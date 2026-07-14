Broadway Grosses: Week Ending 7/12/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- CHICAGO (19.8%)
- & JULIET (18.9%)
- DOG DAY AFTERNOON (15.5%)
- SIX: THE MUSICAL (12.9%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (11.4%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (11.3%)
- THE GREAT GATSBY (10.8%)
- PROOF (10%)
- JUST IN TIME (9.9%)
- THE OUTSIDERS (9.3%)
- THE LOST BOYS (5.9%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (5.6%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (4.9%)
- TITANÍQUE (4.7%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (3.3%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (3.3%)
- MAYBE HAPPY ENDING (2.4%)
- HADESTOWN (2%)
- ALADDIN (1.7%)
- WICKED (1.5%)
- HAMILTON (0.7%)
- DEATH OF A SALESMAN (0.7%)
- MJ (0.3%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- EVERY BRILLIANT THING (-9.2%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-5.2%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (-4.6%)
- THE BOOK OF MORMON (-3.1%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-1.7%)
- OH, MARY! (-1.6%)
- THE LION KING (-1.5%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 07/12/2026), 32 shows played on Broadway, with 272,464 tickets sold and a total gross of $32,901,607. The average ticket price was $120.76. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 89.08%, with 272,464 of 305,857 available seats filled.
Attendance increased by 5.44% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 28, 2025), attendance increased by 4.58%.
Overall grosses rose 12.17% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 0.27% ($32,901,607 vs. $32,813,389).
The average ticket price of $120.76 was $7.25 higher than last week and $5.19 lower than the same week last year ($125.95).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,579,690 vs. $1,152,545 (+37.1% change)
- MJ: $1,727,011 vs. $1,354,423 (+27.5% change)
- HADESTOWN: $807,025 vs. $692,330 (+16.6% change)
- CHICAGO: $610,679 vs. $568,723 (+7.4% change)
- HAMILTON: $2,152,267 vs. $2,136,762 (+0.7% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 89.1%. Same week last year: 90.8%. Change: Down 1.7 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,152,267
- DEATH OF A SALESMAN: $2,086,007
- THE LION KING: $1,938,971
- MJ: $1,727,011
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,579,690
Bottom 5 by This Week Gross
- EVERY BRILLIANT THING: $485,981
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $496,900
- SIX: THE MUSICAL: $580,136
- CHICAGO: $610,679
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $611,151
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- DOG DAY AFTERNOON: $359,190
- PROOF: $276,662
- THE LOST BOYS: $275,062
- JOE TURNER'S COME AND GONE: $272,183
- & JULIET: $253,207
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- EVERY BRILLIANT THING: $-635,890
- OH, MARY!: $-492,264
- HAMILTON: $42,006
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $42,385
- MAYBE HAPPY ENDING: $45,561
Top 5 by Average Ticket Price
- HAMILTON: $200.83
- DEATH OF A SALESMAN: $199.39
- RAGTIME: $184.47
- MJ: $156.69
- THE LION KING: $150.23
Bottom 5 by Average Ticket Price
- EVERY BRILLIANT THING: $67.92
- TITANÍQUE: $81.60
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $87.81
- THE GREAT GATSBY: $89.82
- ALADDIN: $89.88
Top 5 by % of Total Seats Filled
- DEATH OF A SALESMAN: 101.6%
- HAMILTON: 101.2%
- PROOF: 100.9%
- RAGTIME: 100%
- HADESTOWN: 99.4%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 65.6%
- SIX: THE MUSICAL: 70.3%
- CHICAGO: 71.6%
- THE GREAT GATSBY: 74.8%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 75.3%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CHICAGO: 1714
- DOG DAY AFTERNOON: 1560
- & JULIET: 1547
- THE GREAT GATSBY: 1277
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 1195
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: -435
- CATS: THE JELLICLE BALL: -426
- THE BOOK OF MORMON: -267
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: -220
- THE LION KING: -196
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.