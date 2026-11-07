 Skip to main content
Shop Merch Fall Preview Guide
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

What's Playing on Broadway: New Year's Week 2026/27

Check out the special Broadway schedules for the upcoming holiday week.

By:
What's Playing on Broadway: New Year's Week 2026/27

The holidays are coming! If your holiday plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedules for this Christmas/New Year's week.

All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!

New Year's 2026/27 Broadway Schedule:

ShowMonday 12/28 Tuesday 12/29 Wednesday 12/30 Thursday 12/31 Friday 01/01 Saturday 01/02 Sunday 01/03
& Juliet logo
Buy Tickets from: $70
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM

8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
860 logo
Buy Tickets 		2:00PM
8:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
A Few Good Men logo
Buy Tickets
2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Aladdin logo
Buy Tickets from: $116 		2:00PM
2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM

2:00PM
7:30PM 		3:00PM
Awake and Sing! logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Blue Man Group: A New Holiday Surprise logo
Buy Tickets 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
2:00PM
7:00PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM 		11:00AM
3:00PM
Buena Vista Social Club logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
Chicago logo
Buy Tickets from: $75
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

8:00PM 		2:30PM
8:00PM
7:00PM
Dolly: A True Original Musical logo
Buy Tickets
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM
Downstate logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
3:00PM
2:00PM
8:00PM
Galileo logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Hadestown logo
Buy Tickets from: $62
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM


7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
Hamilton logo
Buy Tickets from: $124
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
Harry Potter and the Cursed Child logo
Buy Tickets from: $70
7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Here There Are Blueberries logo
Buy Tickets 		2:00PM
7:00PM
2:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		3:00PM
Inter Alia logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
It's a Wonderful Life logo
Buy Tickets
7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
Just in Time logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
Maybe Happy Ending logo
Buy Tickets from: $63
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
MJ the Musical logo
Buy Tickets from: $91
7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		17:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Much Ado About Nothing logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Now You See Me Live logo
Buy Tickets 		11:00AM
3:00PM
7:30PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM 		3:00PM
7:30PM
2:00PM
7:00PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM 		3:00PM
Oh, Mary! logo
Buy Tickets from: $166
7:30PM
7:30PM 		3:00PM
7:30PM

5:00PM
8:30PM 		3:00PM
6:30PM
Operation Mincemeat logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

7:30PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Other Desert Cities logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
Paranormal Activity logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
Schmigadoon! logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Six logo
Buy Tickets from: $74
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

3:00PM
8:00PM 		2:00PM
Stranger Things: The First Shadow logo
Buy Tickets from: $88
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:0PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
The Book of Mormon logo
Buy Tickets from: $64
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
The Fantasticks logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
The Great Gatsby logo
Buy Tickets Tickets: from $52
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
The Lion King logo
Buy Tickets 		2:00PM
2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
The Lost Boys logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM


7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
The Outsiders logo
Buy Tickets from: $93
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
The Rocky Horror Show logo
Buy Tickets
7:00PM
8:00PM 		3:00PM
8:00PM

3:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Wanted logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Wicked logo
Buy Tickets from: $124
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
Click Here to Get Tickets


BroadwayWorld TV

View all Videos

Ticket Central
Ticket Central
Ticket Central
Hot Show
Tickets From $59
Hot Show
Tickets From $60
Hot Show
Tickets From $80
Hot Show
Tickets From $58
More Hot Shows Discounts
Buy Tickets