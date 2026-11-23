"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
Broadway Thanksgiving 2026: Special Show Schedules
Check out which Broadway shows will play special performances this Thanksgiving weekend.
By: Sidney Paterra
If your 2026 Thanksgiving plans this year include enjoying a Broadway show, take note that most productions will play a special schedule for the holiday week. While Chicago will play on Thanksgiving Day, many have added Friday matinees.
All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. Find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies.
|Show
|Monday 11/23
|Tuesday 11/24
|Wednesday 11/25
|Thursday 11/26
|Friday 11/27
|Saturday 11/28
|Sunday 11/29
|
Buy Tickets from: $70
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $116
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $75
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:30PM
8:00PM
|
2:30PM
8:00PM
|
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $62
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:30PM
|
7:30PM
|
1:00PM
7:30PM
|
|
7:30PM
|
1:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $63
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $166
|
|
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
|
5:00PM
8:30PM
|
5:00PM
8:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
8:00PM
|
|
Buy Tickets from: $88
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $93
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
Broadway news in your inbox
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode