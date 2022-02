Hijo único - George Harris Comes to Luna Park in August 2022

George Harris, estrena su más reciente show, Hijo Único. En este aborda el tema de la crianza que tuvimos en nuestros países de latinoamérica y que, luego de vivir 8 años en una ciudad como Miami, puede comparar con los métodos que usan los padres actuales para educar a sus hijos.

¿Cómo era pedir un permiso a tus papás antes y cómo es ahora?."Hijo único se pasea por temas como la comprensión casi infinita que se le ofrece hoy a los niños. No negarles nada, que siempre tengan todo mejor de lo que tu tuviste cuando pequeño. Son parte de un show que indaga en nuestro pasado y del momento que estamos viviendo. Siempre en clave de comedia, y con grandes momentos de reflexión y risa". Señala George Harris.

The performance is on 27 August. Learn more at https://vivo.perfil.com/espectaculo/23626-hijo-unico-george-harris.