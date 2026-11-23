"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Berkshires Awards - TWELFTH NIGHT Leads Best Play
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Berkshires Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Berkshires Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gregory Boover - SHAKE IT UP: THE REMIX - Shakespeare & Company 38%
Michael Wartella - RHAPSODY: THE MUSIC OF QUEEN - Berkshire Theatre Group 29%
Jay Sefton - UNRECONCILED - Northampton Academy of Music 20%
Jacob Ming-Trent - SHAKE IT UP: THE REMIX - Shakespeare & Company 13%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Krystyna Resavy - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 29%
Kirsten Peacock - TWELFTH NIGHT - Shakespeare & Company 25%
Isadora Wolfe - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 20%
Parker Esse - A CHORUS LINE - Barrington Stage Company 11%
Russell Garrett - COME FROM AWAY - Majestic Theater 11%
Karen Anne McMahon - THE PROM - Unity House Players 3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Govane Lohbauer - TWELFTH NIGHT - Shakespeare & Company 41%
Stella Schwartz - ROOTED - WAM Theatre 23%
Amy Avila - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 21%
Amanda Roberge - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 5%
Amanda Roberge - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 4%
Danielle Preston - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 4%
Darcie Farber - THE PROM - Unity House Players 3%
Best Direction Of A Play
Maggie Mancinelli-Cahill - ROOTED - WAM Theatre 19%
Kate Kohler Amory - TWELFTH NIGHT - Shakespeare & Company 17%
Russell Garrett - COME FROM AWAY - Majestic Theater 15%
Isadora Wolfe - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 14%
James Warwick - THE NORWEGIANS - Shakespeare & Company 12%
Julianne Boyd - DRIVING MISS DAISY - Barrington Stage Company 6%
Gerry McIntyre - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 5%
Gordon Greenberg - NOISES OFF - Barrington Stage Company 3%
robin dickinson - OUR TOWN - performance art 3%
David Auburn - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 2%
Eric Boucher - THE PROM - Unity House Players 1%
Gregg Edelman - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 1%
Isadora Wolfe - SUMMER, 1976 - Berkshire Theatre Group 1%
Best Ensemble
COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 28%
TWELFTH NIGHT - Shakespeare & Company 16%
COME FROM AWAY - Majestic Theater 14%
ROOTED - WAM Theatre 13%
THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 12%
SHAKE IT UP: THE REMIX - Shakespeare & Company 9%
NOISES OFF - Barrington Stage Company 3%
JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 3%
THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 3%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Luke Willson - THE NORWEGIANS - Shakespeare & Company 44%
Aidan English - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 22%
Madeleine Hebert - ROOTED - WAM Theatre 13%
Matthew E. Adelson - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 8%
James McNamara - COME FROM AWAY - Majestic Theater 7%
Sam Rushen - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 3%
Patricia M. Nichols - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 2%
Daniel J. Kotlowitz - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 1%
Best Performer In A Musical
Ricky Oliver - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 43%
Chelsie Nectow - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 21%
Samantha Gershman - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 13%
Cherish Love - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 9%
Jake Bentley Young - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 8%
Madilynn Mason - THE PROM - Unity House Players 7%
Best Performer In A Play
David Gow - HAMLET - Shakespeare & Company 32%
Debra Jo Rupp - DRIVING MISS DAISY - Barrington Stage Company 23%
Marcie McGuigan - ROOTED - WAM Theatre 18%
Michael Wartella - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 11%
patrick white - BEHIND THE CURTAIN - hareinger 5%
Rebecca Brooksher - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 5%
Karen Allen - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 3%
Rashun Carter - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 2%
Best Play
TWELFTH NIGHT - Shakespeare & Company 36%
ROOTED - WAM Theatre 20%
THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 20%
DRIVING MISS DAISY - Barrington Stage Company 9%
LOVESONG - Berkshire Theatre Group 6%
THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 5%
JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 2%
SUMMER, 1976 - Berkshire Theatre Group 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Arthur Wilson - THE NORWEGIANS - Shakespeare & Company 28%
Nora Marlowe-Smith - ROOTED - WAM Theatre 26%
Randall Parsons - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 15%
Todd Rosenthal - NOISES OFF - Barrington Stage Company 10%
Adam Koch - THE ZIONISTS - Barrington Stage Company 9%
Baron E. Pugh - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 6%
Jason Simms - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 5%
Alexander Woodward - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 2%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Vinny Prushnik - THE NORWEGIANS - Shakespeare & Company 45%
Jane Shaw - ROOTED - WAM Theatre 23%
Evan Dibbs - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 13%
Scott Killian - LOVESONG - Berkshire Theatre Group 9%
Amoirie Perteet - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 6%
Joanna Lynne Staub - JOHN & JEN - Berkshire Theatre Group 3%
Mark Weber - ROBOT NATURE - Unity House Players 1%
Best Supporting Performer In A Play
Greg Boover - FIREFLIES - Shakespeare & Company 25%
Jennie Jabow - ROOTED - WAM Theatre 23%
Shayne Haley - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 18%
Peggy Pharr Wilson - THE NORWEGIANS - Shakespeare & Company 11%
Nehal Joshi - NOISES OFF - Barrington Stage Company 7%
Sigismund L. Sapinski, Jr. - OUR TOWN - performance art 7%
Aaron Reynolds - THE PROM - Unity House Players 2%
David Adkins - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 2%
Harry Smith - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 2%
Destan Owens - THE AMERICAN FIVE - Berkshire Theatre Group 1%
Kyle Taylor Parker - THE LEGEND OF GEORGIA MCBRIDE - Berkshire Theatre Group 1%
Favorite Local Theatre
Sharon Playhouse 29%
Shakespeare & Company 26%
Berkshire Theatre Group 16%
WAM Theatre 15%
Barrington Stage Company 6%
Majestic Theater 6%
Unity House Players 1%
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