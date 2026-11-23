"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Austin Awards - IN THE HEIGHTS Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Austin Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Austin Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Isaiah Choice - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 9%
Sarah Mills - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 8%
Melissa Ford - DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 8%
Ginger Morris, Matt Kennedy, Noah Wood , Stone Mountain - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 6%
Adam Adolfo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin 5%
Cassie Abate - COME FROM AWAY - Zach Theater 5%
Matt Kennedy - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 5%
Jesee Smart - 42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 4%
Kaitlyn Weir - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Grace Theater Guild 4%
Richard Cerato - SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Theatre Productions 3%
Cora LaCoss and Tommie Jackson - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 3%
Ginger Morris - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
Michelle Sergeeff - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 3%
Sarah Mills - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 3%
Melissa Ford - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 2%
Matthew Shead - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Billie Guffey - THE TRAIL TO OREGON! - Gaslight Baker Theatre 2%
Kiira Schmidt Carper - ANNIE - Zach Theater 2%
Ginger Morris, Matt Kennedy, Stacey Huston - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 2%
Kim Schafer - ROCK OF AGES - TexArts 2%
Kate Evetts - OKLAHOMA! - Georgetown Palace Theatre 2%
Cora LaCoss - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 1%
Cassie Abate - A CHRISTMAS CAROL - The Topfer at Zach 1%
Kaitlyn Miller - THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 1%
Erin Ryan - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - TexArts Theatre & Academy 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Chambers - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 6%
Aaron Kubacak - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 5%
Teresa Carson - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 5%
Tyler Soares - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 5%
Adam Adolfo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin 4%
Alyssa Marquez - 42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 4%
Aaron Kubacak - COME FROM AWAY - Zach Theater 4%
Wayne Fowks - DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 4%
Donielle Sleek - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 4%
Teresa Carson - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 4%
Melissa Ford - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 4%
Allie Hildebran - ALL MY SONS - Texas State University 3%
Aaron Flynn - THE WOLF YOU FEED - The Vortex Theater 3%
Kathy Maldonado - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Wimberley Playhouse 3%
Teresa Carson - THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 3%
Christopher Arthur - ROCK OF AGES - TexArts 3%
Jessica Chambers - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 3%
Bert Flanagan - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Elizabeth Gardner - AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 2%
Alyssa Marquez - SWING! - Georgetown Palace Theatre-Springer Stage 2%
Bella Miranda - LITTLE WOMEN - Speedrun Studios 2%
Ivy Vidal - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 2%
Kristin Knipp - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 2%
Susan Branch Towne - ANNIE - Zach Theater 2%
Jill Kammerdiener - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 2%
Best Direction Of A Musical
Felipe Garcia - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 7%
Lisa Holcomb - DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 7%
Doug DeGirolamo - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 6%
Cassie Abate - COME FROM AWAY - Zach Theater 6%
Jamie Rogers - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 5%
Greg Almanza - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 4%
Tommie Jackson - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 4%
Matthew Shead - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 4%
Damon Brown - SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Theatre Productions 4%
Ginger Morris - DISNEY'S NEWSIES - Impact Arts 3%
Sherri Small - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 3%
Clinton Williams - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 3%
Aaron Brown - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Patti Strickel Harrison Theatre 3%
Bridget Gates - THE WIZARD OF OZ - Chambers Theatre 3%
Doug DeGirolamo - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 3%
Hannah Anway - MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 3%
Zoe Adams - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
Lisa Scheps - PARADE - Ground Floor Theatre 3%
Cassie Abate - ANNIE - The Topfer at Zach 3%
Hailey Anderson - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Grace Theater Guild 2%
Kim Schafer - ROCK OF AGES - TexArts 2%
Kristen Rogers - 42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 2%
Kristen Rogers - DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 2%
Elizabeth Gardner - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Bastrop Opera House 2%
Jonathan Young - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 2%
Best Direction Of A Play
Adam Adolfo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin 7%
Beth James - CLUE - Gaslight Baker Theatre 6%
A. Jason Jones - HAMLET - Gaslight Baker Theatre 6%
Brian Sanchez - AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre 5%
CHARLES NEY - ALL MY SONS - Texas State University 5%
Steven Pounders - CLUE - Penfold Theatre 5%
Felipe Garcia - AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 4%
Marcus McQuirter - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 4%
Emma Davis - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - EDDE 3%
Morgan Urbanovsky - EVERY BRILLIANT THING - Georgetown Palace Theatre 3%
Tam Francis - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 3%
BETHANY WATKIN - DASHING THROUGH THE SNOW - Georgetown Palace Theatre 3%
Whitney Marlett - THE OUTSIDER - The Wimberley Playhouse 3%
Jenny Lavery - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Zach Theater 3%
Robert Tolaro - BOEING BOEING - TexArts Theatre & Academy 3%
Marcus McQuirter - SHE KILLS MONSTERS - Mary Moody Northen Theater 3%
Nat Miller - CHARLOTTE'S WEB - The Kleberg at Zach 3%
Milton Zoth - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Wimberley Playhouse 2%
Chris Fontanes - THE WOLF YOU FEED - The Vortex Theater 2%
Summer Jones - THE MUSICAL COMEDY MURDERS OF 1940 - Broke Thespians Theatre Company 2%
Ameer Mobarak - THE MUSICAL COMEDY MURDERS OF 1940 - Chambers Theatre 2%
Ava Garcia - CUENTO NAVIDEÑO - Gaslight Baker Theatre 2%
Dave Steakley - SALLY & TOM - Zach Theater 2%
Meredith Connely - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Georgetown Palace Theatre 1%
Faith Sanders - THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 1%
Best Ensemble
IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 6%
DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 5%
AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 5%
42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 5%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin 5%
ALL MY SONS - Texas State University 5%
ANNIE - Zach Theater 4%
DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 3%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 3%
MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 3%
SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Theatre Productions 3%
DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 3%
DISNEY'S NEWSIES - Impact Arts 3%
OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 3%
DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 3%
ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 3%
CLUE - Penfold Theatre 3%
THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 2%
DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 2%
CLUE - Gaslight Baker Theatre 2%
COME FROM AWAY - Zach Theater 2%
BOEING BOEING - TexArts Theatre & Academy 2%
THE OUTSIDER - The Wimberley Playhouse 1%
BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - TexArts Theatre & Academy 1%
THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Faith Castaneda - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 7%
Benjamin Gantose - COME FROM AWAY - Zach Theater 5%
Doug DeGirolamo and Billie Guffey - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 5%
Faith Castaneda - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 5%
Natasha Schimelman - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 4%
Rachel Atkinson - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 4%
Rachel Atkinson - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 4%
Beth James - CLUE - Gaslight Baker Theatre 3%
Amy Lewis - THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 3%
Kate Gonzales - ALL MY SONS - Patti Strickel Harrison Theatre 3%
Micah Burton - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 3%
Faith Castaneda - 42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 3%
Faith Castaneda - DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 3%
Amy Lewis - THE WOLF YOU FEED - The Vortex Theater 3%
Collin Mitten - THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 3%
Patrick Anthony - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 3%
Xavier Marrero - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 3%
Conner Gilbert - ROCK OF AGES - TexArts 3%
MacKenzie Mulligan - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Wimberley Playhouse 2%
Sabrina Zarate - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Natalie George Productions - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 2%
Patrick Anthony - CLUE - Penfold Theatre 2%
Amy Lewis - FALLING DOWN THE MOUNTAIN OF GREAT STORMS - Broad Theatre 2%
Kathryn Eader - URINETOWN THE MUSICAL - Mary Moody Northen Theater 2%
Chris McKnight - THE WIZARD OF OZ - Chambers Theatre 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Adam Roberts - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 10%
Allen Robertson - COME FROM AWAY - Zach Theater 7%
Ben Cook, Jaimie Couch, and Sarah Farrell - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 7%
Marc Lionetti - RENT - Bastrop Opera House 6%
Connie Munoz - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 6%
Ben Cook and Jaimie Couch - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 5%
Dr. Ellie Jarrett Shattles - SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Hillside Theatre 5%
Carrie Culver - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 5%
Veronica DeSantos Ryan - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 4%
Michael Rosensteel - DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 4%
Samuel and Emily Parrott - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 4%
Jacob Horton & Kevin Kinney - MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 4%
Andy Heger - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 3%
Spencer Hansen - ANNIE - Zach Theater 3%
Veronica DeSantos Ryan - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 3%
Deonte L. Warren - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 2%
Marc Lionetti - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 2%
Lyn Koenning - ROCK OF AGES - TexArts 2%
Susan Finnigan - THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 2%
Megan Pritchett - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - TexArts Theatre & Academy 2%
Neal Gibson - SWING! - Georgetown Palace Theatre 2%
Tommie Jackson - THE TRAIL TO OREGON! - Gaslight Baker Theatre 2%
Deonté L. Warren - Rodgers & Hammerstein’s Cinderella - Summer Stock Austin - ADAM ROBERTS - DISNEY’S NEWSIES - SUMMER STOCK AUSTIN 1%
Spencer Hansen - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Patti Strickel Harrison Theatre 1%
Dr. Ellie Jarrett Shattles & Adam Roberts - Ovation Theatrical LLC - Ovation Theatrical LLC 1%
Best Musical
IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 8%
DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 7%
DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 7%
AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 5%
THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 5%
ANNIE - Zach Theater 4%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 4%
42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 4%
COME FROM AWAY - Zach Theater 4%
SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Theatre Productions 4%
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 4%
DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 3%
DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 3%
DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 3%
MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 3%
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 3%
HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 2%
DEAR EVAN HANSEN - Zach Theater 2%
PARADE - Ground Floor Theatre 2%
THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 2%
A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Austin Playhouse 1%
THE OUTSIDERS - Broadway in Austin at Bass Concert Hall 1%
THE WIZARD OF OZ - Chambers Theatre 1%
ROCK OF AGES - TexArts 1%
Best New Play Or Musical
ZAPATA - Zach Theater 18%
MESMERIZED - Georgetown Palace Theatre 13%
SHAKESPEARE BUT ONE OF US IS DRUNK: A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 13%
THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 9%
CUENTO NAVIDEÑO - Gaslight-Baker Theatre 8%
OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 8%
TAKE CARE OF MY FRIEND (WORLD PREMIERE) - The Filigree Theatre 5%
THE WOLF YOU FEED - The Vortex Theater 4%
A DOCTOR'S VISIT - Broad Theatre 3%
8TH FRESH SQUEEZED OUNCE OF OPERA - One Ounce Opera 3%
MEDICINE MEDICINE - Speedrun Studios 3%
LARA STONE AND THE LOST RELICS OF ST. NICK - Crown Theatre & Austin Scottish Rite Theater 3%
THE LAST SÉANCE OF HARRY HOUDINI - Bottle Alley Theatre Company 2%
PASSAGE - Bottle Alley Theatre Company 2%
DEAR DICKIES - Hyde Park Theatre 2%
DORA'S GENTLY USED DREAM STORE - Bottle Alley Theatre Company 1%
YOKE - Dirty Gold Theatre 1%
FALLING DOWN THE MOUNTAIN OF GREAT STORMS - Broad Theatre 1%
Best Performer In A Musical
Alexander Surian - DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 9%
Delilah Grad - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 5%
Justin Whitley - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 4%
Layla Ramos - ANNIE - Zach Theater 4%
Aiden Valentine - COME FROM AWAY - Zach Theater 4%
Daniel Ponce - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 3%
Avery Linden - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
GINA MARIE - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 3%
Alana Bui - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 3%
Alysen Horton - MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 2%
Cait Rudd - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Ryan Rhue - SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Theatre Productions 2%
Blaine Lovett - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 2%
Antonette Knoedl - 42ND STREET - Georgetown Palace Theatre-Springer Stage 2%
Audrey Edwards - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 2%
Caleb Clemmons - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 2%
Nathaniel Fomby - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 2%
Justin LaVergne - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Evah Destruction - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 2%
Kelsey Layton - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 2%
Lauren MacLeod - DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 2%
Izzie Howell - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 2%
sherlicia Cariolet - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - TexArts Association 2%
Tyler Spillmann - MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 1%
Danny Mosier - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 1%
Best Performer In A Play
Drew Dunson - ALL MY SONS - Patti Strickel Harrison Theatre 5%
Bailey Ellis - CLUE - Penfold Theatre 4%
T.C. Solis - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - EDDE 4%
Jacob Rosenbaum - EVERY BRILLIANT THING - Georgetown Palace Theatre 4%
Jenna Clayborn - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 4%
Reed Syzdek - BOEING BOEING - TexArts Association 4%
André Martin - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Zach Theater 3%
Danu Mara - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 3%
A. Jason Jones - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 3%
Carrie Cardillo - AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 2%
Parker Couch - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Georgetown Palace Theatre 2%
Sadie Okerstrom - THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 2%
Casey Wiggins - CLUE - Gaslight Baker Theatre 2%
Angelique Archer - SALLY & TOM - Zach Theater 2%
Will Mercer - GREATER TUNA - TexArts 2%
AJ Reyes - DULCE - Austin Scottish Rite Theater 2%
Doug DeGirolamo - CLUE - Gaslight Baker Theatre 2%
AJ Reyes - PUEBLO REVOLT - Ground Floor Theatre 2%
Kathleen Fletcher - TAKE CARE OF MY FRIEND (WORLD PREMIERE) - The Filigree Theatre @ Hyde Park Theatre 2%
Allison Fifield - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Cora LaCoss - THE OUTSIDERS - Broke Thespians Theatre Company 2%
Graef Schulte - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 2%
Sandy D'Amato - EVERY BRILLIANT THING - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 2%
Zachary Gamble - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 2%
Luke Jenkins - HAMLET - Gaslight Baker Theatre 1%
Best Play
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin 10%
ALL MY SONS 6%
CLUE - Gaslight Baker Theatre 6%
AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 5%
CLUE - Penfold Theatre 5%
BOEING BOEING - TexArts Association 4%
OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 3%
EVERY BRILLIANT THING - Georgetown Palace Theatre 3%
BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Georgetown Palace Theatre 3%
CHARLOTTE'S WEB - The Kleberg at Zach 3%
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - The Topfer at Zach 3%
HAMLET - Gaslight Baker Theatre 2%
DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Wimberley Playhouse 2%
THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 2%
THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 2%
THE OUTSIDERS - Broke Thespians Theatre Company 2%
A DOCTOR'S VISIT - Broad Theatre 2%
SHE KILLS MONSTERS - Mary Moody Northen Theater 2%
ZAPATA 2%
DASHING THROUGH THE SNOW - Georgetown Palace Theatre 2%
A RAISIN IN THE SUN - City Theatre Austin 2%
CAESAR + ANTONY + CLEOPATRA - Walking Shadow Shakespeare Project 2%
LITTLE WOMEN - Speedrun Studios 2%
SALLY & TOM - Zach Theater 2%
SHAKESPEARE BUT ONE OF US IS DRUNK: A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 2%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Mel Edwards - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 8%
Philip Johnson - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 4%
Michelle Ney - COME FROM AWAY - Zach Theater 4%
Jess Decelle and Sara Lee Hughes - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 4%
Kevin Rigdon - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 4%
Theada Haining - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 4%
Matthew Shead - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 4%
Cheri Prough DeVol - ALL MY SONS - Texas State University 3%
Clinton Williams - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 3%
Desiderio Roybal - THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 3%
Jess Decelle and Sara Lee Hughes - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 3%
Seth Kortz - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 3%
Bradford Smitherman - ROCK OF AGES - TexArts 3%
Van Calvert and Sara Lee Hughes - CLUE - Gaslight Baker Theatre 3%
Bradford Smitherman - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - TexArts Theatre & Academy 3%
Theada Haining - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
Theada Haining - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 3%
Cody Arn - THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 2%
Monroe Oxley - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 2%
Ben Cervantes - MEDICINE MEDICINE - Speedrun Studios 2%
Cody Arn - CAESAR + ANTONY + CLEOPATRA - Walking Shadow Shakespeare Project 2%
Ellen Houlden - DASHING THROUGH THE SNOW - Georgetown Palace Theatre 2%
Nick Wigg & Jeff Davis - 42nd Street - Georgetown Palace Theatre 2%
Ethan Rogers - BOEING BOEING - TexArts Theatre & Academy 2%
David Schneider & Liza McCarthy - HAMLET - Gaslight Baker Theatre 2%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Aaren Horak-Lehmberg - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 12%
Josh Schaefer - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 9%
Kevin Heard - COME FROM AWAY - Zach Theater 5%
LEVO Audio Visual - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 5%
Adam Adolfo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin 4%
Luis Parra - THE OUTSIDERS - Broke Thespians Theatre Company 4%
Xavier Dvorak - ALL MY SONS - Patti Strickel Harrison Theatre 4%
Xavier Marrero - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 4%
Dominic Blea - 42ND STREET - Georgetown Palace Theatre 4%
Dylan Byrnes - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Wimberley Playhouse 3%
Matthew Shead - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 3%
Connor Russel - THE ADDAMS FAMILY - Magnolia Musical Theatre 3%
Lowell Bartholomee - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 3%
Aaren Horak-Lehmberg - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Georgetown Palace Theatre 3%
LEVO Audio Visual - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
Johann Solo - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Austin Rainbow Theatre 3%
Victoria Schwartz - THE YELLOW WALLPAPER - The Archive Theater 3%
Johann Solo - THE WOLF YOU FEED - The Vortex Theater 3%
Casey Prowell - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - EDDE 2%
Seth Ellington - ROCK OF AGES - TexArts 2%
Melanie Spelman - SWING! - Georgetown Palace Theatre 2%
David Bullard - FIDDLER ON THE ROOF - Austin Opera 2%
Jackson Sray - AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre 2%
Taylor Myers - EVERY BRILLIANT THING - Georgetown Palace Theatre 2%
LEVO Audio Visual - Rodgers & Hammerstein’s Cinderella - Summer Stock Austin - LEVO AUDIO VISUAL - DISNEY’S NEWSIES - SUMMER STOCK AUSTIN 2%
Best Supporting Performer In A Musical
Alexander Surian - ANYTHING GOES - Bastrop Opera House 5%
Kaitlin Deeb - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 5%
Brian Sanchez - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 4%
Nadya Zamora - DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 4%
Noah Cantrell - SINGIN' IN THE RAIN - Zilker Theatre Productions 4%
Stacie Cleland - MY FAIR LADY - Grace Theater Guild 3%
Aidan Cox - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
Benjamin Akers - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 3%
Flynn Byun - DEAR EVAN HANSEN - Zach Theater 3%
Maclain Dassatti - ANNIE - The Topfer at Zach 3%
Aidan Cox - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Summer Stock Austin 3%
Alye Lombard - THE ROCKY HORROR SHOW - Gaslight Baker Theatre 3%
Marielle Cessac - DISNEY'S FROZEN - Georgetown Palace Theatre 2%
Dietrich Calhoun - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 2%
Curt Olson - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - TexArts 2%
Sarah Saldana - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 2%
James Monreal - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Daisy Greggio - IN THE HEIGHTS - Georgetown Palace Theatre 2%
Nick Riley - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 2%
Reilly Favacho - DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 2%
Zoe Karahouni Peterson - AVENUE Q - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Rebecca Woods - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - The Wimberley Playhouse 2%
David Kelly - DISNEY'S THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Gaslight Baker Theatre 1%
Zachary Gonzales - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Georgetown Palace Theatre 1%
Yurel Echezarreta - ANNIE - Zach Theater 1%
Best Supporting Performer In A Play
Kevin Rogers - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 7%
Kaitlin Deeb - HAMLET - Gaslight Baker Theatre 6%
Drew Dunson - TREASURE ISLAND - Patti Strickel Harrison Theatre 5%
Parker Couch - CLUE - Penfold Theatre 5%
Ben Kercheval - CLUE - Gaslight Baker Theatre 3%
Ameer Mobarak - PRIDE AND PREJUDICE - Chambers Theatre 3%
Suzanne Orzech - AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre 3%
Alana Bui - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 2%
Achilles Patino-Sesmas - TITUS ANDRONICUS - The Stage Austin 2%
Adrian Castanon Jr. - THE OUTSIDERS - Broke Thespians Theatre Company 2%
Cari Bernstein - DASHING THROUGH THE SNOW - Georgetown Palace Theatre 2%
Cari Bernstein - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Georgetown Palace Theatre-Doug Smith Performance Center 2%
Justin LaVergne - FOOL FOR LOVE - Stage Austin 2%
Casey Wiggins - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Bastrop Opera House 2%
Sydney Jones - THE GIVER - Gaslight Baker Theatre 2%
Bailey Ellis - PERIL IN THE ALPS - Austin Playhouse 2%
Camden Rivers - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Wimberley Playhouse 2%
Helena McConkey - THE OUTSIDERS - Broke Thespians Theatre Company 2%
Rachel West - CAESAR + ANTONY + CLEOPATRA - Walking Shadow Shakespeare Project 2%
AJ Reyes - MISS NELSON IS MISSING - Austin Scottish Rite Theater 2%
Hatlyn Barricklow - PASSAGE - Bottle Alley Theatre Company 2%
Lauren MacLeod - THE ODD COUPLE - City Theatre Austin 2%
Amy Downing - SALLY & TOM - Zach Theater 1%
Brent Werzner - OVERSIGHT - Hyde Park Theatre 1%
Whitney Marlett - CHRISTMAS BELLES - The Wimberley Playhouse 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
DISNEY'S NEWSIES - Bastrop Opera House 13%
A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Zach Theater 9%
DISNEY'S NEWSIES - Summer Stock Austin at McCullough Theatre 8%
MESMERIZED - Georgetown Palace Theatre 8%
MATILDA THE MUSICAL - Gaslight Baker Theatre 7%
ANNIE - Zach Theater 7%
DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Broke Thespians Theatre Company 6%
CHARLOTTE'S WEB - The Kleberg at Zach 5%
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Grace Theater Guild 5%
ZAPATA - Zach Theater 4%
THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE - Zach Theater 4%
ANASTASIA - TexArts Association 4%
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Impact Arts 3%
ONCE UPON A VAUDEVILLE - Gaslight Baker Theatre 3%
DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL! - The Kleberg at ZACH 2%
DULCE - Austin Scottish Rite Theater 2%
CARMELA FULL OF WISHES - Austin Playhouse 2%
JUNIE B. JONES THE MUSICAL - Austin Scottish Rite Theater 2%
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - The Wimberley Playhouse 2%
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Central Texas Theatre Academy 1%
MISS NELSON IS MISSING - Austin Scottish Rite Theater 1%
Favorite Local Theatre
Georgetown Palace Theatre 18%
Bastrop Opera House 10%
Gaslight Baker Theatre 9%
Zach Theater 7%
The Wimberley Playhouse 4%
Broke Thespians Theatre Company 4%
Summer Stock Austin at McCullough Theatre 4%
Grace Theater Guild 4%
TexArts 4%
Zilker Hillside Theatre 3%
Austin Rainbow Theatre 3%
City Theatre Austin at Genesis Fellowship Hall 3%
Impact Arts 3%
Hyde Park Theatre 3%
Penfold Theatre 2%
Austin Playhouse 2%
Ground Floor Theatre 2%
Magnolia Musical Theatre 2%
Patti Strickel Harrison Theatre 2%
The Vortex Theater 2%
Chambers Theatre 1%
Speedrun Studios 1%
Mary Moody Northen Theater 1%
Austin Scottish Rite Theater 1%
Austin Shakespeare at Zilker Hillside Theatre 1%
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