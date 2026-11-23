"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Albuquerque Awards - COME FROM AWAY Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Albuquerque Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Albuquerque Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Jonathan Ragsdale - MEAN GIRLS - Albuquerque Little Theatre 16%
Donielle Torres - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 15%
Annmarie Garcia Sheahan - EVIL DEAD THE MUSICAL - Musical Theatre Southwest 14%
Laura Orozco Garrett - CABARET - Santa Fe Playhouse 12%
Annmarie Garcia Sheahan - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 8%
Lou Becker - COMPANY - Albuquerque Little Theatre 6%
Wendy Barker & Zane Barker - FROZEN - Musical Theatre Southwest 5%
Jonathan Ragsdale - A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 4%
Rebecca Howell - THE MAGIC FLUTE - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 4%
Sarah Harkness - GREASE - Four Corners Musical Theatre Company 4%
Annmarie Garcia Sheahan - SUCH UNKNOWN HORRORS - Breaking Even Dance Troupe 3%
Louis and Courtney Giannini - MARY POPPINS - Landmark Musicals 3%
Sarah Harkness - THE ADDAMS FAMILY - Four Corners Musical Theatre Company 3%
Sarah Harkness - SISTER ACT - Four Corners Musical Theatre Company 2%
Annmarie Garcia Sheahan - FAME MONSTER - Breaking Even Dance Troupe 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Erin Moots - MARY POPPINS - Landmark Musicals 23%
Aubrey Pietrocci - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 21%
Rachel Capener - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 11%
Dylan Hawkinson - CABARET - Santa Fe Playhouse 10%
Kaylee Silcocks - RED VELVET - West End Productions 9%
Nicole Clockel - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 8%
Joey Blaha - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 6%
Kaylee Silcocks - JULIUS CAESAR - New Mexico Shakespeare Festival 4%
Talia Pura - THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - New Mexico Actors Lab 4%
Kaylee Silcocks - THE WINTER'S TALE - New Mexico Shakespeare Festival 3%
Talia Pura - THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 2%
Best Dance Production
SUCH UNKNOWN HORRORS - Breaking Even Dance Troupe 22%
ANYTHING GOES - Albuquerque Little Theatre 18%
A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 16%
COMPANY - Albuquerque Little Theatre 15%
FAME MONSTER - Breaking Even Dance Troupe 15%
MARY POPPINS - Landmark Musicals 14%
Best Direction Of A Musical
Avery Edwards - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 17%
Jonathan Ragsdale - MEAN GIRLS - Albuquerque Little Theatre 16%
Anna Hogan - CABARET - Santa Fe Playhouse 13%
Robb Anthony Sisneros - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 10%
Randal K. West - SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Company 9%
Laura Cummins Wright - EVIL DEAD THE MUSICAL - Musical Theatre Southwest 9%
Melanie Bacaling - MADAMA BUTTERFLY - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 7%
Tanner Sroufe - A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 6%
Laurie Finnegan - MARY POPPINS - Landmark Musicals 5%
Theresa Carson - COMPANY - Albuquerque Little Theatre 4%
Marc Comstock - FROZEN - Musical Theatre Southwest 4%
Best Direction Of A Play
Brandon Thomsen - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 13%
Lauren Albonico - WAITING FOR GODOT - Vortex Theater 12%
Anna Hogan - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 11%
Emily Rankin - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 10%
Damian Lockhart - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 8%
Nancy Sellin - OF MICE AND MEN - Adobe Theater 7%
Joe Feldman - TRANSLATIONS - West End Productions 7%
Robb Anthony Sisneros - AIRSWIMMING - Fusion Theater 7%
Emily Rankin - HOW I LEARNED TO DRIVE - New Mexico Actors Lab 5%
Robert Benedetti - THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 4%
Marc Comstock - JULIUS CAESAR - New Mexico Shakespeare Festival 3%
Levi gore - RED VELVET - West End Productions 3%
James Cady - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 3%
Robert Benedetti - THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - New Mexico Actors Lab 2%
Scott Harrison - GRACE STORIES - Ironweed Productions 1%
Robert Benedetti - EUREKA DAY - New Mexico Actors Lab 1%
Emily Rankin - THE GUYS - Ironweed Productions 1%
Best Ensemble
CABARET - Santa Fe Playhouse 10%
COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 10%
MEAN GIRLS - Albuquerque Little Theatre 9%
TRANSLATIONS - West End Productions 8%
SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 7%
SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Company 7%
BARD CRAWL: COMEDY OF ERRORS - Duke City Repertory Theatre 6%
THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 5%
A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 4%
COMPANY - Albuquerque Little Theatre 4%
ANYTHING GOES - Albuquerque Little Theatre 4%
FROZEN - Musical Theatre Southwest 4%
POTUS, OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - Santa Fe Playhouse 2%
MARY POPPINS - Landmark Musicals 2%
DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 2%
BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 2%
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 2%
HAMLET - ISC Santa Fe 2%
SHE LOVES ME - Tri-M Productions 2%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - ISC Santa Fe 2%
GREASE - Four Corners Musical Theatre Company 1%
EUREKA DAY - New Mexico Actors Lab 1%
OUT AT SEA - Theater Grottesco 1%
THE MAGIC FLUTE - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 1%
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Santa Fe Playhouse 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Brittney Baker - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 15%
Skip Rapoport - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 11%
Riley Lewis - RED VELVET - West End Productions 10%
Ben Rawson - CABARET - Santa Fe Playhouse 10%
Diego Garcia - MARY POPPINS - Landmark Musicals 7%
Emma Ziegler - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 7%
Emma Ziegler - COMPANY - Albuquerque Little Theatre 7%
Brittney Baker - SUCH UNKNOWN HORRORS - Breaking Even Dance Troupe 7%
Fabian Garcia - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 6%
Danica Miller - SISTER ACT - Four Corners Musical Theatre Co. 5%
Ryan Jason Cook - AIRSWIMMING - Fusion Theater 3%
Alexandra Pontone - HAMLET - ISC Santa Fe 3%
Skip Rapoport - THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 3%
Alexandra Pontone - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - ISC Santa Fe 2%
Skip Rapoport - THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - New Mexico Actors Lab 2%
Skip Rapoport - HOW I LEARNED TO DRIVE - New Mexico Actors Lab 2%
Skip Rapoport - EUREKA DAY - New Mexico Actors Lab 1%
Monique Lacoste - GRACE STORIES - Ironweed Productions 1%
Monique Lacoste - THE GUYS - Ironweed Productions 0%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Colin Burge - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 30%
Gretchen Amstutz - CABARET - Santa Fe Playhouse 23%
Melody Gallagher - COMPANY - Albuquerque Little Theatre 11%
Cameron Illidge-Welch - EVIL DEAD THE MUSICAL - Musical Theatre Southwest 10%
Shelly Andes - MARY POPPINS - Landmark Musicals 10%
Steven Zumbrun - SISTER ACT - Four Corners Musical Theatre Company 8%
Damon Hess - FROZEN - Musical Theatre Southwest 8%
Best Musical
COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 17%
CABARET - Santa Fe Playhouse 14%
MEAN GIRLS - Albuquerque Little Theatre 13%
SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 8%
SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Company 8%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Musical Theatre Southwest 7%
A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 5%
MARY POPPINS - Landmark Musicals 4%
ANYTHING GOES - Albuquerque Little Theatre 4%
FIDDLER ON THE ROOF - Tri-M Productions 4%
THE MAGIC FLUTE - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 4%
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Santa Fe Playhouse 3%
FROZEN - Musical Theatre Southwest 3%
SHE LOVES ME - Tri-M Productions 3%
THE ADDAMS FAMILY - Four Corners Musical Theatre Company 2%
GREASE - Four Corners Musical Theatre Co. 1%
SISTER ACT - Four Corners Musical Theatre Company 1%
Best New Play Or Musical
THEY MUST BE WOMEN NOW - Vortex Theater 39%
AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 32%
LILI ELBE - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 11%
BAD MEDICINE 10%
GRECIAN FORMULA - Vortex Theater 7%
GRACE STORIES - Ironweed Productions 0%
Best Performer In A Musical
Bill Brooks - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Santa Fe Playhouse 10%
Jesse Miller - EVIL DEAD THE MUSICAL - Musical Theatre Southwest 8%
Raegan White - MEAN GIRLS - Albuquerque Little Theatre 6%
Stafford Douglas - COMPANY - Albuquerque Little Theatre 6%
Rachel Biggs - CABARET - Santa Fe Playhouse 5%
Kimberly Jurgens - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 5%
Matthew Robison - SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Company 4%
Elora Daniels - MARY POPPINS - Landmark Musicals 4%
Laura Cummins Wright - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 4%
Adam Wagner - FIDDLER ON THE ROOF - Tri-M Productions 4%
Adrianne Elkins - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 4%
Isabel Madley - CABARET - Santa Fe Playhouse 4%
Koppany Pusztai - FIDDLER ON THE ROOF - Tri-M Productions 3%
Koppany Pusztai - SHE LOVES ME - Tri-M Productions 3%
Ryan Pennington - THE PRINCE OF EGYPT - Musical Theatre Southwest 3%
Jacob Chavez - A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 3%
Ashleigh Turek - MEAN GIRLS - Albuquerque Little Theatre 3%
Andra Beatty - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Santa Fe Playhouse 2%
Jeffrey Barba - CABARET - Santa Fe Playhouse 2%
Bradley Lewis - CABARET - Santa Fe Playhouse 2%
Madison Dodd - FROZEN - Musical Theatre Southwest 2%
Mariah Bolla Olesen - FIDDLER ON THE ROOF - Tri-M Productions 2%
Timothy Chivalette - A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 2%
Lennon Vossen - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 1%
Elora Daniels - FROZEN - Musical Theatre Southwest 1%
Best Performer In A Play
Merritt Glover - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 8%
Rachel Sedillo - SANTA BEVA - Blackout Theater 5%
Wendy Barker - AIRSWIMMING - Fusion Theatre 5%
Garrick Sigl - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 5%
Katie Farmin - BARD CRAWL: COMEDY OF ERRORS - Duke City Repertory Theatre 5%
Kristine Padilla - THESE SHINING LIVES - Adobe Theater 4%
Mariah Bolla Olesen - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 4%
Amelia Ampuero - BARD CRAWL: COMEDY OF ERRORS - Duke City Repertory Theatre 4%
Timothy Chivalette - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 4%
Jack Litherland - THE WINTER'S TALE - New Mexico Shakespeare Festival 4%
Emily Rankin - HAMLET - ISC Santa Fe 3%
Malcom Morgan-Petty - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 3%
Darby Kolwyck - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 3%
Aaron Black - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 3%
Isaac Dean Carrillo - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 3%
Arwyn Vernold - THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 2%
Geoffrey Pomeroy - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 2%
Jessica Osbourne - SHIRLEY VALENTINE - West End Productions 2%
David Yakubik - THE RIVER - West End Productions 2%
Koppany Pusztai - OUT AT SEA - Theater Grottesco 2%
Rikki Carroll - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 2%
Angela Bond - THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 2%
Arwyn Vernold - POTUS, OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - Santa Fe Playhouse 2%
Angela Bond - THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - New Mexico Actors Lab 2%
Hazel King - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 1%
Best Play
WAITING FOR GODOT - Vortex Theatre 12%
BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 10%
THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 8%
BARD CRAWL: COMEDY OF ERRORS - Duke City Repertory Theatre 8%
OF MICE AND MEN - Adobe Theater 7%
AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 7%
DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 7%
SANTA BEVA - Blackout Theater 5%
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 5%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - ISC Santa Fe 4%
HAMLET - ISC Santa Fe 4%
THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 4%
AIRSWIMMING - Fusion Theatre 3%
HOW I LEARNED TO DRIVE - New Mexico Actors Lab 3%
TRANSLATIONS - West End Productions 3%
JULIUS CAESAR - New Mexico Shakespeare Festival 2%
RED VELVET - West End Productions 2%
EUREKA DAY - New Mexico Actors Lab 2%
OUT AT SEA - Theater Grottesco 2%
THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - New Mexico Actors Lab 2%
CORIOLANUS - New Mexico Shakespeare Festival 1%
GRACE STORIES - Ironweed Productions 1%
THE GUYS - Ironweed Productions 0%
Best Production of an Opera
MADAMA BUTTERFLY - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 37%
THE MAGIC FLUTE - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 35%
LILI ELBE - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 11%
EUGENE ONEGIN - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 9%
RODELINDA - Crosby Theatre, Santa Fe Opera 9%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ryan Jason Cook - TRANSLATIONS - West End Productions 12%
Daniel Hogan - CABARET - Santa Fe Playhouse 11%
Chris Conard - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 11%
Cruz Hernandez & Jeff Davis - SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Company 10%
Robb Sisneros - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 10%
Carrie Tafoya - MARY POPPINS - Landmark Musicals 8%
Jason Roman - ANYTHING GOES - Albuquerque Little Theatre 7%
Alex Whittenberg - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 6%
Jason Roman - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 6%
Lauren Albonico - WAITING FOR GODOT - Vortex Theater 5%
Emma Ziegler - AN ENEMY OF THE PEOPLE - Vortex Theater 3%
Vince Faust - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - ISC Santa Fe 2%
Cruz Hernandez & Jeff Davis - SISTER ACT - Four Corners Musical Theatre Company 2%
Ryan Jason Cook - JULIUS CAESAR - New Mexico Shakespeare Festival 2%
Mattie Roos - RED VELVET - West End Productions 2%
Mary Rossman - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 1%
Vince Faust - HAMLET - ISC Santa Fe 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Justin Salada - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 24%
Simon Welter - MARY POPPINS - Landmark Musicals 13%
Ed Hasenbalg - SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Co. 11%
Santiago Chacon - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 10%
Saibi Khalsa - THE DROWNING GIRLS - New Mexico Actors Lab 9%
Saibi Khalsa - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 7%
Ed Hasenbalg - THE ADDAMS FAMILY - Four Corners Musical Theatre Company 6%
Dan Piburn - OUT AT SEA - Theater Grottesco 4%
Gregory J. Fields - HOW I LEARNED TO DRIVE - New Mexico Actors Lab 4%
Geoffrey Pomeroy - HAMLET - ISC Santa Fe 4%
Ed Hasenbalg - SISTER ACT - Four Corners Musical Theatre Company 3%
Geoffrey Pomeroy - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - ISC Santa Fe 3%
Best Supporting Performer In A Musical
Allen McBride - SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Co. 10%
Jim Williams - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 9%
Isabel Madley - CABARET - Santa Fe Playhouse 6%
Karen Ryan - CABARET - Santa Fe Playhouse 6%
Kyra Sprague - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 5%
Megan McCormick - MARY POPPINS - Landmark Musicals 4%
Jacob Chavez - A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL - Albuquerque Little Theatre 4%
Zada Lile - SHREK THE MUSICAL - Four Corners Musical Theatre Company 4%
Rachel Mixon - COMPANY - Albuquerque Little Theatre 4%
Laura Cummins Wright - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 4%
Anna Wilson - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 3%
Jesse Miller - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 3%
Madison Dodd - ANYTHING GOES - Albuquerque Little Theatre 3%
Arwyn Vernold - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Santa Fe Playhouse 3%
Kristina Padilla - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 3%
Rae Dobrovolsky - FIDDLER ON THE ROOF - Tri-M Productions 3%
Laura Orozco Garrett - CABARET - Santa Fe Playhouse 2%
Nick Goodwin - THE PRINCE OF EGYPT - West End Productions 2%
jack litherland - ANYTHING GOES - Albuquerque Little Theatre 2%
Jacob Chavez - SPRING AWAKENING - Musical Theatre Southwest 2%
Ryan Pennington - FROZEN - Musical Theatre Southwest 2%
jack litherland - FROZEN - Musical Theatre Southwest 2%
Matt Miller - COME FROM AWAY - Musical Theatre Southwest 2%
Emelia Sherin - THE ADDAMS FAMILY - Four Corners Musical Theatre Company 2%
Zada Lile - THE ADDAMS FAMILY - Four Corners Musical Theatre Company 2%
Best Supporting Performer In A Play
Parker Owen - RED VELVET - West End Productions 10%
Garrick Sigl - AT THE WAKE OF A DEAD DRAG QUEEN - Santa Fe Playhouse 8%
Jim Williams - GRECIAN FORMULA - Vortex Theater 6%
Josh Browner - BARD CRAWL: COMEDY OF ERRORS - Duke City Repertory Theatre 6%
Alex Kutsko - HOW I LEARNED TO DRIVE - New Mexico Actors Lab 5%
Nicee Brown - THEY MUST BE WOMEN NOW - Vortex Theater 5%
Darby Kolwyck - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 5%
Adam Tedesco - JULIUS CAESAR - New Mexico Shakespeare Festival 4%
Mairi Chanel - HAMLET - ISC Santa Fe 4%
Sarah Kesselring - BOEING BOEING - Albuquerque Little Theatre 4%
Chloe Carson - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Santa Fe Playhouse 3%
Noe Field-Perkins - BARD CRAWL: COMEDY OF ERRORS - Duke City Repertory Theatre 3%
Ed Chavez - THE WINTER'S TALE - New Mexico Shakespeare Festival 3%
Timothy Chivalette - THEY MUST BE WOMEN NOW - Vortex Theater 3%
Versai Knight - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Vortex Theater 2%
Ariana Karp - THE TEMPEST - ISC Santa Fe 2%
Tim Crofton - WAITING FOR GODOT - Vortex Theater 2%
Augusta Allen-Jones - CORIOLANUS - New Mexico Shakespeare Festival 2%
Brent Black - EUREKA DAY - New Mexico Actors Lab 2%
Rachel Foster - TRANSLATIONS - West End Productions 2%
Danielle L. Reddick - HOW I LEARNED TO DRIVE - New Mexico Actors Lab 2%
Hannah Machado - HAMLET - ISC Santa Fe 2%
Lorri Layle Oliver - ANTHROPOLOGY - Adobe Theater 2%
MICHAEL WEPPLER - THESE SHINING LIVES - Adobe Theater 2%
Chance Riley - THREE TALL WOMEN - New Mexico Actors Lab 2%
Favorite Local Theatre
New Mexico Actor's Lab 15%
Vortex Theater 14%
Four Corners Musical Theatre Company 11%
West End Productions 11%
Adobe Theater 9%
Duke City Repertory Theatre 7%
Cardboard Playhouse Theatre Company 7%
Crosby Theatre, Santa Fe Opera 5%
Blackout Theater 4%
North 4th Arts Center 3%
Fusion Theatre 3%
Theater 3 2%
Theater Grottesco 2%
Albuquerque Little Theatre 2%
ISC Santa Fe 1%
Musical Theatre Southwest 1%
Ironweed Productions 1%
New Mexico Shakespeare Festival 1%
Santa Fe Playhouse 0%
Landmark Musicals 0%
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