My guest this week is author Deborah Phillips whose new book is titled: AND THIS IS MY FRIEND SANDY — SANDY WILSON’S THE BOY FRIEND, LONDON THEATRE AND GAY CULTURE. Sandy Wilson's The Boyfriend — for which he wrote the book, music, & lyrics — is one of the most successful British musicals of all time.
Broadway Grosses: Week Ending 11/8/26 - Box Office Jumps 24% to $36.7 Million
View the latest Broadway Grosses
Stay Ahead of the Curtain Call! Get the latest Broadway Grosses instantly, direct to your email every week.
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 11/08/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Click Here to Visit the Broadway Grosses...
Up for the week by attendance (% of capacity)
- MUCH ADO ABOUT NOTHING (100.2%)
- SIX: THE MUSICAL (17.4%)
- JUST IN TIME (15.5%)
- CHICAGO (15.3%)
- THE OUTSIDERS (14.4%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (14.4%)
- WANTED (12.7%)
- THE GREAT GATSBY (10.6%)
- DOWNSTATE (10.5%)
- & JULIET (9.7%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (9.7%)
- ALADDIN (6.4%)
- MAYBE HAPPY ENDING (6.3%)
- THE LION KING (5.2%)
- THE FANTASTICKS (4.6%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (4.4%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (3.3%)
- THE BOOK OF MORMON (3.3%)
- WICKED (3.1%)
- HADESTOWN (3%)
- THE LOST BOYS (2.1%)
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY (1%)
- HAMILTON (0.1%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-13.2%)
- SCHMIGADOON! (-4.3%)
- MJ (-2.8%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-2.7%)
- OH, MARY! (-2.7%)
- PARANORMAL ACTIVITY (-1.9%)
- 860 (-0.9%)
- THE IMAGINARY INVALID (-0.9%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 11/08/2026), 35 shows played on Broadway, with 289,254 tickets sold and a total gross of $36,753,750. The average ticket price was $127.06. This represents 2 more shows than last week. Overall capacity utilization was 92.07%, with 289,254 of 314,154 available seats filled.
Attendance increased by 14.92% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 45, 2025), attendance decreased by 5.32%.
Overall grosses rose 24.28% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 9.68% ($36,753,750 vs. $40,693,448).
The average ticket price of $127.06 was $9.57 higher than last week and $6.14 lower than the same week last year ($133.20).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- CHICAGO: $942,448 vs. $544,221 (+73.2% change)
- MJ: $1,619,008 vs. $1,218,262 (+32.9% change)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,673,022 vs. $1,282,964 (+30.4% change)
- OH, MARY!: $1,439,647 vs. $1,272,089 (+13.2% change)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $741,782 vs. $689,136 (+7.6% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 92.1%. Same week last year: 91.9%. Change: Up 0.2 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,697,304
- OTHER DESERT CITIES: $2,457,184
- MUCH ADO ABOUT NOTHING: $2,340,819
- THE LION KING: $1,803,837
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,673,022
Bottom 5 by This Week Gross
- DOWNSTATE: $348,713
- THE FANTASTICKS: $416,458
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY: $438,818
- THE IMAGINARY INVALID: $497,991
- WANTED: $517,134
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- MUCH ADO ABOUT NOTHING: $1,982,557
- HAMILTON: $379,829
- SIX: THE MUSICAL: $260,607
- THE OUTSIDERS: $251,218
- & JULIET: $240,947
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE ROCKY HORROR SHOW: $-270,368
- PARANORMAL ACTIVITY: $-167,745
- MJ: $2,896
- WANTED: $8,215
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $43,919
Top 5 by Average Ticket Price
- OTHER DESERT CITIES: $315.35
- HAMILTON: $253.65
- OH, MARY!: $208.86
- MUCH ADO ABOUT NOTHING: $194.26
- A FEW GOOD MEN: $163.49
Bottom 5 by Average Ticket Price
- DOWNSTATE: $59.19
- WANTED: $65.33
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $84.03
- ALADDIN: $85.63
- WICKED: $89.34
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 100.4%
- MUCH ADO ABOUT NOTHING: 100.2%
- A FEW GOOD MEN: 100%
- OTHER DESERT CITIES: 100%
- 860: 98.1%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 71.1%
- SIX: THE MUSICAL: 77.4%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 80.3%
- THE ROCKY HORROR SHOW: 83.3%
- SCHMIGADOON!: 85.9%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- MUCH ADO ABOUT NOTHING: 10547
- SIX: THE MUSICAL: 1435
- CHICAGO: 1320
- THE GREAT GATSBY: 1253
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 1206
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE ROCKY HORROR SHOW: -1052
- SCHMIGADOON!: -397
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: -355
- MJ: -315
- OH, MARY!: -192
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
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