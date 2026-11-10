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Broadway Grosses: Week Ending 11/8/26 - Box Office Jumps 24% to $36.7 Million

View the latest Broadway Grosses

Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 11/8/26 - Box Office Jumps 24% to $36.7 Million

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 11/08/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 11/08/2026), 35 shows played on Broadway, with 289,254 tickets sold and a total gross of $36,753,750. The average ticket price was $127.06. This represents 2 more shows than last week. Overall capacity utilization was 92.07%, with 289,254 of 314,154 available seats filled.

Attendance increased by 14.92% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 45, 2025), attendance decreased by 5.32%.

Overall grosses rose 24.28% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 9.68% ($36,753,750 vs. $40,693,448).

The average ticket price of $127.06 was $9.57 higher than last week and $6.14 lower than the same week last year ($133.20).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • CHICAGO: $942,448 vs. $544,221 (+73.2% change)
  • MJ: $1,619,008 vs. $1,218,262 (+32.9% change)
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,673,022 vs. $1,282,964 (+30.4% change)
  • OH, MARY!: $1,439,647 vs. $1,272,089 (+13.2% change)
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $741,782 vs. $689,136 (+7.6% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 92.1%. Same week last year: 91.9%. Change: Up 0.2 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,697,304
  • OTHER DESERT CITIES: $2,457,184
  • MUCH ADO ABOUT NOTHING: $2,340,819
  • THE LION KING: $1,803,837
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,673,022

Bottom 5 by This Week Gross

  • DOWNSTATE: $348,713
  • THE FANTASTICKS: $416,458
  • SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY: $438,818
  • THE IMAGINARY INVALID: $497,991
  • WANTED: $517,134

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • MUCH ADO ABOUT NOTHING: $1,982,557
  • HAMILTON: $379,829
  • SIX: THE MUSICAL: $260,607
  • THE OUTSIDERS: $251,218
  • & JULIET: $240,947

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • THE ROCKY HORROR SHOW: $-270,368
  • PARANORMAL ACTIVITY: $-167,745
  • MJ: $2,896
  • WANTED: $8,215
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $43,919

Top 5 by Average Ticket Price

  • OTHER DESERT CITIES: $315.35
  • HAMILTON: $253.65
  • OH, MARY!: $208.86
  • MUCH ADO ABOUT NOTHING: $194.26
  • A FEW GOOD MEN: $163.49

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • DOWNSTATE: $59.19
  • WANTED: $65.33
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $84.03
  • ALADDIN: $85.63
  • WICKED: $89.34

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • HAMILTON: 100.4%
  • MUCH ADO ABOUT NOTHING: 100.2%
  • A FEW GOOD MEN: 100%
  • OTHER DESERT CITIES: 100%
  • 860: 98.1%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 71.1%
  • SIX: THE MUSICAL: 77.4%
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 80.3%
  • THE ROCKY HORROR SHOW: 83.3%
  • SCHMIGADOON!: 85.9%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • MUCH ADO ABOUT NOTHING: 10547
  • SIX: THE MUSICAL: 1435
  • CHICAGO: 1320
  • THE GREAT GATSBY: 1253
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 1206

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • THE ROCKY HORROR SHOW: -1052
  • SCHMIGADOON!: -397
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: -355
  • MJ: -315
  • OH, MARY!: -192

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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