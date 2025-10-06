Ariana DeBose, Jinkx Monsoon and More to Join I PUT A SPELL ON YOU

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Additional cast members have been revealed for the tenth anniversary celebration of “I Put a Spell on You,” a fundraiser for the Ali Forney Center on Monday, October 20th at 8pm at Manhattan’s Webster Hall. Making appearances will be Jinkx Monsoon, who will appear via video, and Academy Award winner Ariana DeBose. Also joining the principal company are Lagoona Bloo (Drag the Musical), Taurean Everett (Death Becomes Her), Mila Jam, Cory Jeacoma (Only Murders in the Building), Jena VanElslander (The Outsiders), and Zachary Daniel Jones (Gypsy), who will be taking the place of Jake Pedersen.

Ensemble for the performance include Jenavieve Adams, David Nick Alea, Elias Alfau, Emily Anastasia, Claire Avakian, Talia Bellucci, AJ Blankenship, Emily Bruck, Amelia Burkhardt, Brandon Burks, Faith Candino, Quinn Carpenter, Ashley Carrizo, Ali Coleman, Anaya Colon, Taylor Daniels, Ella Durr, Bobby Ellis, Alex Evans, Victoria Fiore, Curtis Fulkner, Megan Fulmer, Cassandra G., Karsen Galatas, Olivia Galiardi, Roy Garzon, Jules Geiss, Sarina Gonzalez, Brandon Gray, Taylor Green, Rachel Grinde, Cameron Hah, Isabel Harding, Beau Harmon, Miyah Henderson, Tyson Hill, Chance Hoover, Domanic Hubbard, Brittany Jenkins, Rachel Kay, Cameryn Kelly, Brianna Kim, Ryan Lambert, Cara Leggio, Markelle Leigh, Sydney Lettau, Mason Lewis, Mila Liskiewicz, Bella Luttrell, Kelly MacMillan, Pina Maisano, Naajah Malone, Sam Marszalek, Yoshi Maysonet, Sara McGuire, Marisa Melito, Tony Mercado, Abby Miller, Abigail Elyse Miller, Bella Mittenthal, Justin Mock, Jenna Napolitano, Jackie Ondrusek, Alex Osorio, Ivan Owens, Julianna Panzella, Nuri Park, Joanna Pfeiffer, Emily Phelan, Nicholas Picknally, Mattson Pierce, Bailey Poe, Shane Pretty, Ellie Reid, Ravyn Rhiana, Noah Vincent Richmond, Sashalie Rios, Hayden Rivas, Isaiah Hastings Rodgers, Aliya Rose, Kevin Santos, Bella Savastano, Oliver Schilling, Myah Segura, Nick Silveroo, Erica Simone, Drew Shoemaker, Omari Simmons, Avery Sobczak, Taylor Spolitino, Abby Sullivan, Luke Swaller, Yasymin Sumiyoshi, David Tanciar, Daryl Tofa, Kylei Torello, Joseph Tudor, Emily Ulrich, Danny Venini, Ahren Victory, Haoyi Wen, Jaelen Williams, David Wright Jr., and Yo Yo.

*Dance Ensemble Subject to Changes and Additions*

The choreography team includes Michael Anthony Sylvester (Supervising Choreographer), Kristopher Ward, Tori Carboni (Associate Supervising Choreographers). Choreographers for the performance include Zoje Azeke, Mike Baerga, Taylor Daniels, Carlos Falú, Patrick Garr, Jacob & David Guzman, Sam Lobel, Reed Luplau, Michael McCrary, Arianne Menese, Alex Mitchell, Heath Saunders, Michael Anthony Sylvester. Associate Choreographers include Kailin Brown, Ayla Ciccone-Burton, Lili Froehlich, Cam Gradel, Krystal Mackie, Sydney Manno, Nick Nazarro, Gabi Roller, Shota Sekiguchi, Avery Sobczak, Sissa Strain, and David Wright.

Joining the creative team are Sydnie Roy (Assistant Director), John Findlay (Assistant to the Creative Director), Caroline M. Pastore (Production Stage Manager), Kelsey Buerger (Costume Coordinator) Nora Fisher (Wardrobe Supervisor), Tristan Van Tine (Production Video), Pam McCaddin (Production Electrician), Ryan Marsh (Lighting Programmer), Isaiah Howell (Production Audio), Tiffany Stoker (Set Dresser). Costume Designers include Elona Bettini, Gabi Manuel Burdette, Antonio Consuegra, Sarah Marie Dixey, Thomas Gluodenis, Brian Hemesath, Jennifer Jacob, Beck Jones, Miss Indigo Leigh, Maddie Peterson, Alex Rockey, Karl Ruckdeschel, and The Costume Studio NYC

Joining the production are Deanna Crawford, Teagan deGroen, Hannah Frye-Ginsberg, Caroline Inches, Eitan Markowitz, Andrea Miller, Ashton Pickering, Celina Revollar, Benjamin A. Vigil, Gabriella Walko, Aaron A Watson, Kellie Williams, Madie Winningham (Stage Managers), Donna Reinhold and Jared Six (Deck Stage Managers), Tiffany Hall (Lead Hair Artist) Christina Vida Roldo & Christina Kim (Lead Makeup Artists) Axel Hurtado, Linda Thao, Cesar Silva, Mira Scirica (Key Makeup Artists), Josh Coleman, Joey DeVirgilio, Axel Hurtado, Mira Scirica, Cesar Silva, Linda Thao, Danielle Wilson (Key Makeup), Jake Aebly and The Alcone Company (Director of MU Sponsorship).

Previously announced members of the cast include Tony nominee Robyn Hurder, Krysta Rodriguez, Sean McManus, Taylor Iman Jones, Jay Armstrong Johnson, Allison Godleski, Amanda Williams Ware, Natalie Hinds, Maddox Martin, and Kathryn Priest.