"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Birmingham Awards - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Birmingham Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Birmingham Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Kayleigh Smith-Page - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 40%
Grace Kelly/Elijah Kelly - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 13%
Taylore Kenty - AMERICAN IDIOT - University of Montevallo 13%
Harper Soileau - THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 12%
David Jones - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 7%
Deidre Goodwin - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 6%
Lauren Laird - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 5%
Sam Hay - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 2%
Adrian Lee Bush - CHICKEN AND BISCUITS - Alabama Shakespeare Festival 2%
Ellen Isom - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 1%
Melissa Verizno - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 1%
Alisha Jones - TUCK EVERLASTING - The Actor's Charitable Theatre 0%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Nica Hodge/McKenna Hodge - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 42%
Brandi McClaran - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 14%
McKenna Hodge - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 11%
Nica Hodge - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 9%
DUSTIN CROSS - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 6%
Nica Hodge - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 6%
Brad Musgrove - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 6%
Dottie Marshall Englis - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 3%
Garth Dunbar - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 3%
Best Dance Production
THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 40%
BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 24%
DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 19%
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 17%
Best Direction Of A Musical
Skylar Wheat/Joe Fuselli - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 34%
David Callaghan - AMERICAN IDIOT - University of Montevallo Department of Theatre 13%
Olivia Soileau - THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 9%
Nica Hodge - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 9%
Connor Hart - LITTLE SHOP OF HORRORS - Leeds Arts Council 7%
David Jones - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 7%
Deidre Goodwin - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 7%
Brandi McClaran - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 5%
Scot Self - BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 4%
Dylan Hurst - A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Theatre of Gadsden 3%
Alisha Jones - TUCK EVERLASTING - The Actor's Charitable Theatre 1%
Quin Gresham - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 1%
Melissa Verzino - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 0%
Best Direction Of A Play
Joe Fuselli - LEND ME A TENOR - Theatre of Gadsden 51%
Brian Jones - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 18%
Bruce Longworth - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 9%
Quin Gresham - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 8%
Ron Himes - CHICKEN AND BISCUITS - Alabama Shakespeare Festival 6%
Del Shores - THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 5%
Matt Torney - THE LEHMAN TRILOGY - Alabama Shakespeare Festival 3%
Best Ensemble
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 34%
AMERICAN IDIOT - University of Montevallo 14%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 9%
MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 8%
BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 7%
LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 6%
BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 6%
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 4%
COME FROM AWAY - Red Mountain Theatre 4%
A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Theatre of Gadsden 4%
AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 1%
TUCK EVERLASTING - The Actor's Charitable Theatre 1%
THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 1%
DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 0%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Cheyenne Oliver - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 40%
Cailyn Hill - THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 14%
Brandon Vick - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 12%
Cailyn Hill - BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 8%
Brian Jones - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 7%
Christopher Brusberg - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 3%
Cailyn Hill - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 3%
Lew Williams - DEAR EVAN HANSEN - Red Mountain Theatre 3%
Lew Williams - COME FROM AWAY - Red Mountain Theatre 3%
Brian Jones - A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Theatre of Gadsden 2%
Lew Williams - HOLIDAY SPECTACULAR 2025 - Red Mountain Theatre 2%
Jayson Lawshee-Gress - CHICKEN AND BISCUITS - Alabama Shakespeare Festival 1%
Joey Lay - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 1%
Jared Sayeg - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Silas Tankersley - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 43%
Carrie Self - THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 15%
Dr. Billy Jenkins - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 12%
Brandi McClaran - BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 9%
Michael Greenwood/Megan Day - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 7%
Dr. Joel Jones - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 6%
Angie Campbell - A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Theatre of Gadsden 5%
Dr. Joel Jones - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 3%
Katie Lay - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 1%
Best Musical
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 33%
AMERICAN IDIOT - University of Montevallo 13%
MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 10%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 9%
BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 7%
COME FROM AWAY - Red Mountain Theatre 6%
LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 5%
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 5%
BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 4%
A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Theatre of Gadsden 2%
LITTLE SHOP OF HORRORS - Leeds Arts Council 2%
DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 1%
BIG FISH - Theatre Tuscaloosa 1%
THE SOUND OF MUSIC - Tuscaloosa Children's Theatre 1%
YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 0%
Best New Play Or Musical
RECON$TRUXION - Alabama Shakespeare Festival 51%
THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 49%
Best Performer In A Musical
Jason Wright - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 26%
Amanda Hunter - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 15%
Cole Wilson - AMERICAN IDIOT 14%
Christian Sullivan - BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 10%
Sarah Crow - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 9%
Julia Bogdanoff - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 7%
Stella Shealy - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 5%
Alaina Lucas - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 5%
Jon McClaran - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 3%
Sarah Goeke - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 3%
Brady Taylor - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - The Actor's Charitable Theatre 1%
Kyrie Courter - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 1%
Katie Lay - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 1%
Kolby Stone - TUCK EVERLASTING - The Actor's Charitable Theatre 0%
Sabrina Santana - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival - Festival Stage 0%
Best Performer In A Play
Juli Christensen - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 24%
Forrest Hinton - LEND ME A TENOR - Theatre of Gadsden 23%
Jonas Abernathy - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 15%
Greta Lambert - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival 8%
Cari Gisler Oliver - THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 8%
Denise Davis - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 5%
Emerson Collins - THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 4%
Brian Kurlander - THE LEHMAN TRILOGY - Alabama Shakespeare Festival 3%
Eric Mendenhall - THE LEHMAN TRILOGY - Alabama Shakespeare Festival 3%
Krystel Lucas - CHICKEN AND BISCUITS - Alabama Shakespeare Festival 3%
Destiny Osagiede - LAROCHE - The Birmingham BlackBox Theatre 3%
Best Play
ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 33%
LEND ME A TENOR - Theatre of Gadsden 27%
MUCH ADO ABOUT NOTHING - Alabama Shakespeare Festival 13%
CHICKEN AND BISCUITS - Alabama Shakespeare Festival 12%
THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 6%
RECON$TRUXION - Alabama Shakespeare Festival 4%
THE LEHMAN TRILOGY - Alabama Shakespeare Festival 4%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Skylar Wheat - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 39%
Olivia Soileau - THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 13%
Cody Beshears - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 12%
Skylar Wheat - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 7%
Scot Seld - BONNIE & CLYDE - Leeds Arts Council 6%
Brandi McClaran - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 6%
Scott Davis - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 5%
Todd Edwards - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 3%
Gary Weatherly - THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 3%
Cole Cabiness - THE SOUND OF MUSIC - Tuscaloosa Children's Theatre 2%
Stephen Gifford - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival 2%
Joey Lay - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 1%
Josh Smith - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Alabama Shakespeare Festival 1%
Isabel A. Curley-Clay & Moriah Curley-Clay - THE LEHMAN TRILOGY - Alabama Shakespeare Festival 0%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andre Patterson/Cody McCurley - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 60%
Anna Angeles - COME FROM AWAY - Red Mountain Theatre 9%
Anna Angeles - THE LITTLE MERMAID - Red Mountain Theatre 6%
Anna Angeles - DEAR EVAN HANSEN - Red Mountain Theatre 5%
CHRISTOPHER KRIZ - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 5%
Anna Angeles - THE WIZ - Red Mountain Theatre 4%
Justin Schmitz - CHICKEN AND BISCUITS - Alabama Shakespeare Festival 4%
Zach Moore - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 4%
Ryan Matthew Hall - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival 3%
Best Supporting Performer In A Musical
Zac Camby - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 18%
Cody Hays - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Theatre of Gadsden/GSCC 15%
Skylar Wheat - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 15%
Lawson Lowe - THE SPONGEBOB MUSICAL - Leeds Arts Council 14%
Jake Manley - AMERICAN IDIOT - University of Montevallo 9%
Lynne Nunally - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Leeds Arts Council 9%
D'Mar Milton - AMERICAN IDIOT 8%
BERLIN LEE CHARLES - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 6%
Casey Shehi - MATILDA THE MUSICAL - Theatre of Gadsden 3%
MATT DENGLER - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 1%
Dominic Giovanni - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 1%
Greg Vander Wal - YOUNG FRANKENSTEIN - The Actor's Charitable Theatre 1%
Spencer LaRue - DISNEY'S FROZEN THE BROADWAY MUSICAL - Alabama Shakespeare Festival 1%
Best Supporting Performer In A Play
Brandy Townsend - LEND ME A TENOR - Theatre of Gadsden 30%
Cole Cannon - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 21%
Jonathan Thomas - LEND ME A TENOR - Theatre of Gadsden 11%
Isaiah Nicholas Pierce - THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 7%
Jason Pelliccione - ARSENIC AND OLD LACE - Theatre of Gadsden 7%
Sigrid Wise - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Alabama Shakespeare Festival 6%
Cassia Thompson - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival 5%
Andrew Benator - THE LEHMAN TRILOGY - Alabama Shakespeare Festival 5%
Sherwanna Wheeler - THE RECIPE BOX - Terrific New Theatre 5%
Michael McKenzie - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Alabama Shakespeare Festival 4%
Best Theatre For Young Audiences Production
THE SOUND OF MUSIC - Tuscaloosa Children's Theatre 100%
Favorite Local Theatre
Theatre of Gadsden/GSCC 54%
Leeds Arts Council 25%
Alabama Shakespeare Festival 11%
Terrific New Theatre 7%
Tuscaloosa Children's Theatre 2%
The Actor's Charitable Theatre 0%
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