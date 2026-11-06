 Skip to main content
Shop Merch Fall Preview Guide
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

What's Playing on Broadway: Christmas 2026

Check out the special Broadway schedules for this Christmas week.

By:
What's Playing on Broadway: Christmas 2026

Christmastime is here! If your holiday plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedules for this upcoming Christmas week.

All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!

Christmas 2026 Broadway Schedule:

ShowMonday 12/21Tuesday 12/22Wednesday 12/23Thursday 12/24Friday 12/25Saturday 12/26Sunday 12/27
& Juliet logo
Buy Tickets from: $70

7:00PM 		2:00PM
 2:00PM
2:00PM
8:00PM 		1:00PM
6:30PM
860 logo
Buy Tickets

8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
2:00PM
8:00PM 		3:00PM
A Few Good Men logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Aladdin logo
Buy Tickets from: $116

7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM
2:00PM
7:30PM 		1:00PM
6:30PM
Awake and Sing! logo
Buy Tickets

7:00PM
7:00PM 		1:00PM

8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Blue Man Group: A New Holiday Surprise logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

7:00PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM
Buena Vista Social Club logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Chicago logo
Buy Tickets from: $75
7:00PM
7:00PM
7:00PM

8:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Dolly: A True Original Musical logo
Buy Tickets
8:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM
Downstate logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		1:00PM
6:30PM
Galileo logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Hadestown logo
Buy Tickets from: $62
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
Hamilton logo
Buy Tickets from: $124
7:00PM 		1:00PM
7:00PM


7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
Harry Potter and the Cursed Child logo
Buy Tickets from: $70
7:00PM 		1:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM
Here There Are Blueberries logo
Buy Tickets 		2:00PM
2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
2:00PM
7:00PM 		3:00PM
Inter Alia logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
It's a Wonderful Life logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
Just in Time logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Maybe Happy Ending logo
Buy Tickets from: $63
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
MJ the Musical logo
Buy Tickets from: $91
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Much Ado About Nothing logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
Now You See Me Live logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM
7:00PM

7:00PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM 		11:00AM
3:00PM
7:30PM
Oh, Mary! logo
Buy Tickets from: $166
7:30PM
7:30PM 		3:00PM
7:30PM

5:00PM
8300PM 		3:00PM
6:30PM
Operation Mincemeat logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Other Desert Cities logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM

2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
Paranormal Activity logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Schmigadoon! logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Six logo
Buy Tickets from: $74
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

3:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Stranger Things: The First Shadow logo
Buy Tickets from: $88

7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
The Book of Mormon logo
Buy Tickets from: $64
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
The Fantasticks logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
2:00PM
7:00PM 		2:00PM
The Great Gatsby logo
Buy Tickets Tickets: from $52
7:00PM
7:00PM 		2:00PM

2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
The Lion King logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM
2:00PM
7:30PM 		1:00PM
6:30PM
The Lost Boys logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM
2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
The Outsiders logo
Buy Tickets from: $93

7:00PM 		2:00PM
7:30PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
The Rocky Horror Show logo
Buy Tickets

7:00PM 		3:00PM
8:00PM 		1:00PM
3:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Wanted logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM

7:30PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
Wicked logo
Buy Tickets from: $124
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Click Here to Get Tickets


BroadwayWorld TV

View all Videos

Ticket Central
Ticket Central
Ticket Central
Hot Show
Tickets From $59
Hot Show
Tickets From $60
Hot Show
Tickets From $80
Hot Show
Tickets From $58
More Hot Shows Discounts
Recommended For You
Buy Tickets