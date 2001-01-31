First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Berkshires Awards; YOUNG FRANKENSTEIN Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Berkshires Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Berkshires Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Ariel Stachel - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 63%



Jennifer Apple - SHAKE IT UP: A SHAKESPEARE CABARET - Shakespeare & Company 25%



Chelsie Nectow - TORCH SONG TUESDAY SERIES - Majestic Theater 13%



Jacob Ming-Trent - SHAKE IT UP: A SHAKESPEARE CABARET - Shakespeare & Company 0



Best Choreography Of A Play Or Musical

Chelsie Nectow - ONCE - Majestic Theater 79%



Ashley McCauley Moore - ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 14%



Isadora Wolfe - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 7%



Isadora Wolfe - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 0



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Amanda Roberge - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 70%



Amy Avila - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 20%



Dustin Cross - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 10%



Amy Avila - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 0



Best Direction Of A Play

Eric Hill - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 27%



Katie Birenboim - N/A: A NEW PLAY - Barrington Stage Company 20%



Margo Whitcomb - RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 20%



Ariel Bock - MOTHER PLAY: A PLAY IN FIVE EVICTIONS - Shakespeare & Company 13%



Gerry McIntyre - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 13%



Greg Santos - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 7%



Jonny Epstein / Kevin Colman - ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 0



Rob Ruggiero - KING JAMES - Barrington Stage 0



Tony Taccone - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 0



Best Ensemble

ONCE - Majestic Theater 50%



WAITRESS - Majestic Theater 19%



METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 13%



RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 13%



SHAKE IT UP: A SHAKESPEARE CABARET - Shakespeare & Company 6%



ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 0



THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 0



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Wheeler Moon - ANNIE - Sharon Playhouse 42%



Matthew Adelson - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 33%



Alexander V. Nichols - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 8%



Matthew Adelson - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 8%



Wheeler Moon - N/A: A NEW PLAY - Barrington Stage Company 8%



Bobby Gafney - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 0



Sam Rushen - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 0



Wheeler Moon - MILLION DOLLAR QUARTET - Sharon Playhouse 0



Best Performer In A Musical

Nick Anastasia - ONCE - Majestic Theater 77%



Chelsie Nectow - WAITRESS - Majestic Theater 23%



Best Performer In A Play

Ari'el Stachel - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 25%



Tamara Hickey - MOTHER PLAY: A PLAY IN FIVE EVICTIONS - Shakespeare & Company 25%



Elizabeth Narciso - RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 17%



Gregg Edelman - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 17%



Ashley McCauley Moore - ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 8%



Harry Smith - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 8%



Evelyn Chen - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 0



Gillian Saker - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 0



John William Watkins - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 0



Michael Wartella - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 0



Best Play

METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 43%



AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - Shakespeare & Company 36%



THE ELEPHANT MAN B - Berkshire Theatre Group 14%



THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 7%



OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 0



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Jason Simms - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 63%



Afsoon Pajoufar - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 13%



Randall Parsons - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 13%



Randall Parsons - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 13%



Bryce Cutler - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 0



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Scott Kilian - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 38%



Scott Killian - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 38%



Adam McGaughy-Lewis - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 25%



Madeline Oldham - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 0



Best Supporting Performer In A Play

David Adkins - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 30%



Bernadette Sefic - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 20%



Johnny Travers - RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 20%



Aaron Choi - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 10%



Greg Cuellar - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 10%



Robert McKay - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 10%



Lauren Shatkus - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 0



Matt Sullivan - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 0



Stephanie Jean Lane - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 0



Favorite Local Theatre

Majestic Theater 47%



Barrington Stage 24%



Berkshire Theatre Group 12%



The Bridge Street Theater 12%



Shakespeare & Company 6%



