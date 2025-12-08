Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards; Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Boston & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Boston Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Suede
- JINGLE ALL THE SUEDE
- Cotuit Center for the Arts
14%
Bella Grace Harris
- GAY AS A DAISY IN MAY
- Club Cafe Boston
13%
Adam Sherkanowski
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
12%
Jamie Cook
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
10%
Denyce Graves
- IN CONCERT
- Cotuit Center for the Arts
8%
Allison Nawotny
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
8%
Studio Belt
- COMPOSED OF NOWS
- Club Cafe Boston
7%
Meg Fisher
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
7%
Kenny Meehan
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
6%
Hayley Jasmin
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
6%
Mikhail Gelineau
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
5%
Jon Paul Gualdarrama
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
5%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Bill Bowers
- IT GOES WITHOUT SAYING
- Provincetown Theater
18%
James Jackson Jr
- A JUNETEENTH CABARET
- Gifford House
16%
Cheyenne Jackson
- SIGNS OF LIFE
- Broadway in Worcester
16%
Sara Sneed
- TRIO
- Cotuit Center for the Arts
13%
Billy Stritch
- A SWINGING CHRISTMAS
- JM Productions
13%
Nat Zegree
- HISTORY OF ROCK AND ROLL
- Cape Playhouse
10%
Klea Blackhurst
- A SWINGING CHRISTMAS
- JM Productions
7%
Jim Caruso
- A SWINGING CHRISTMAS
- JM Productions
6%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Alison Fox
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
12%
Sally Ashton Forrest
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
11%
Alexandra Dietrich
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
7%
Alison Hall
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
7%
Kaiden Scopelliti
- GREASE
- Theatre at the Mount
6%
Johanna Stipetic
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
6%
Jamie Cook
- URINETOWN
- Concord Players
6%
Lori Duxbury and Kristen Piekos
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
5%
Amy McGowan and Carolyn Luciano
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
5%
Camryn MacIver
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
4%
Michele Colley
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%
Hallie Grace Nowicki
- SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
4%
Jason Hair-Wynn, Jill Tokac
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
3%
Will Fafard Jr.
- ALICE BY HEART
- Acting Out! Theater Company Inc.
3%
Meg Morris
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
3%
Samantha Brior-Jones Sullivan
- ANYTHING GOES
- Hingham Civic Music Theatre
3%
Samantha Brior-Jones Sullivan
- PIPPIN
- Massasoit Theatre Company
3%
Sydney T. Grant
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse thestrecfor the arts
2%
Andrew Rhodes
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
2%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Jeffrey Gugliotti
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
17%
Ashley Chasteen
- WAITRESS
- North Shore Music Theatre
10%
Brad Reinking
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
7%
Al Blackstone
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
7%
Kevin P Hill
- GREASE
- North Shore Music Theatre
6%
Brooklyn Toli
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
5%
Brad Reinking
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Moonbox
5%
Sonya Tayeh
- GATSBY - AN AMERICAN MUTH
- A.R.T.
5%
Ashley En-Fu Matthews
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
4%
Ilyse Robbins
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
4%
Cailin Dyke Kelly
- CINDERELLA
- Norwood theatre
3%
Casey Nicholaw
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
3%
Rachel Bertone
- EVITA
- Reagle Music Theatre of Greater Boston
3%
Clay Rice Thompson
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
3%
Ilyse Robbins
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
3%
Christopher Shin
- URINETOWN
- The Lyric Stage Company of Boston
2%
Denise Caston-Clark
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%
Larry Sousa
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
2%
Joy Clark
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
LAUREN YALANGO-GRANT AND CHRISTOPHER CREE GRANT
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%
Tara Moses
- HAUNTED
- Company One
2%
Ilyse Robbins
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
1%
Deanna Dys
- BEAUTIFUL
- Reagle Music Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Kiera O’Connor
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
12%
Anna Silva
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
10%
Joe Michienzie
- RENT
- The Company Theatre
10%
Tami Trask
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
8%
Chelsea Kerl
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
7%
Stacey Moore
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
6%
Tami Trask
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
5%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
5%
Donna Cabibbo
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
5%
Josh Telepman
- HAMLET
- Yorick Ensemble
4%
Kim Cook
- URINETOWN
- The Concord Players
4%
Hannah Clifford
- MACBETH
- The World's A Stage Players
4%
Rebekah Olson
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
3%
Kat Lawrence
- EURYDICE
- Brandeis University
3%
Josh Telepman
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Laura Dillon
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
3%
Shawn Cannon
- ENCHANTED APRIL
- The Cannon Theatre
2%
Lori Rabeler
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatice Herford's Vokes Theatre
2%
Malorie Grillo
- SHE KILLS MONSTERS
- Boston Conservatory at Berklee
2%
Pat Brawly
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Thom Markee
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
10%
Alex Jaeger
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
9%
Annie Le
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
7%
Chloe Moore
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
6%
Rebecca Glick
- RENT
- North Shore Music Theatre
6%
Jeffrey Meek
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
6%
Alejo Vietti
- BEAUTIFUL
- Reagle Theatre
6%
Sydney Hawes
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
5%
Ann Roth
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
5%
Gail Astrid Buckley
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
4%
Gail Baldoni
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
4%
Kelly Baker
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
4%
Chelsea Kerl
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
4%
Zoe Sundra
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
3%
Sharen Davis
- THE WIZ
- Citizens Opera House
3%
Nia Safarr Banks
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Jennifer von Mayrhauser
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
2%
Miranda Guirleo
- AS YOU LIKE IT
- CommShakes
2%
Penney Pinette
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Susan Hilferty & Mark Koss
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%
Gail Baldoni and Alejo Vietti
- JOAN
- Cape Playhouse
2%
Marissa Wolf
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
2%
Flora & Ulysses
- NIA SAFAR BANKS
- Wheelock Family Theatre
2%
Penney Pinette
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
1%
Nia Safarr Banks
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
0%Best Dance Production (Non-Professional) CINDERELLA
- Norwood theatre
28%LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
25%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
17%EVITA
- Cotuit Center for the Arts
17%BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
13%Best Dance Production (Professional) THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
56%EVITA
- Reagle Music Theatre
44%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Zoe Bradford & Sally Ashton Forrest
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
9%
Ashley DiFranza
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
9%
Christie Reading
- THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
8%
Alexandra Dietrich
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
8%
Dana Siegal
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
5%
Adam Crescenzi
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
5%
Linda Schoonmaker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
4%
Will Gelinas
- GREASE
- Theatre at the Mount
4%
Donna Wresinski
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
4%
Tedi Marsh
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%
David Allen Prescott
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
4%
Craig Cormier
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
3%
David K. MacAdam
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
3%
Corey Cadigan
- ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS
- Norton Singers
3%
Stephanie Manning
- FUN HOME
- Weston Drama Workshop
3%
Maryann Zschau
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
2%
Joan Makenzie Baird
- RENT
- Falmouth Theatre Guild
2%
Gail Steele
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
2%
Allison Holloway
- FIRST DATE
- Colonial Chorus Players
2%
Jason Hair-Wynn
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%
Katie Swimm
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Vokes Players
2%
Jamie Cook
- SONGS FOR A NEW WORLD
- The Concord Players
2%
Nathan Fogg-DeSisto
- ANYTHING GOES
- Hingham Civic Music Theatre
2%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
2%
Holly Hansen
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
1%Best Direction Of A Musical (Professional)
Leda Hoffmann
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
16%
Dan Sullivan
- HAIRSPRAY
- Sullivan Rep
9%
Clay Rice Thompson
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Company
7%
Kevin P. Hill
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
5%
Hannah Shanefield
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
5%
Kelly Devine
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
5%
Robert W. Schneider
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Music Theatre
4%
Eric Rosen
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%
Kevin P. Hill
- GREASE
- North Shore Music Theatre
4%
Ilyse Robbins
- THE SPITFIRE GRILL
- Umbrella Arts Center
4%
Liz Bettencourt
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
4%
Jessica Stone
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
4%
Loretta Grecco
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Huntington Theatre
3%
Katie Swimm
- FEBRUARY HOUSE
- Treehouse Collective Theatre
3%
Michael Arden
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
3%
Nick Vargas
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
3%
Maurice Parent
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
3%
Leigh Barrett
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
3%
Larry Sousa
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
2%
Rachel Bertone
- EVITA
- Reagle Music Theatre of Greater Boston
2%
Paul Finocchario
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%
James Warwick
- ONCE
- Majestic Theater
2%
Deanna Dys
- BEAUTIFUL
- Reagle Music Theatre
2%
Michael Blatt
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
1%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Michael Hammond
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
12%
Ashley DiFranza
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
11%
Bryn Boice
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
8%
Jason Mellin
- STUPID F%#*ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
7%
Morgan Flynn
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
6%
Maryann Zschau
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
6%
Christa Dunn
- THE MINUTES
- Bay Players of Duxbury
6%
Zach Best
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatice Herford's Vokes Theatre
5%
Eric Roberts
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
5%
David Costa
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
5%
Colton Chaney
- HAMLET
- Yorick Ensemble
4%
Kate Kohler Amory
- F*CKING A
- Boston Conservatory at Berklee
4%
Toni Ruscio
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Lynne Johnson
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Eventide Theater Company
4%
Chris Rose
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
4%
Michelle Leibowitz
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
3%
Donn Taylor
- THE GLASS MENAGERIE
- Marion Arts Center
2%
Nicholas Meunier
- MACBETH
- The World's A Stage Players
2%
Joseph Lark-Riley
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
2%Best Direction Of A Play (Professional)
David Drake
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- Provincetown Theater
14%
Brendon Fox
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
10%
Guy Masterson
- THE SHARK IS BROKEN
- North Shore Music Theatre
7%
Brenda Withers
- THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
6%
Tye Blue
- JOAN
- Cape Playhouse
6%
Ilyse Robbins
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
6%
Courtney O'Connor
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
6%
Troy Siebels
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
5%
Loretta Greco
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
5%
Mitch Kiliulis
- THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
4%
Bryn Boice
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
3%
Steven Maler
- AS YOU LIKE IT
- Commonwealth Shakespeare Company
3%
Lisa Tierney
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective Theatre
3%
Courtney O'Connor
- ART
- Lyric Stage Boston
3%
Tara Moses
- HAUNTED
- Company One
3%
Steven Maler
- A CHRISTMAS CAROL
- CommShakes
3%
Igor Golyak
- OUR CLASS
- Arlekin Players Theatre
2%
Tasia A. Jones
- CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
2%
Olivia Scanlon
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Randal Myler
- MY FIRST EX-HUSBAND HUSBAND
- Huntington Theatre
2%
Robert Kropf
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Joshua Rashon Streeter
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
2%
Myriam Cyr
- SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
1%
Jonathan Fielding
- CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION
- Harbor Stage Company
1%Best Ensemble (Non-Professional) THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
10%RENT
- The Company Theatre
9%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
5%THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
4%GREASE
- Theatre at the Mount
4%MACBETH
- The World's A Stage Players
4%RENT
- Falmouth Theatre Guild
3%RADIUM GIRLS
- Theatre III
3%CINDERELLA
- Norwood Theater
3%EVITA
- Cotuit Center for the Arts
3%LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre arts
3%PIPPIN
- Massasoit Theatre Company
3%THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
3%URINETOWN
- The Concord Players
2%SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
2%STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
2%INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
2%ANYT GOES
- Theater At The Mount
2%MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
2%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
2%ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
2%EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%Best Ensemble (Professional) RENT
- North Shore Music Theatre
11%ALMOST, MAINE
- Provincetown Theater
6%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
5%SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Company
5%PARADE
- Emerson Colonial Theatre
5%TITANIC
- North Shore Music Theatre
4%THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
4%LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
4%SHREK
- Priscilla Beach Theatre
4%THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
3%ANASTASIA
- Cape Playhouse
3%THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
3%NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
3%GALILEO'S DAUGHTER
- Central Square Theatre
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Greater Boston Stage Company
3%A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
3%THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
2%OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
2%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%MACBETH
- Boston Lyric Opera
2%THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
2%KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
2%HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
2%THE CEREMONY
- Chuang Stage
2%AS YOU LIKE IT
- CommShakes
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dean Palmer, Jr.
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
20%
Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
15%
Sam Gagnon
- ANYTHING GOES
- Theatre at the Mount
7%
Eric Jacobsen
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
6%
Devan Wiebe
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
5%
Greg Hamm
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%
Derek Schmidt
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
5%
Greg Hamm
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
5%
Tim Gregor
- URINETOWN
- The Concord Players
5%
Mark Whipple
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Michael Jay
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Molly Scrivens
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
3%
Dillan Agarwalla
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
3%
Kevin Fulton
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
3%
Ted Sparrow
- ZOMBIE PROM
- Stage Works
2%
Terryn Dean Fraser-Mines
- FIRST DATE
- Colonial Chorus Players
2%
Greg Hamm
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
2%
Greg Hamm
- HORNS ROCK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Matt Garlin
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Stephen Petrilli
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
16%
Charlie Morrison
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
9%
Brian McDevitt
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
8%
Jack Mehler
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
7%
Jack Mehler
- GREASE
- North Shore Music Theatre
7%
Christopher Akerlind
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
6%
Deb Sullivan
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
5%
Elmer Martinez
- HAUNTED
- Company One
4%
Heather Gilbert
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%
Wheeler Moon
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%
Kirk Bookman
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
3%
Lawrence Ware
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
3%
Kat C. Zhou
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Karen Perlow
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
3%
John Somers
- THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
2%
Eduardo Ramirez
- CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
2%
John Malinowski
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Kat C. Zhou
- BUDDY
- Cape Playhouse
2%
SeifAllah Salotto-Cristobal
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
2%
Stephen Petrilli
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Paul Miller
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
1%
Len Schnabel
- SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
1%
Laura J. Eckelman
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
1%
John Malinowski
- THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Amanda Morgan
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
16%
Robert McDonough
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
9%
Robert McDonough
- RENT
- The Company Theatre
7%
Pam Wannie
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
6%
Senja Morgan
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
6%
Ben Oehlkers
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
6%
Aldo Fabrizi
- LOVE ITALIAN STYLE (LA BOHÈME [ACT 1] / THE TELEPHONE / LA TRAVIATA [ACT 1])
- Greater Worcester Opera
6%
Steven Bergman
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
4%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
4%
Chris Morris
- SECRET GARDEN
- Academy Playhouse
4%
Lianne Bunting
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
3%
Margaret DiGrazia
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Acting Out! Theater Company Inc.
3%
Peg DiGrazia Clark
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
3%
Jeff Kimball
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Vokes Players
3%
David Freeman Coleman
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Boston Conservatory
3%
Linda Barbieri
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
3%
John Skinner and Fran Cioffi
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
3%
Elias Condakes
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Martha Warren
- URINETOWN
- Concord Players
2%
Matt Cunningham
- CINDERELLA
- The Norwood Theatre
2%
Shane Stecher
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%
Barry Singer and Andrew Conway
- CURTAINS
- The Savoyard Light Opera Company
2%
Lisa Yves
- ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS
- Norton Singers
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Nevada Lozano
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
14%
Andrea Grody
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
9%
Charlie Alterman
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
9%
Milton Granger
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
8%
Dan Rodriguez
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
6%
Dan Rodriguez
- EVITA
- Reagle Music Theatre of Greater Boston
6%
Dan Rodriguez
- A CHRISTMAS CAROL
- CommShakes
5%
David Freeman Coleman
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
5%
The Hanover Theatre Nutcracker Orchestra
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
4%
Julian Gau & the Horizon Ensemble
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
4%
Hallie Wetzell
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
4%
Tom Vendafreddo
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Evan Zavada
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
3%
Lena Gabrielle
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
3%
Eric Culver
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
3%
Jon Goldberg
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
David Freeman Coleman
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Merrimack Repertory Theater
2%
David Freeman Coleman
- CROWNS
- Moonbox Productions
2%
Jeff Kimball
- FEBRUARY HOUSE
- Treehouse Collective Theatre
2%
Steve Gagliastro
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
2%
Marcia Wytrwal
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
2%
Pam Wannie
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
1%
Jordan Oczkowski
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
1%
Joe Mongelli
- HORNS ROCK
- Cotuit Center for the Arts
1%
Michael Dunford
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
1%Best Musical (Non-Professional) THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Company Theatre
12%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
7%THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
7%URINETOWN
- The Concord Players
6%RENT
- The Company Theatre
6%THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
4%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
4%CINDERELLA
- Norwood Theatre
4%EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%GREASE
- Theatre at the Mount
4%ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
4%LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
3%FUN HOME
- Weston Drama Workshop
3%INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
3%THE ADDAMS FAMILY
- Riverside Theatre
3%THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
2%ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
2%INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
2%SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
2%RENT
- Falmouth Theatre Guild
2%EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%ALWAYS, PATSY CLINE
- Cotuit Center for the Arts
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- The Concord Players
2%Best Musical (Professional) THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
14%TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
7%TITANIC
- North Shore Music Theatre
6%RENT
- North Shore Music Theatre
6%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
5%COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
5%RENT
- The Cape Playhouse
5%THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
4%GATSBY - AN AMERICAN MYTH
- A.R.T.
4%THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
4%GREASE
- North Shore Music Theatre
4%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
4%THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
3%ONCE
- Majestic Theater
3%ANASTASIA
- Cape Playhouse
3%SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
3%HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
2%SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
2%PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%HAIRSPRAY
- Sullivan Rep
2%KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
2%SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
2%HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
1%EVITA
- Reagle Music Theatre
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) BEATLES ROCK
- Cotuit Center for the Arts
23%TRIO: A TRIBUTE TO DOLLY PARTON, EMMYLOU HARRIS & LINDA RONSTADT
- Cotuit Center for the Arts
22%WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
20%ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS
- Norton Singers
14%HOLY WATER
- Boston Playwright's Theatre
11%HORNS ROCK
- Cotuit Center for the Arts
9%Best New Play Or Musical (Professional) THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
30%TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
25%HIGH SOCIETY
- Ogonquit playhouse
15%HAUNTED
- Company One
10%THE GREAT REVEAL
- Lyric Stage Boston
7%MY FIRST EX HUSBAND
- Huntington
7%THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
7%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Benjamin Cavallo-Smith
- SHREK
- The Company Theatre
9%
Salvatore Garcia
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
8%
Adam Sherkanowski
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
7%
Alex Norton
- THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
4%
Zack Johnson
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
4%
Jack Roussell
- RENT
- Company theatre
4%
Alex Norton
- RENT
- The Company Theatre
4%
Amanda Burke
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
4%
Aiden O'Neal
- URINETOWN
- The Concord Players
3%
Kaitlin Eggers
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
3%
Sara Sneed
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
3%
Sebastian Hoffman
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Celina Lopes
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
2%
Haley Miller
- RENT
- The Company Theatre
2%
Alex Norton
- FOOTLOOSE
- Quigg Creations
2%
Beau Jackett
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
2%
Matty Finn
- THE PROM
- The Footlight Club
2%
Jack/John Fumia
- FUN HOME
- Weston Drama Workshop
2%
Amanda Albion
- SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
2%
Alex Valentine
- RENT
- Falmouth Theatre Guild
2%
Ben Morse
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
2%
Amanda Wade
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
2%
Thom Hardy
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
2%
Chelsea Daniels
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
2%
Doug Dame
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
1%Best Performer In A Musical (Professional)
Christine Dwyer
- WAITRESS
- North Shore Music Theatre
13%
Mary Callanan
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
12%
Aimee Doherty
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
7%
Aaron Arnell Harrington
- RENT
- North Shore Music Theatre
5%
Caroline Siegrist
- GREASE
- North Shore Music Theatre
4%
Bridget Delaney
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Music Theatre
4%
Carolee Carmello
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
3%
Charlotte MacInnis
- GATSBY - AN AMERICAN MYTH
- A.R.T.
3%
Storm Lever
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Christiani Pitts
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
2%
Max Connor
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
Erin Ban
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%
Will McGarrahan
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Wheelock Family Theatre
2%
Emily Skinner
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Huntington Theatre
2%
Dillon Klena
- RENT
- The Cape Playhouse
2%
Ben Muckenthaler
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%
Joel Hatch
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
2%
Andrew Durand
- HIGH SOCIETY
- Ogonquit playhouse
2%
Frankie Mendez
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
2%
Leo Balkovetz
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
2%
Dalton Rowe
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
2%
Will Davis-Kay
- LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
1%
Vincent Michael
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
1%
Liam Fennecken
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
1%
Max Chernin
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
1%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Amanda Burke
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
15%
Emilee Dennis Leahy
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
8%
Sarah Rixham
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
6%
Angela Rossi
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
5%
Cassidy Guimares
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
5%
Annika Burley
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
4%
Joe Rich
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
4%
Audrey Johnson
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
4%
Hadassah Nelson
- STUPID F#$%ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
4%
Savanah Carlson
- MACBETH
- The World's A Stage Players
4%
Emma Hennessy
- STUPID F#$%ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
3%
Catherine Haverkampf
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
3%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre arts
3%
Elyse Barber
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
3%
Katherine Light
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
3%
Maeve Moriarty
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Eventide Theater Company
3%
Samantha Moon
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
3%
Brooks Reeves
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
2%
Michael Jay
- HAMLET
- Yorick Ensemble
2%
Quinton Kappel
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
2%
Cher Sauter
- THE GLASS MENAGERIE
- Marion Arts Center
2%
Michael Mazzone
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
2%
Brit Garner
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
2%
Madison Smith
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
2%
Cleveland Nicoll
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
2%Best Performer In A Play (Professional)
William Mullin
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
8%
Jennifer Cabral
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
7%
Alex Pollock
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
6%
Alex Finke
- JOAN
- Cape Playhouse
6%
Caroline Kinsolving
- GALILEO'S DAUGHTER
- Central Square Theatre
5%
John Little
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
5%
Jackie Hoffman
- MY FIRST EX HUSBAND
- Huntington
5%
Will McGarrahan
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
5%
Amanda Kristin Nichols
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
4%
Rhiannon Jenkins
- AT THE WEDDING
- Studio Theatre Worcester
4%
Timothy W Hull
- THE SHARK IS BROKEN
- North Shore Music Theatre
4%
Kate FitzGerald
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
3%
Bradley Lewis
- HAUNTED
- Company One
3%
Will Lyman
- A CHRISTMAS CAROL
- CommShakes
3%
Jonathan Randell Silver
- THE SHARK IS BROKEN
- North Shore Music Theatre
3%
Nicole Parker
- JOAN
- Cape Playhouse
3%
Garrett Poladian
- JOAN
- Cape Playhouse
2%
Michael Underhill
- AS YOU LIKE IT
- Commonwealth Shakespeare Company
2%
Michael Underhill
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Johanna Day
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Stacy Fischer
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Chingwe Padraig Sullivan
- HAUNTED
- Company One
2%
Nora Eschemhiemer
- AS YOU LIKE IT
- CommShakes
2%
Brenda Withers
- THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
2%
Josephine Moshiri Elwood
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
2%Best Play (Non-Professional) LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
14%THE COTTAGE
- The Company Theatre
13%STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
9%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
9%BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
8%STUPID F#$%ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
8%SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
5%HAMLET
- Yorick Ensemble
5%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Eventide Theater Company
5%MACBETH
- The World's A Stage Players
4%ENCHANTED APRIL
- The Cannon Theatre
4%DREAMSVILLE
- Cotuit Center for the Arts
4%WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
4%THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
3%UNRECONCILED
- Cotuit Center for the Arts
3%THE MINUTES
- Bay Players of Duxbury
2%Best Play (Professional) THE PLAY THAT GOES WRONG
- Greater Boston Stage Company
16%ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- Provincetown Theater
12%A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
9%THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
8%HAUNTED
- Company One
7%OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
6%AS YOU LIKE IT
- Commonwealth Shakespeare Company
5%NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
5%AIN'T NO MO
- Speakeasy Stage Company
4%JOAN
- Cape Playhouse
4%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
4%THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
4%DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
3%FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
3%ART
- Lyric Stage Boston
3%SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
2%BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective Theatre
2%DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
1%OUR CLASS
- Arlekin Players Theatre
1%THE CEREMONY
- Chuang Stage
1%CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
1%Best Production of an Opera (Professional) THE VOYAGE OF EDGAR ALLAN POE
- Huntington theatre
36%RIGOLETTO
- Boston Summer Opera
28%IS THIS AMERICA?
- The Strand
24%ALCINA
- MassOpera
12%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Ryan Barrow
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
13%
Ashley Kelly
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
9%
Ryan Barrow
- RENT
- The Company Theatre
8%
David Allen Prescott
- GREASE
- Theatre at the Mount
6%
Andrew Barnett
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
6%
Allen Bantley
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
5%
Cris Reverdy
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%
Al Benbow and David Fisher
- FUN HOME
- Burlington Players
5%
David Alan Prescott
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
5%
Michael Ernst and Cris Reverdy
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%
Allen Bantley
- URINETOWN
- Concord Players
4%
Lisa Wagner
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
4%
Brendon Chetwynd
- CURTAINS
- The Savoyard Light Opera Company
4%
Michael Ernst and Cris Reverdy
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
3%
Gavin Fraser
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
3%
Chris Rose
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
3%
Mark Damon Sr
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%
Jim Gross
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%
Justin Lahue
- SHE KILLS MONSTERS
- Boston Conservatory at Berklee
2%
Marissa Simas and Jason Lamb
- AND THEN THERE WERE NONE
- Attleboro Community Theater
2%
David Bilodeau
- FIRST DATE
- Colonial Chorus Players
2%
Justin Lahue
- TWELFTH NIGHT
- Northeastern University
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Shannon Robert and Jenni Baldwin
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- Provincetown Theater
12%
Andrew Boyce
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
9%
Jack Mehler
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
8%
Amy Rubin
- MACBETH
- Boston Lyric Opera
8%
Andrew Boyce and Se Oh
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
5%
Christine Peters
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
5%
Cameron McEachern
- EVITA
- Reagle Music Theatre
5%
Shelley Barish
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
4%
Dane Laffrey
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%
Saskia Martinez
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
4%
Baron E. Pugh
- THE GREAT REVEAL
- Lyric Stage Boston
4%
Scott Pask
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
4%
Jack Magaw
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%
Catherine Stramer
- SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
3%
Erik D. Diaz
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
3%
David Zinn
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
2%
John Somers
- THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
2%
James Kronzer
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
2%
Sean Kyle
- AT THE WEDDING
- Studio Theatre Worcester
2%
Danielle DeFuente
- HAUNTED
- Company One
2%
Christopher and Justin Swader
- PRU PAYNE
- Speakeasy Stage Company
2%
Danielle Delafuente
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
2%
Justin Lahue
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
1%
Justin Lahue
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
1%
Jeffrey Petersen
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
12%
Sally Ashton Forrest
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
11%
Sally Ashton Forrest
- RENT
- The Company Theatre
9%
Douglas Hubbard
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
6%
Bob Pascucci
- URINETOWN
- The Concord Players
6%
Glenn Wagner
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
5%
Jay Sheehan
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
5%
Jay Sheehan
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%
Andrew Duncan Will
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
5%
Tom Powers
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
4%
Larry Dysart
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
4%
Andrew Duncan Will
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
3%
Jay Sheehan
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
3%
Aubrey Dube
- CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
3%
Mackenzie Adamick
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
3%
Michael Jay
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Mel Ingalls
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
3%
Matt Tse
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
3%
Jim Goss
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%
Matt Garlin
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
2%
Jay Sheehan
- BEATLES ROCK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Larry Dysart
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Alex Berg
- RENT
- North Shore Music Theatre
15%
Walter Trarbach
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
11%
Alex Berg
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
9%
Abrey Dube
- HAUNTED
- Company One
8%
Alex Berg
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
7%
Gage Baker & Peter DiMaggio
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
7%
Brian Ronan
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
6%
Jon Weston
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
6%
Megumi Katayama
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
6%
Scott O'Brien
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
5%
Nick Joyce
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
5%
David van Tieghem
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
5%
Mackenzie Adamick
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
4%
Nick Joyce
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
3%
Mackenzie Adamick
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
3%
Scott O'Brien
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Dru Daniels
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
8%
Celena Lopes
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
4%
Jack Roussell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
4%
Allison Nawotny
- ZOMBIE PROM
- Stageworks
4%
Alyson Foisy
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
3%
Sophie Ames
- THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
3%
Ailis McLoughlin
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- The Company Theatre
3%
Brady Rafferty
- FOOTLOOSE
- Quigg Creations
3%
Chay Tower-Hughes
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
3%
Haley Miller
- RENT
- The Company Theatre
3%
Bradley Boutcher
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Vanessa Calantropo
- URINETOWN
- The Concord Players
2%
Chelsea Daniels
- GREASE
- Theatre at the Mount
2%
Keaghan Johnson
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Susanna Creel
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
2%
Guy Kelley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
David Dodge
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Kenny Meehan
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
2%
Taylor Lawton
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
2%
The Gargoyles - Mel Carubia/Anne Martland/Gilbert Dabady
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
2%
Michael Gravante
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Chay Tower-Hughes
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
2%
Chris Little
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
2%
Sophie Ames
- A CHRISTMAS CAROL
- The Company Theatre
2%
David Picariello
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Marissa Miller
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
14%
Solea Pfeiffer
- GATSBY - AN AMERICAN MYTH
- A.R.T.
6%
Mary Callanan
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
5%
Abby Zeets
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
5%
Kathy St George
- GREASE
- North Shore Music Theatre
5%
Avionce Hoyles
- GREASE
- North Shore Music Theatre
4%
Andrew Samonsky
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%
Keith Lee Grant
- WAITRESS
- North Shore Music Theatre
4%
Brielle Diaz Withers
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse Center for the Arts
4%
HAYLEY PEZZA
- SCHOOL OF ROCK
- FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY
3%
Emily Koch
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
3%
Frankie Mendez
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
3%
Scotty Kippenhan
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Company
3%
Charlotte van letge
- HIGH SOCIETY
- Ogonquit playhouse
3%
Ben Muckenthaler
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
3%
Joy Clark
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
2%
Sean Donnelly
- SPITFIRE GRILL
- Umbrella Arts Center
2%
Michele Ragusa
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Music Theatre
2%
Devin Bean
- FEBRUARY HOUSE
- Treehouse Collective Theatre
2%
DAVID LIVINGSTON
- SCHOOL OF ROCK
- FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY
2%
Mark Linehan
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
Katya Sacharow
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%
Jules Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse Center
2%
George Kippenhan
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%
Joshua Grosso
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Amanda Burke
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
15%
Vickie Culligan
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
12%
Chloe Olwell
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
7%
Alex Wersted
- MACBETH
- The World's A Stage Players
6%
Elizabeth Nelson Childs
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
5%
David Dooks
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
5%
Jaquline Hausman
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
4%
Cassidy Guimares
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Liz Chirico
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
4%
Tim Pick
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
3%
Joanne Loetz
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
3%
Brit Barone
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
3%
T Perry
- HAMLET
- Yorick Ensemble
3%
Maddie Tessitore
- PRESENT LAUGHTER
- Weston Drama Workshop
3%
Rob Gullicksen
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
3%
Jason Rutledge
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
3%
Sue Brother
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
2%
Frank Baxter
- THE CRUCIBLE
- Fowl Player Productions
2%
Greg Abbott
- DRINKING HABITS
- North River Theater
2%
Ed Krasnow
- THE MINUTES
- Bay Players of Duxbury
2%
Erin Shine
- MACBETH
- The World's A Stage Players
2%
Ryan Guimares
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%
Hannah Clifford
- MACBETH
- The World's A Stage Players
1%
Katie Speed
- MACBETH
- The World's A Stage Players
1%
Nico Miller
- HAMLET
- Yorick Ensemble
1%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Jeff Brackett
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
15%
Sarah Morin
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Greater Boston Stage Company
11%
Kathy St. George
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
8%
John Kuntz
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
7%
Diego Arciniegas
- GALILEO'S DAUGHTER
- Central Square Theatre
6%
Antonia Turilli
- THE GREAT REVEAL
- Lyric Stage Boston
6%
Meredith Stypinski
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
5%
Meghan Carey
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
5%
Anneke Salvadori
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective
5%
Hannah Young
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective
5%
Levin Valayil
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
4%
Tanya Avendaño Stockler
- HAUNTED
- Company One
4%
JaQuan Malik Jones
- HAUNTED
- Company One
4%
Jamie Wax
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
3%
Mike Masters
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
3%
Karen Dervin
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective
2%
Kandyce Whittingham
- HOLY CHICKEN SANDWICH
- Moonbox Productions
2%
Kit Newell
- HOLY CHICKEN SANDWICH
- Moonbox Productions
2%
Salma Qarnain
- THE CEREMONY
- Chuang Stage
2%
Katherine Callaway
- HAUNTED
- Company One
1%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) GREASE
- Theatre at the Mount
23%THE WEDDING SINGER
- Company Theatre
20%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
19%INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
14%THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
12%ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Cotuit Center for the Arts
12%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
26%SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
24%LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
20%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
19%FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
10%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Company Theatre
14%
Theater At The Mount
14%
Cotuit Center for the Arts
7%
Acting Out! Theater Company Inc.
5%
Needham Community Theatre
4%
Norwood Theatre
4%
Riverside Theatre Works
4%
Marblehead Little Theatre
4%
Theatre at the Mount
4%
Concord Players
3%
Voices of Hope Boston
3%
Weston Drama Workshop
3%
Quigg Creations
2%
New Life Fine Arts
2%
Walpole Footlighters
2%
Norton singers
2%
Greater Worcester Opera
2%
Gold Dust Orphans
2%
Curtain Call Theatre
2%
North River Theater
2%
Falmouth Theatre Guild
2%
Yorick Ensemble
2%
Apollinaire Theatre
1%
Milton Players
1%
The World's A Stage Players
1%Favorite Local Theatre (Professional)
Provincetown Theater
15%
North Shore Music Theatre
12%
Wheelock Family Theatre
7%
The Hanover Theatre
7%
Huntington Theatre
6%
Cape Playhouse
6%
American Repertory Theater
5%
The Huntington Theatre
4%
New Bedford Festival Theatre
4%
Lyric Stage Boston
3%
Emerson Colonial Theatre
3%
Citizens Opera House
3%
The Firehouse Center for the Arts
3%
Sullivan Rep
3%
Studio Theatre Worcester
3%
Boston Summer Opera
2%
Commonwealth Shakespeare Company
2%
Speakeasy Stage Company
2%
Greater Boston Stage Company
2%
Reagle Music Theatre of Greater Boston
1%
Boch Center Wang Theatre
1%
Firehouse Center for the Arts
1%
Company One
1%
Franklin Performing Arts Company
1%
Boch Center Shubert Theatre
1%