Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
What's Playing on Broadway: Christmas 2026
Check out the special Broadway schedules for this Christmas week.
By: Sidney Paterra
0:00 / 0:00
Presented by Click for Tickets
Christmastime is here! If your holiday plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedules for this upcoming Christmas week.
All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!
Christmas 2026 Broadway Schedule:
|Show
|Monday 12/21
|Tuesday 12/22
|Wednesday 12/23
|Thursday 12/24
|Friday 12/25
|Saturday 12/26
|Sunday 12/27
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
| 2:00PM
| 2:00PM
|
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
8:00PM
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
|
| 2:00PM
8:00PM
| 3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $116
|
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
| 1:00PM
|
| 2:00PM
7:30PM
| 1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
|
|
8:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|11:00AM
3:00PM
7:30PM
|11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
| 2:00PM
7:30PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $75
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
8:00PM
|
8:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
8:00PM
|
8:00PM
| 2:00PM
8:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
8:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $62
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
| 1:00PM
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $70
|
7:00PM
| 1:00PM
8:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
8:00PM
|
Buy Tickets
| 2:00PM
|
| 2:00PM
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
| 2:00PM
7:00PM
| 3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
| 1:00PM
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
| 1:00PM
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
8:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $63
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
|
| 2:00PM
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
7:00PM
|11:00AM
3:00PM
7:30PM
|11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $166
|
7:30PM
|
7:30PM
| 3:00PM
7:30PM
|
|
| 5:00PM
8300PM
| 3:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
| 2:00PM
7:30PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
| 2:00PM
7:30PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
|
| 3:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $88
|
|
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
| 1:00PM
|
| 1:00PM
7:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
|
| 2:00PM
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
| 2:00PM
|
| 2:00PM
7:00PM
| 2:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
| 1:00PM
|
| 2:00PM
7:30PM
| 1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
| 1:00PM
|
| 2:00PM
7:30PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $93
|
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
| 3:00PM
8:00PM
| 1:00PM
|
| 3:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
| 2:00PM
7:30PM
|
|
7:30PM
| 2:00PM
8:00PM
| 1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
| 2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
|
7:00PM
| 2:00PM
8:00PM
| 2:00PM
7:00PM
Broadway news in your inbox
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode