FIRST EX-HUSBAND HUSBAND

2%

Randal Myler -- Huntington Theatre

DEATH OF A SALESMAN

2%

Robert Kropf -- Harbor Stage Company

FLORA & ULYSSES

2%

Joshua Rashon Streeter -- Wheelock Family Theatre

SIMON SAYS

1%

Myriam Cyr -- Punctuate4 Productions

CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION

1%

Jonathan Fielding -- Harbor Stage Company

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

10%

- The Company Theatre

RENT

9%

- The Company Theatre

SHREK

5%

- Cotuit Center for the Arts

THE WEDDING SINGER

5%

- The Company Theatre

THE BOOK OF WILL

4%

- Curtain Call Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

- Voices of Hope Boston

GREASE

4%

- Theatre at the Mount

MACBETH

4%

- The World's A Stage Players

RENT

3%

- Falmouth Theatre Guild

RADIUM GIRLS

3%

- Theatre III

CINDERELLA

3%

- Norwood Theater

EVITA

3%

- Cotuit Center for the Arts

LEGALLY BLONDE

3%

- Firehouse theatre arts

PIPPIN

3%

- Massasoit Theatre Company

THE SOUND OF MUSIC

3%

- Theatre at the Mount

URINETOWN

2%

- The Concord Players

SHAKESPEARE IN LOVE

2%

- The Concord Players

STEEL MAGNOLIAS

2%

- Riverside Theatre Works

INTO THE WOODS

2%

- Theatre at the Mount

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

- Concord Players

ANYT GOES

2%

- Theater At The Mount

MACBETH

2%

- Commonwealth Shakespeare Company

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE

2%

- Norton Singers

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

2%

- New Life Fine Arts

EVIL DEAD, THE MUSICAL

2%

- Theatre Company of Saugus

RENT

11%

- North Shore Music Theatre

ALMOST, MAINE

6%

- Provincetown Theater

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

5%

- New Bedford Festival Theatre

SCHOOL OF ROCK

5%

- Franklin Performing Arts Company

PARADE

5%

- Emerson Colonial Theatre

TITANIC

4%

- North Shore Music Theatre

THE BOOK OF MORMON

4%

- Citizens Opera House

LEGALLY BLONDE

4%

- The Firehouse Center for the Arts

SHREK

4%

- Priscilla Beach Theatre

THE PIRATES OF PENZANCE

3%

- Boston Summer Opera

ANASTASIA

3%

- Cape Playhouse

THE LIGHT IN THE PIAZZA

3%

- The Huntington Theatre

NOISES OFF!

3%

- Lyric Stage Boston

GALILEO'S DAUGHTER

3%

- Central Square Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

- Greater Boston Stage Company

A CHRISTMAS CAROL

3%

- The Hanover Theatre

THE MINUTES

2%

- Studio Theatre Worcester

OUR TOWN

2%

- Lyric Stage Boston

THE SPONGEBOB MUSICAL

2%

- Wheelock Family Theatre

MACBETH

2%

- Boston Lyric Opera

THE NUTCRACKER

2%

- The Hanover Theatre

KIMBERLY AKIMBO

2%

- Emerson Colonial Theatre

HELLO, DOLLY!

2%

- Lyric Stage Boston

THE CEREMONY

2%

- Chuang Stage

AS YOU LIKE IT

2%

- CommShakes

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

20%

Dean Palmer, Jr. -- The Company Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

15%

Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez -- Acting Out! Theater Company Inc.

ANYTHING GOES

7%

Sam Gagnon -- Theatre at the Mount

JESUS CHRIST SUPERSTAR

6%

Eric Jacobsen -- Voices of Hope Boston

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

5%

Devan Wiebe -- New Life Fine Arts

SHREK

5%

Greg Hamm -- Cotuit Center for the Arts

INTO THE WOODS

5%

Derek Schmidt -- Walpole Footlighters

EVITA

5%

Greg Hamm -- Cotuit Center for the Arts

URINETOWN

5%

Tim Gregor -- The Concord Players

THE BOOK OF WILL

4%

Mark Whipple -- Curtain Call Theatre

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

Michael Jay -- Yorick Ensemble

RADIUM GIRLS

3%

Molly Scrivens -- Theatre III

SONGS FOR A NEW WORLD

3%

Dillan Agarwalla -- Concord Players

MACBETH

3%

Kevin Fulton -- Commonwealth Shakespeare Company

ZOMBIE PROM

2%

Ted Sparrow -- Stage Works

FIRST DATE

2%

Terryn Dean Fraser-Mines -- Colonial Chorus Players

BANDSTAND

2%

Greg Hamm -- Cotuit Center for the Arts

HORNS ROCK

2%

Greg Hamm -- Cotuit Center for the Arts

WORKING FOR CRUMBS

1%

Matt Garlin -- Burlington Players

THE JACK OF HEARTS CLUB

16%

Stephen Petrilli -- Provincetown Theater

A CHRISTMAS CAROL

9%

Charlie Morrison -- The Hanover Theatre

THE BOOK OF MORMON

8%

Brian McDevitt -- Citizens Opera House

TITANIC

7%

Jack Mehler -- North Shore Music Theatre

GREASE

7%

Jack Mehler -- North Shore Music Theatre

THE LIGHT IN THE PIAZZA

6%

Christopher Akerlind -- The Huntington Theatre

OUR TOWN

5%

Deb Sullivan -- Lyric Stage Boston

HAUNTED

4%

Elmer Martinez -- Company One

PARADE

4%

Heather Gilbert -- Emerson Colonial Theatre

ANASTASIA

4%

Wheeler Moon -- Cape Playhouse

COME FROM AWAY

3%

Kirk Bookman -- Cape Playhouse

THE SPONGEBOB MUSICAL

3%

Lawrence Ware -- Wheelock Family Theatre

RENT

3%

Kat C. Zhou -- Cape Playhouse

HELLO, DOLLY!

3%

Karen Perlow -- Lyric Stage Boston

THE MINUTES

2%

John Somers -- Studio Theatre Worcester

CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY

2%

Eduardo Ramirez -- Lyric Stage Boston

DEATH OF A SALESMAN

2%

John Malinowski -- Harbor Stage Company

BUDDY

2%

Kat C. Zhou -- Cape Playhouse

NOISES OFF!

2%

SeifAllah Salotto-Cristobal -- Lyric Stage Boston

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Stephen Petrilli -- The Hanover Theatre Repertory

THE NUTCRACKER

1%

Paul Miller -- The Hanover Theatre

SIMON SAYS

1%

Len Schnabel -- Punctuate4 Productions

DOUBT: A PARABLE

1%

Laura J. Eckelman -- The Hanover Theatre Repertory

THE BOHEMIAN

1%

John Malinowski -- Harbor Stage Company

JESUS CHRIST SUPERSTAR

16%

Amanda Morgan -- Voices of Hope Boston

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

9%

Robert McDonough -- The Company Theatre

RENT

7%

Robert McDonough -- The Company Theatre

SHREK

6%

Pam Wannie -- Cotuit Center for the Arts

ANYTHING GOES

6%

Senja Morgan -- Theater At The Mount

SONGS FOR A NEW WORLD

6%

Ben Oehlkers -- Concord Players

LOVE ITALIAN STYLE (LA BOHÈME [ACT 1] / THE TELEPHONE / LA TRAVIATA [ACT 1])

6%

Aldo Fabrizi -- Greater Worcester Opera

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE

4%

Steven Bergman -- Norton Singers

LEGALLY BLONDE

4%

Juliana Ferolie -- Firehouse theatre of arts

SECRET GARDEN

4%

Chris Morris -- Academy Playhouse

LITTLE WOMEN

3%

Lianne Bunting -- Marblehead Little Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

3%

Margaret DiGrazia -- Acting Out! Theater Company Inc.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Peg DiGrazia Clark -- Acting Out! Theater Company Inc.

A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER

3%

Jeff Kimball -- Vokes Players

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

David Freeman Coleman -- Boston Conservatory

INTO THE WOODS

3%

Linda Barbieri -- Walpole Footlighters

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

3%

John Skinner and Fran Cioffi -- New Life Fine Arts

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

Elias Condakes -- Yorick Ensemble

URINETOWN

2%

Martha Warren -- Concord Players

CINDERELLA

2%

Matt Cunningham -- The Norwood Theatre

EVIL DEAD, THE MUSICAL

2%

Shane Stecher -- Theatre Company of Saugus

CURTAINS

2%

Barry Singer and Andrew Conway -- The Savoyard Light Opera Company

ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS

1%

Lisa Yves -- Norton Singers

THE JACK OF HEARTS CLUB

14%

Nevada Lozano -- Provincetown Theater

THE LIGHT IN THE PIAZZA

9%

Andrea Grody -- The Huntington Theatre

PARADE

9%

Charlie Alterman -- Emerson Colonial Theatre

TITANIC

8%

Milton Granger -- North Shore Music Theatre

HELLO, DOLLY!

6%

Dan Rodriguez -- Lyric Stage Boston

EVITA

6%

Dan Rodriguez -- Reagle Music Theatre of Greater Boston

A CHRISTMAS CAROL

5%

Dan Rodriguez -- CommShakes

A YEAR WITH FROG & TOAD

5%

David Freeman Coleman -- Wheelock Family Theatre

THE NUTCRACKER

4%

The Hanover Theatre Nutcracker Orchestra -- The Hanover Theatre

THE PIRATES OF PENZANCE

4%

Julian Gau & the Horizon Ensemble -- Boston Summer Opera

SCHOOL OF ROCK

4%

Hallie Wetzell -- Franklin Performing Arts Center

RENT

3%

Tom Vendafreddo -- Cape Playhouse

ANASTASIA

3%

Evan Zavada -- Cape Playhouse

COME FROM AWAY

3%

Lena Gabrielle -- Cape Playhouse

THE NUTCRACKER

3%

Eric Culver -- The Hanover Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

2%

Jon Goldberg -- Wheelock Family Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

2%

David Freeman Coleman -- Merrimack Repertory Theater

CROWNS

2%

David Freeman Coleman -- Moonbox Productions

FEBRUARY HOUSE

2%

Jeff Kimball -- Treehouse Collective Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Steve Gagliastro -- The Hanover Theatre

EVITA

2%

Marcia Wytrwal -- Cotuit Center for the Arts

SHREK

1%

Pam Wannie -- Cotuit Center for the Arts

THE PROM

1%

Jordan Oczkowski -- Wheelock Family Theatre

HORNS ROCK

1%

Joe Mongelli -- Cotuit Center for the Arts

BANDSTAND

1%

Michael Dunford -- Cotuit Center for the Arts

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

12%

- Company Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

7%

- Voices of Hope Boston

THE WEDDING SINGER

7%

- The Company Theatre

URINETOWN

6%

- The Concord Players

RENT

6%

- The Company Theatre

THE SOUND OF MUSIC

4%

- Theatre at the Mount

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

- Acting Out! Theater Company Inc.

SHREK

4%

- Cotuit Center for the Arts

CINDERELLA

4%

- Norwood Theatre

EVITA

4%

- Cotuit Center for the Arts

GREASE

4%

- Theatre at the Mount

ANYTHING GOES

4%

- Theater At The Mount

LITTLE WOMEN

3%

- Marblehead Little Theatre

FUN HOME

3%

- Weston Drama Workshop

INTO THE WOODS

3%

- Theatre at the Mount

THE ADDAMS FAMILY

3%

- Riverside Theatre

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

- Yorick Ensemble

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE

2%

- Norton Singers

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

2%

- New Life Fine Arts

INTO THE WOODS

2%

- Walpole Footlighters

SOMETHING ROTTEN!

2%

- Curtain Call Theatre

RENT

2%

- Falmouth Theatre Guild

EVIL DEAD, THE MUSICAL

2%

- Theatre Company of Saugus

ALWAYS, PATSY CLINE

2%

- Cotuit Center for the Arts

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

- The Concord Players

THE JACK OF HEARTS CLUB

14%

- Provincetown Theater

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)

7%

- American Repertory Theater

TITANIC

6%

- North Shore Music Theatre

RENT

6%

- North Shore Music Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

5%

- Wheelock Family Theatre

COME FROM AWAY

5%

- Cape Playhouse

RENT

5%

- The Cape Playhouse

THE PIRATES OF PENZANCE

4%

- Boston Summer Opera

GATSBY - AN AMERICAN MYTH

4%

- A.R.T.

THE LIGHT IN THE PIAZZA

4%

- The Huntington Theatre

GREASE

4%

- North Shore Music Theatre

25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE

4%

- New Bedford Festival Theatre

THE BOOK OF MORMON

3%

- Citizens Opera House

ONCE

3%

- Majestic Theater

ANASTASIA

3%

- Cape Playhouse

SCHOOL OF ROCK

3%

- Franklin Performing Arts Center

HELLO, DOLLY!

2%

- Lyric Stage Boston

SHREK

2%

- Priscilla Beach Theatre

LEGALLY BLONDE

2%

- The Firehouse Center for the Arts

PARADE

2%

- Emerson Colonial Theatre

HAIRSPRAY

2%

- Sullivan Rep

KIMBERLY AKIMBO

2%

- Emerson Colonial Theatre

SOMETHING ROTTEN!

2%

- Curtain Call Theatre

HELLO, DOLLY!

1%

- Priscilla Beach Theatre

EVITA

1%

- Reagle Music Theatre

BEATLES ROCK

23%

- Cotuit Center for the Arts

TRIO: A TRIBUTE TO DOLLY PARTON, EMMYLOU HARRIS & LINDA RONSTADT

22%

- Cotuit Center for the Arts

WORKING FOR CRUMBS

20%

- Burlington Players

ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS

14%

- Norton Singers

HOLY WATER

11%

- Boston Playwright's Theatre

HORNS ROCK

9%

- Cotuit Center for the Arts

THE JACK OF HEARTS CLUB

30%

- Provincetown Theater

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)

25%

- American Repertory Theater

HIGH SOCIETY

15%

- Ogonquit playhouse

HAUNTED

10%

- Company One

THE GREAT REVEAL

7%

- Lyric Stage Boston

MY FIRST EX HUSBAND

7%

- Huntington

THE BOHEMIAN

7%

- Harbor Stage Company

SHREK

9%

Benjamin Cavallo-Smith -- The Company Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

8%

Salvatore Garcia -- The Company Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

7%

Adam Sherkanowski -- Voices of Hope Boston

THE WEDDING SINGER

4%

Alex Norton -- The Company Theatre

SHREK

4%

Zack Johnson -- Cotuit Center for the Arts

RENT

4%

Jack Roussell -- Company theatre

RENT

4%

Alex Norton -- The Company Theatre

CINDERELLA

4%

Amanda Burke -- Norwood Theatre

URINETOWN

3%

Aiden O'Neal -- The Concord Players

LITTLE WOMEN

3%

Kaitlin Eggers -- Marblehead Little Theatre

EVITA

3%

Sara Sneed -- Cotuit Center for the Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Sebastian Hoffman -- Acting Out! Theater Company Inc.

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

Celina Lopes -- The Company Theatre

RENT

2%

Haley Miller -- The Company Theatre

FOOTLOOSE

2%

Alex Norton -- Quigg Creations

EVITA

2%

Beau Jackett -- Cotuit Center for the Arts

THE PROM

2%

Matty Finn -- The Footlight Club

FUN HOME

2%

Jack/John Fumia -- Weston Drama Workshop

SOMETHING ROTTEN!

2%

Amanda Albion -- Curtain Call Theatre

RENT

2%

Alex Valentine -- Falmouth Theatre Guild

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

2%

Ben Morse -- New Life Fine Arts

INTO THE WOODS

2%

Amanda Wade -- Walpole Footlighters

ANYTHING GOES

2%

Thom Hardy -- Theater At The Mount

THE SOUND OF MUSIC

2%

Chelsea Daniels -- Theatre at the Mount

INTO THE WOODS

1%

Doug Dame -- Theatre at the Mount

WAITRESS

13%

Christine Dwyer -- North Shore Music Theatre

THE JACK OF HEARTS CLUB

12%

Mary Callanan -- Provincetown Theater

HELLO, DOLLY!

7%

Aimee Doherty -- Lyric Stage Boston

RENT

5%

Aaron Arnell Harrington -- North Shore Music Theatre

GREASE

4%

Caroline Siegrist -- North Shore Music Theatre

THE WIZARD OF OZ

4%

Bridget Delaney -- North Shore Music Theatre

KIMBERLY AKIMBO

3%

Carolee Carmello -- Emerson Colonial Theatre

GATSBY - AN AMERICAN MYTH

3%

Charlotte MacInnis -- A.R.T.

RENT

3%

Storm Lever -- Cape Playhouse

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)

2%

Christiani Pitts -- American Repertory Theater

THE SPONGEBOB MUSICAL

2%

Max Connor -- Wheelock Family Theatre

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

2%

Erin Ban -- New Bedford Festival Theatre

A YEAR WITH FROG AND TOAD

2%

Will McGarrahan -- Wheelock Family Theatre

THE LIGHT IN THE PIAZZA

2%

Emily Skinner -- Huntington Theatre

RENT

2%

Dillon Klena -- The Cape Playhouse

SHREK

2%

Ben Muckenthaler -- Priscilla Beach Theatre

COME FROM AWAY

2%

Joel Hatch -- Cape Playhouse

HIGH SOCIETY

2%

Andrew Durand -- Ogonquit playhouse

HELLO, DOLLY!

2%

Frankie Mendez -- Priscilla Beach Theatre

THE PIRATES OF PENZANCE

2%

Leo Balkovetz -- Boston Summer Opera

THE PIRATES OF PENZANCE

2%

Dalton Rowe -- Boston Summer Opera

LEGALLY BLONDE

1%

Will Davis-Kay -- The Firehouse Center for the Arts

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)

1%

Vincent Michael -- American Repertory Theater

SCHOOL OF ROCK

1%

Liam Fennecken -- Franklin Performing Arts Center

PARADE

1%

Max Chernin -- Emerson Colonial Theatre

STEEL MAGNOLIAS

15%

Amanda Burke -- Riverside Theatre Works

THE COTTAGE

8%

Emilee Dennis Leahy -- The Company Theatre

LITTLE WOMEN

6%

Sarah Rixham -- Needham Community Theatre

WORKING FOR CRUMBS

5%

Angela Rossi -- Burlington Players

THE BOOK OF WILL

5%

Cassidy Guimares -- Curtain Call Theatre

MACBETH

4%

Annika Burley -- Commonwealth Shakespeare Company

THE COTTAGE

4%

Joe Rich -- The Company Theatre

HOLY WATER

4%

Audrey Johnson -- Apollinaire Theatre

STUPID F#$%ING BIRD

4%

Hadassah Nelson -- Cotuit Center for the Arts

MACBETH

4%

Savanah Carlson -- The World's A Stage Players

STUPID F#$%ING BIRD

3%

Emma Hennessy -- Cotuit Center for the Arts

SHAKESPEARE IN LOVE

3%

Catherine Haverkampf -- The Concord Players

LEGALLY BLONDE

3%

Juliana Ferolie -- Firehouse theatre arts

RADIUM GIRLS

3%

Elyse Barber -- Theatre III

STEEL MAGNOLIAS

3%

Katherine Light -- Riverside Theatre Works

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

3%

Maeve Moriarty -- Eventide Theater Company

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

3%

Samantha Moon -- Beatrice Herford Vokes Theatre

HOLY WATER

2%

Brooks Reeves -- Apollinaire Theatre

HAMLET

2%

Michael Jay -- Yorick Ensemble

SHAKESPEARE IN LOVE

2%

Quinton Kappel -- The Concord Players

THE GLASS MENAGERIE

2%

Cher Sauter -- Marion Arts Center

BAREFOOT IN THE PARK

2%

Michael Mazzone -- Colonial Chorus Players

HOLY WATER

2%

Brit Garner -- Apollinaire Theatre

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

2%

Madison Smith -- Beatrice Herford Vokes Theatre

MACBETH

2%

Cleveland Nicoll -- Commonwealth Shakespeare Company

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

8%

William Mullin -- Provincetown Theater

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

7%

Jennifer Cabral -- Provincetown Theater

DEATH OF A SALESMAN

6%

Alex Pollock -- Harbor Stage Company

JOAN

6%

Alex Finke -- Cape Playhouse

GALILEO'S DAUGHTER

5%

Caroline Kinsolving -- Central Square Theatre

A CHRISTMAS CAROL

5%

John Little -- The Hanover Theatre

MY FIRST EX HUSBAND

5%

Jackie Hoffman -- Huntington

OUR TOWN

5%

Will McGarrahan -- Lyric Stage Boston

THE HILLS OF CALIFORNIA

4%

Amanda Kristin Nichols -- The Huntington Theatre

AT THE WEDDING

4%

Rhiannon Jenkins -- Studio Theatre Worcester

THE SHARK IS BROKEN

4%

Timothy W Hull -- North Shore Music Theatre

THE HILLS OF CALIFORNIA

3%

Kate FitzGerald -- The Huntington Theatre

HAUNTED

3%

Bradley Lewis -- Company One

A CHRISTMAS CAROL

3%

Will Lyman -- CommShakes

THE SHARK IS BROKEN

3%

Jonathan Randell Silver -- North Shore Music Theatre

JOAN

3%

Nicole Parker -- Cape Playhouse

JOAN

2%

Garrett Poladian -- Cape Playhouse

AS YOU LIKE IT

2%

Michael Underhill -- Commonwealth Shakespeare Company

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Michael Underhill -- The Hanover Theatre Repertory

DOUBT: A PARABLE

2%

Johanna Day -- The Hanover Theatre Repertory

DEATH OF A SALESMAN

2%

Stacy Fischer -- Harbor Stage Company

HAUNTED

2%

Chingwe Padraig Sullivan -- Company One

AS YOU LIKE IT

2%

Nora Eschemhiemer -- CommShakes

THE BOHEMIAN

2%

Brenda Withers -- Harbor Stage Company

OUR TOWN

2%

Josephine Moshiri Elwood -- Lyric Stage Boston

LITTLE WOMEN

14%

- Needham Community Theatre

THE COTTAGE

13%

- The Company Theatre

STEEL MAGNOLIAS

9%

- Riverside Theatre Works

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

9%

- Beatrice Herford Vokes Theatre

BAREFOOT IN THE PARK

8%

- Colonial Chorus Players

STUPID F#$%ING BIRD

8%

- Cotuit Center for the Arts

SHAKESPEARE IN LOVE

5%

- The Concord Players

HAMLET

5%

- Yorick Ensemble

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

5%

- Eventide Theater Company

MACBETH

4%

- The World's A Stage Players

ENCHANTED APRIL

4%

- The Cannon Theatre

DREAMSVILLE

4%

- Cotuit Center for the Arts

WORKING FOR CRUMBS

4%

- Burlington Players

THE BOOK OF WILL

3%

- Curtain Call Theatre

UNRECONCILED

3%

- Cotuit Center for the Arts

THE MINUTES

2%

- Bay Players of Duxbury

THE PLAY THAT GOES WRONG

16%

- Greater Boston Stage Company

ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA

12%

- Provincetown Theater

A CHRISTMAS CAROL

9%

- The Hanover Theatre

THE HILLS OF CALIFORNIA

8%

- The Huntington Theatre

HAUNTED

7%

- Company One

OUR TOWN

6%

- Lyric Stage Boston

AS YOU LIKE IT

5%

- Commonwealth Shakespeare Company

NOISES OFF!

5%

- Lyric Stage Boston

AIN'T NO MO

4%

- Speakeasy Stage Company

JOAN

4%

- Cape Playhouse

MUCH ADO ABOUT NOTHING

4%

- The Hanover Theatre Repertory

THE MINUTES

4%

- Studio Theatre Worcester

DEATH OF A SALESMAN

3%

- Harbor Stage Company

FLORA & ULYSSES

3%

- Wheelock Family Theatre

ART

3%

- Lyric Stage Boston

SIMON SAYS

2%

- Punctuate4 Productions

BULL IN A CHINA SHOP

2%

- Treehouse Collective Theatre

DOUBT: A PARABLE

1%

- The Hanover Theatre Repertory

OUR CLASS

1%

- Arlekin Players Theatre

THE CEREMONY

1%

- Chuang Stage

CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY

1%

- Lyric Stage Boston

THE VOYAGE OF EDGAR ALLAN POE

36%

- Huntington theatre

RIGOLETTO

28%

- Boston Summer Opera

IS THIS AMERICA?

24%

- The Strand

ALCINA

12%

- MassOpera

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

13%

Ryan Barrow -- The Company Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

9%

Ashley Kelly -- Acting Out! Theater Company Inc.

RENT

8%

Ryan Barrow -- The Company Theatre

GREASE

6%

David Allen Prescott -- Theatre at the Mount

LITTLE WOMEN

6%

Andrew Barnett -- Marblehead Little Theatre

SONGS FOR A NEW WORLD

5%

Allen Bantley -- Concord Players

SHREK

5%

Cris Reverdy -- Cotuit Center for the Arts

FUN HOME

5%

Al Benbow and David Fisher -- Burlington Players

INTO THE WOODS

5%

David Alan Prescott -- Theatre at the Mount

EVITA

4%

Michael Ernst and Cris Reverdy -- Cotuit Center for the Arts

URINETOWN

4%

Allen Bantley -- Concord Players

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

4%

Lisa Wagner -- New Life Fine Arts

CURTAINS

4%

Brendon Chetwynd -- The Savoyard Light Opera Company

SHREK

3%

Michael Ernst and Cris Reverdy -- Cotuit Center for the Arts

INTO THE WOODS

3%

Gavin Fraser -- Walpole Footlighters

WORKING FOR CRUMBS

3%

Chris Rose -- Burlington Players

EVIL DEAD, THE MUSICAL

2%

Mark Damon Sr -- Theatre Company of Saugus

THE BOOK OF WILL

2%

Jim Gross -- Curtain Call Theatre

SHE KILLS MONSTERS

2%

Justin Lahue -- Boston Conservatory at Berklee

AND THEN THERE WERE NONE

2%

Marissa Simas and Jason Lamb -- Attleboro Community Theater

FIRST DATE

2%

David Bilodeau -- Colonial Chorus Players

TWELFTH NIGHT

2%

Justin Lahue -- Northeastern University

ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA

12%

Shannon Robert and Jenni Baldwin -- Provincetown Theater

THE LIGHT IN THE PIAZZA

9%

Andrew Boyce -- The Huntington Theatre

TITANIC

8%

Jack Mehler -- North Shore Music Theatre

MACBETH

8%

Amy Rubin -- Boston Lyric Opera

THE HILLS OF CALIFORNIA

5%

Andrew Boyce and Se Oh -- The Huntington Theatre

THE NUTCRACKER

5%

Christine Peters -- The Hanover Theatre

EVITA

5%

Cameron McEachern -- Reagle Music Theatre

OUR TOWN

4%

Shelley Barish -- Lyric Stage Boston

PARADE

4%

Dane Laffrey -- Emerson Colonial Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

4%

Saskia Martinez -- Wheelock Family Theatre

THE GREAT REVEAL

4%

Baron E. Pugh -- Lyric Stage Boston

THE BOOK OF MORMON

4%

Scott Pask -- Citizens Opera House

ANASTASIA

4%

Jack Magaw -- Cape Playhouse

SIMON SAYS

3%

Catherine Stramer -- Punctuate4 Productions

NOISES OFF!

3%

Erik D. Diaz -- Lyric Stage Boston

KIMBERLY AKIMBO

2%

David Zinn -- Emerson Colonial Theatre

THE MINUTES

2%

John Somers -- Studio Theatre Worcester

A CHRISTMAS CAROL

2%

James Kronzer -- The Hanover Theatre

AT THE WEDDING

2%

Sean Kyle -- Studio Theatre Worcester

HAUNTED

2%

Danielle DeFuente -- Company One

PRU PAYNE

2%

Christopher and Justin Swader -- Speakeasy Stage Company

FLORA & ULYSSES

2%

Danielle Delafuente -- Wheelock Family Theatre

DEATH OF A SALESMAN

1%

Justin Lahue -- Harbor Stage Company

TARTUFFE

1%

Justin Lahue -- Hub Theatre Company

MUCH ADO ABOUT NOTHING

1%

Jeffrey Petersen -- The Hanover Theatre Repertory

JESUS CHRIST SUPERSTAR

12%

Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez -- Acting Out! Theater Company Inc.

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

11%

Sally Ashton Forrest -- The Company Theatre

RENT

9%

Sally Ashton Forrest -- The Company Theatre

INTO THE WOODS

6%

Douglas Hubbard -- Walpole Footlighters

URINETOWN

6%

Bob Pascucci -- The Concord Players

ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS

5%

Glenn Wagner -- New Life Fine Arts

EVITA

5%

Jay Sheehan -- Cotuit Center for the Arts

SHREK

5%

Jay Sheehan -- Cotuit Center for the Arts

NOISES OFF!

5%

Andrew Duncan Will -- Lyric Stage Boston

SHAKESPEARE IN LOVE

4%

Tom Powers -- The Concord Players

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

Larry Dysart -- Voices of Hope Boston

OUR TOWN

3%

Andrew Duncan Will -- Lyric Stage Boston

BANDSTAND

3%

Jay Sheehan -- Cotuit Center for the Arts

CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY

3%

Aubrey Dube -- Lyric Stage Boston

MACBETH

3%

Mackenzie Adamick -- Commonwealth Shakespeare Company

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

Michael Jay -- Yorick Ensemble

EVIL DEAD, THE MUSICAL

3%

Mel Ingalls -- Theatre Company of Saugus

SONGS FOR A NEW WORLD

3%

Matt Tse -- Concord Players

THE BOOK OF WILL

2%

Jim Goss -- Curtain Call Theatre

WORKING FOR CRUMBS

2%

Matt Garlin -- Burlington Players

BEATLES ROCK

2%

Jay Sheehan -- Cotuit Center for the Arts

BAREFOOT IN THE PARK

1%

Larry Dysart -- Colonial Chorus Players

RENT

15%

Alex Berg -- North Shore Music Theatre

COME FROM AWAY

11%

Walter Trarbach -- Cape Playhouse

TITANIC

9%

Alex Berg -- North Shore Music Theatre

HAUNTED

8%

Abrey Dube -- Company One

HELLO, DOLLY!

7%

Alex Berg -- Lyric Stage Boston

THE SPONGEBOB MUSICAL

7%

Gage Baker & Peter DiMaggio -- Wheelock Family Theatre

THE BOOK OF MORMON

6%

Brian Ronan -- Citizens Opera House

PARADE

6%

Jon Weston -- Emerson Colonial Theatre

THE LIGHT IN THE PIAZZA

6%

Megumi Katayama -- The Huntington Theatre

MUCH ADO ABOUT NOTHING

5%

Scott O'Brien -- The Hanover Theatre Repertory

A CHRISTMAS CAROL

5%

Nick Joyce -- The Hanover Theatre

THE HILLS OF CALIFORNIA

5%

David van Tieghem -- The Huntington Theatre

FLORA & ULYSSES

4%

Mackenzie Adamick -- Wheelock Family Theatre

THE NUTCRACKER

3%

Nick Joyce -- The Hanover Theatre

TARTUFFE

3%

Mackenzie Adamick -- Hub Theatre Company

DOUBT: A PARABLE

2%

Scott O'Brien -- The Hanover Theatre Repertory

CINDERELLA

8%

Dru Daniels -- Norwood Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Celena Lopes -- The Company Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Jack Roussell -- The Company Theatre

ZOMBIE PROM

4%

Allison Nawotny -- Stageworks

THE SOUND OF MUSIC

3%

Alyson Foisy -- Theatre at the Mount

THE WEDDING SINGER

3%

Sophie Ames -- The Company Theatre

DESCENDANTS: THE MUSICAL

3%

Ailis McLoughlin -- The Company Theatre

FOOTLOOSE

3%

Brady Rafferty -- Quigg Creations

ANYTHING GOES

3%

Chay Tower-Hughes -- Theater At The Mount

RENT

3%

Haley Miller -- The Company Theatre

THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS

3%

Bradley Boutcher -- Yorick Ensemble

URINETOWN

2%

Vanessa Calantropo -- The Concord Players

GREASE

2%

Chelsea Daniels -- Theatre at the Mount

SHREK

2%

Keaghan Johnson -- Cotuit Center for the Arts

EVITA

2%

Susanna Creel -- Cotuit Center for the Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Guy Kelley -- Acting Out! Theater Company Inc.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

David Dodge -- Acting Out! Theater Company Inc.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Kenny Meehan -- Voices of Hope Boston

INTO THE WOODS

2%

Taylor Lawton -- Theatre at the Mount

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

The Gargoyles - Mel Carubia/Anne Martland/Gilbert Dabady -- The Company Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

2%

Michael Gravante -- Acting Out! Theater Company Inc.

THE SOUND OF MUSIC

2%

Chay Tower-Hughes -- Theatre at the Mount

CINDERELLA

2%

Chris Little -- Norwood Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Sophie Ames -- The Company Theatre

LITTLE WOMEN

2%

David Picariello -- Marblehead Little Theatre

THE JACK OF HEARTS CLUB

14%

Marissa Miller -- Provincetown Theater

GATSBY - AN AMERICAN MYTH

6%

Solea Pfeiffer -- A.R.T.

COME FROM AWAY

5%

Mary Callanan -- Cape Playhouse

HELLO, DOLLY!

5%

Abby Zeets -- Priscilla Beach Theatre

GREASE

5%

Kathy St George -- North Shore Music Theatre

GREASE

4%

Avionce Hoyles -- North Shore Music Theatre

PARADE

4%

Andrew Samonsky -- Emerson Colonial Theatre

WAITRESS

4%

Keith Lee Grant -- North Shore Music Theatre

LEGALLY BLONDE

4%

Brielle Diaz Withers -- Firehouse Center for the Arts

SCHOOL OF ROCK

3%

HAYLEY PEZZA -- FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY

KIMBERLY AKIMBO

3%

Emily Koch -- Emerson Colonial Theatre

SHREK

3%

Frankie Mendez -- Priscilla Beach Theatre

SCHOOL OF ROCK

3%

Scotty Kippenhan -- Franklin Performing Arts Company

HIGH SOCIETY

3%

Charlotte van letge -- Ogonquit playhouse

HELLO, DOLLY!

3%

Ben Muckenthaler -- Priscilla Beach Theatre

HELLO, DOLLY!

2%

Joy Clark -- Lyric Stage Boston

SPITFIRE GRILL

2%

Sean Donnelly -- Umbrella Arts Center

THE WIZARD OF OZ

2%

Michele Ragusa -- North Shore Music Theatre

FEBRUARY HOUSE

2%

Devin Bean -- Treehouse Collective Theatre

SCHOOL OF ROCK

2%

DAVID LIVINGSTON -- FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY

THE SPONGEBOB MUSICAL

2%

Mark Linehan -- Wheelock Family Theatre

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

2%

Katya Sacharow -- New Bedford Festival Theatre

LEGALLY BLONDE

2%

Jules Ferolie -- Firehouse Center

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

2%

George Kippenhan -- New Bedford Festival Theatre

THE LIGHT IN THE PIAZZA

2%

Joshua Grosso -- The Huntington Theatre

LITTLE WOMEN

15%

Amanda Burke -- Needham Community Theatre

STEEL MAGNOLIAS

12%

Vickie Culligan -- Riverside Theatre Works

LITTLE WOMEN

7%

Chloe Olwell -- Needham Community Theatre

MACBETH

6%

Alex Wersted -- The World's A Stage Players

THE COTTAGE

5%

Elizabeth Nelson Childs -- The Company Theatre

SHAKESPEARE IN LOVE

5%

David Dooks -- The Concord Players

THE COTTAGE

4%

Jaquline Hausman -- The Company Theatre

THE BOOK OF WILL

4%

Cassidy Guimares -- Curtain Call Theatre

RADIUM GIRLS

4%

Liz Chirico -- Theatre III

THE COTTAGE

3%

Tim Pick -- The Company Theatre

STEEL MAGNOLIAS

3%

Joanne Loetz -- Riverside Theatre Works

WORKING FOR CRUMBS

3%

Brit Barone -- Burlington Players

HAMLET

3%

T Perry -- Yorick Ensemble

PRESENT LAUGHTER

3%

Maddie Tessitore -- Weston Drama Workshop

THE COTTAGE

3%

Rob Gullicksen -- The Company Theatre

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

3%

Jason Rutledge -- Beatrice Herford Vokes Theatre

BAREFOOT IN THE PARK

2%

Sue Brother -- Colonial Chorus Players

THE CRUCIBLE

2%

Frank Baxter -- Fowl Player Productions

DRINKING HABITS

2%

Greg Abbott -- North River Theater

THE MINUTES

2%

Ed Krasnow -- Bay Players of Duxbury

MACBETH

2%

Erin Shine -- The World's A Stage Players

THE BOOK OF WILL

2%

Ryan Guimares -- Curtain Call Theatre

MACBETH

1%

Hannah Clifford -- The World's A Stage Players

MACBETH

1%

Katie Speed -- The World's A Stage Players

HAMLET

1%

Nico Miller -- Yorick Ensemble

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

15%

Jeff Brackett -- Provincetown Theater

THE PLAY THAT GOES WRONG

11%

Sarah Morin -- Greater Boston Stage Company

OUR TOWN

8%

Kathy St. George -- Lyric Stage Boston

OUR TOWN

7%

John Kuntz -- Lyric Stage Boston

GALILEO'S DAUGHTER

6%

Diego Arciniegas -- Central Square Theatre

THE GREAT REVEAL

6%

Antonia Turilli -- Lyric Stage Boston

MUCH ADO ABOUT NOTHING

5%

Meredith Stypinski -- The Hanover Theatre Repertory

THE HILLS OF CALIFORNIA

5%

Meghan Carey -- The Huntington Theatre

BULL IN A CHINA SHOP

5%

Anneke Salvadori -- Treehouse Collective

BULL IN A CHINA SHOP

5%

Hannah Young -- Treehouse Collective

A CHRISTMAS CAROL

4%

Levin Valayil -- The Hanover Theatre

HAUNTED

4%

Tanya Avendaño Stockler -- Company One

HAUNTED

4%

JaQuan Malik Jones -- Company One

DOUBT: A PARABLE

3%

Jamie Wax -- The Hanover Theatre Repertory

THE HILLS OF CALIFORNIA

3%

Mike Masters -- The Huntington Theatre

BULL IN A CHINA SHOP

2%

Karen Dervin -- Treehouse Collective

HOLY CHICKEN SANDWICH

2%

Kandyce Whittingham -- Moonbox Productions

HOLY CHICKEN SANDWICH

2%

Kit Newell -- Moonbox Productions

THE CEREMONY

2%

Salma Qarnain -- Chuang Stage

HAUNTED

1%

Katherine Callaway -- Company One

GREASE

23%

- Theatre at the Mount

THE WEDDING SINGER

20%

- Company Theatre

SHREK

19%

- Cotuit Center for the Arts

INTO THE WOODS

14%

- Theatre at the Mount

THE SOUND OF MUSIC

12%

- Theatre at the Mount

ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY

12%

- Cotuit Center for the Arts

A YEAR WITH FROG & TOAD

26%

- Wheelock Family Theatre

SCHOOL OF ROCK

24%

- Franklin Performing Arts Center

LEGALLY BLONDE

20%

- The Firehouse Center for the Arts

THE SPONGEBOB MUSICAL

19%

- Wheelock Family Theatre

FLORA & ULYSSES

10%

- Wheelock Family Theatre

14%

Company Theatre

14%

Theater At The Mount

7%

Cotuit Center for the Arts

5%

Acting Out! Theater Company Inc.

4%

Needham Community Theatre

4%

Norwood Theatre

4%

Riverside Theatre Works

4%

Marblehead Little Theatre

4%

Theatre at the Mount

3%

Concord Players

3%

Voices of Hope Boston

3%

Weston Drama Workshop

2%

Quigg Creations

2%

New Life Fine Arts

2%

Walpole Footlighters

2%

Norton singers

2%

Greater Worcester Opera

2%

Gold Dust Orphans

2%

Curtain Call Theatre

2%

North River Theater

2%

Falmouth Theatre Guild

2%

Yorick Ensemble

1%

Apollinaire Theatre

1%

Milton Players

1%

The World's A Stage Players

15%

Provincetown Theater

12%

North Shore Music Theatre

7%

Wheelock Family Theatre

7%

The Hanover Theatre

6%

Huntington Theatre

6%

Cape Playhouse

5%

American Repertory Theater

4%

The Huntington Theatre

4%

New Bedford Festival Theatre

3%

Lyric Stage Boston

3%

Emerson Colonial Theatre

3%

Citizens Opera House

3%

The Firehouse Center for the Arts

3%

Sullivan Rep

3%

Studio Theatre Worcester

2%

Boston Summer Opera

2%

Commonwealth Shakespeare Company

2%

Speakeasy Stage Company

2%

Greater Boston Stage Company

1%

Reagle Music Theatre of Greater Boston

1%

Boch Center Wang Theatre

1%

Firehouse Center for the Arts

1%

Company One

1%

Franklin Performing Arts Company

1%

Boch Center Shubert Theatre

