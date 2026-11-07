When you explore a blockbusterlike Hamilton, you end up talking as much about the revolution behind the musical as the one inside it. Today we welcome someone who understands both personally: actor and longtime Lin-Manuel Miranda collaborator Mandy Gonzalez (IN THE HEIGHTS, WICKED, SUNSET BOULEVARD).
What's Playing on Broadway: New Year's Week 2026/27
Check out the special Broadway schedules for the upcoming holiday week.
By: Sidney Paterra
0:00 / 0:00
Presented by Click for Tickets
The holidays are coming! If your holiday plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedules for this Christmas/New Year's week.
All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!
New Year's 2026/27 Broadway Schedule:
|Show
|Monday 12/28
|Tuesday 12/29
|Wednesday 12/30
|Thursday 12/31
|Friday 01/01
|Saturday 01/02
|Sunday 01/03
|
Buy Tickets from: $70
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
2:00PM
8:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $116
|
2:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
1:00PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $75
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
8:00PM
|
2:30PM
8:00PM
|
7:00PM
|
Buy Tickets
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
3:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $62
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
|
Buy Tickets from: $70
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $63
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
17:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $166
|
7:30PM
|
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
|
|
5:00PM
8:30PM
|
3:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
|
3:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $88
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:0PM
|
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
2:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $93
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
8:00PM
|
3:00PM
8:00PM
|
|
|
3:00PM
8:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
Broadway news in your inbox
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode