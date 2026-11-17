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Del jueves 26 al sábado 28 de noviembre se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) una nueva edición de Desde Finlandia con amor.

El programa está integrado por dos largometrajes recientes de las realizadoras finlandesas Katja Gauriloff y Pirjo Honkasalo, cineastas de diferentes generaciones que confirman la variedad y riqueza del cine de ese país, en copias enviadas especialmente desde Helsinki.

El ciclo está organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, la Finnish Film Foundation, la Embajada de Finlandia en Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina.

Primeras funciones del ciclo:

Jueves 26 de noviembre:

Je'vida

(Finlandia, 2023)

Dirección: Katja Gauriloff

Con Agafia Niemenmaa, Heidi Gauriloff, Sanna-Kaisa Palo

A las 18 horas (103'; DM).

Orenda

(Finlandia/Estonia/Suecia, 2025)

Dirección: Pirjo Honkasalo

Con Alma Pöysti, Pirkko Saisio, Luca Leino

A las 20.30 horas (118'; DM).

Viernes 27 de noviembre:

Orenda

(Finlandia/Estonia/Suecia, 2025)

Dirección: Pirjo Honkasalo

Con Alma Pöysti, Pirkko Saisio, Luca Leino

A las 18 horas (118'; DM).

Je'vida

(Finlandia, 2023)

Dirección: Katja Gauriloff

Con Agafia Niemenmaa, Heidi Gauriloff, Sanna-Kaisa Palo

A las 21 horas (103'; DM).

Venta de tickets a través de www.complejoteatral.gob.ar

También se pueden adquirir localidades en la boletería del Teatro.

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