"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Austria Awards - WICKED Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Austria Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Austria Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Drew Sarich - A NIGHT ALONE WITH DREW SARICH - Das Vindobona 61%
Stefanie Reinsperger - WIR SIND NOCH EINMAL DAVONGEKOMMEN - Wiener Burgtheater 20%
Nils Strunk - SCHACHNOVELLE - Wiener Burgtheater 19%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Francesc Abós - WICKED - Stadttheater Baden 39%
Ramesh Nair - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 24%
Francesc Abós - MATILDA THE MUSICAL - Stadttheater Baden 10%
Kim Duddy - COME FROM AWAY - Landestheater Linz - Großes Haus 8%
Jerome Knols - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 7%
Melissa King - MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 6%
Dennis Callahan - SHREK - Musiktheater Linz 5%
Danny Costello - WONDERFUL TOWN - Landestheater Linz - Großes Haus 3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Adam Nee - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 48%
Judith Peter - MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 42%
Hanna Saßen - NOT THE MESSIAH - Salzburg State Theatre 10%
Best Direction Of A Musical
Andreas Gergen - WICKED - Stadttheater Baden 44%
Ramesh Nair - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 21%
Andreas Gergen - MATILDA THE MUSICAL - Stadttheater Baden 11%
Jerôme Knols + Rory Six - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 9%
Matthias Davids - COME FROM AWAY - Musiktheater Linz 6%
Melissa King - MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 6%
Jerome Knols - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theatercouch 2%
Best Ensemble
MARIA THERESIA - Ronacher 27%
WICKED - Stadttheater Baden 24%
PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 17%
SPRING AWAKENING - Volksoper Wien 12%
CHESS - Stadttheater Baden 9%
AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 4%
COME FROM AWAY - Musiktheater Linz 4%
SONGS FOR A NEW WORLD - Stadttheater Baden 2%
WONDERFUL TOWN - Landestheater Linz - Großes Haus 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Stephanie Affleck - WICKED - Stadttheater Baden 71%
Michael Grundner - COME FROM AWAY - Landestheater Linz - Großes Haus 14%
Stephanie Affleck - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 14%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Christian Frank - SPRING AWAKENING - Volksoper Wien 33%
Wolfgang Götz - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 19%
Bettina Bogdany/ Perrin Manzer Allen - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 15%
Tom Bitterlich - COME FROM AWAY - Landestheater Linz - Großes Haus 9%
Raban Brunner - MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 9%
Thomas Brencic - HAIR - Festspiele Steyr 9%
Tobias Meichsner - NOT THE MESSIAH - Salzburg State Theatre 6%
Best Musical
WICKED - Stadttheater Baden 46%
PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 19%
AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 10%
TOOTSIE - Stadttheater Baden 9%
COME FROM AWAY - Landestheater Linz - Großes Haus 7%
MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 4%
FRAU LUNA - Stadttheater Baden 3%
MATILDA THE MUSICAL - Theater am Spittelberg 2%
Best Performer In A Musical
Laura Panzeri - WICKED - Stadttheater Baden 23%
Moritz Mausser - MARIA THERESIA - Ronacher 21%
Bettina Mönch - CABARET - Volksoper Wien 8%
Simon Stockinger - TOOTSIE - Stadttheater Baden 8%
Leon de Graaf - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 6%
Drew Sarich - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 5%
Anton Zetterholm - WEST SIDE STORY - Volksoper Wien 5%
Drew Sarich - EIN KÄFIG VOLLER NARREN - Seefestspiele Mörbisch 4%
Marco Dott - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 4%
Drew Sarich - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Stadthalle Wien 4%
Jan-Eike Majert - SONGS FOR A NEW WORLD - Stadttheater Baden 3%
Alea Hagedorn - THE SOUND OF MUSIC - Salzburg State Theatre 2%
Patrizia Unger - MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 2%
Drew Sarich - FOLLIES - Volksoper Wien 1%
Oliver Arno - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 1%
Gernot Romic - MATILDA THE MUSICAL - Landestheater Linz - Großes Haus 1%
Sanne Mieloo - DIE MITTE DER WELT - Landestheater Linz - Großes Haus 1%
Best Performer In A Play
George Humphreys - SHERLOCK HOLMES: THE HOUND OF THE BASKERVILLES - Salzburg State Theatre 55%
Gregor Schulz - BALLHAUS - EIN SOMMERNACHTSTRAUM - Salzburg State Theatre 45%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Momme Hinrichs - WICKED - Stadttheater Baden 45%
Darko Petrovic - TOOTSIE - Stadttheater Baden 12%
Stephan Prattes - MATILDA THE MUSICAL - Stadttheater Baden 9%
Andrew D Edwards - COME FROM AWAY - Landestheater Linz - Großes Haus 9%
Thomas Mika - BALLHAUS - EIN SOMMERNACHTSTRAUM - Salzburg State Theatre 9%
Timo Verse - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theater am Spittelberg 9%
Jerôme Knols + Rory Six - AMANDA - THE NIGHT BEFORE ME - Theatercouch 7%
Best Supporting Performer In A Musical
Stefanie Dietrich - FOLLIES - Volksoper Wien 25%
Monika Ballwein - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 19%
Paul Csitkovic - FOLLIES - Volksoper Wien 18%
Marina Petkov - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 17%
Max Schmiedl - NOT THE MESSIAH - Salzburg State Theatre 7%
Alea Hagedorn - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 7%
Larissa Enzi - PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT: THE MUSICAL - Salzburg State Theatre 7%
Favorite Local Theatre
Stadttheater Baden 31%
Ronacher 23%
Salzburg State Theatre 13%
Volksoper Wien 12%
Raimundtheater 10%
Theatercouch 4%
Landestheater Linz - Großes Haus 3%
Das Vindobona 3%
THEATER AKZENT WIEN 1%
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